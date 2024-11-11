Маршрут следования и продажа билетов
08:25
1 д. 19 ч. 0 мин.
03:25
35
Маршрут следования поезда 201Е Нижневартовск — Приобье на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Приобье с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
08:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
09:19
09:22
38 км.
0 ч. 54 мин.
Лангепасовский
10:17
10:22
83 км.
1 ч. 52 мин.
Ульт Ягун
11:20
11:22
141 км.
2 ч. 55 мин.
Сургут
12:18
13:18
193 км.
3 ч. 53 мин.
Усть-Юган
14:48
14:50
235 км.
6 ч. 23 мин.
Пыть-Ях
15:18
15:28
258 км.
6 ч. 53 мин.
Куть-Ях
16:32
16:34
322 км.
8 ч. 7 мин.
Салым
17:17
17:19
364 км.
8 ч. 52 мин.
Демьянка
18:50
19:06
464 км.
10 ч. 25 мин.
Юность-Комсомольская
20:32
20:34
548 км.
12 ч. 7 мин.
Тобольск
21:57
22:02
633 км.
13 ч. 32 мин.
Усть-Тавда
23:19
23:21
721 км.
14 ч. 54 мин.
Тюмень
01:12
02:16
841 км.
16 ч. 47 мин.
Тугулым
03:10
03:12
900 км.
18 ч. 45 мин.
Талица
03:57
03:59
948 км.
19 ч. 32 мин.
Еланский
05:02
05:04
1029 км.
20 ч. 37 мин.
Богданович
05:31
05:35
1055 км.
21 ч. 6 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
07:42
08:17
1143 км.
23 ч. 17 мин.
Нижний Тагил
10:23
10:38
1265 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Серов
15:21
16:22
1455 км.
1 д. 6 ч. 56 мин.
Ивдель 1
18:54
18:57
1573 км.
1 д. 10 ч. 29 мин.
Першино
19:11
19:12
1578 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Оус
20:25
20:27
1638 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Пелым
20:59
21:01
1667 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Атымья
21:19
21:21
1683 км.
1 д. 12 ч. 54 мин.
Разъезд 135км
21:47
21:49
1706 км.
1 д. 13 ч. 22 мин.
Алябьево
22:03
22:06
1716 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Геологическая
22:36
22:39
1743 км.
1 д. 14 ч. 11 мин.
Верхнекондинская
22:56
23:26
1757 км.
1 д. 14 ч. 31 мин.
Конда
00:01
00:03
1785 км.
1 д. 15 ч. 36 мин.
Коммунистическая
00:41
00:43
1816 км.
1 д. 16 ч. 16 мин.
Вонъеган
01:32
01:34
1854 км.
1 д. 17 ч. 7 мин.
Нягань
02:24
02:29
1885 км.
1 д. 17 ч. 59 мин.
Приобье
03:25
1930 км.
1 д. 19 ч. 0 мин.
