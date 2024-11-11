Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 146У Челябинск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
10:45
1 д. 19 ч. 8 мин.
05:53
32
Маршрут следования поезда 146У Челябинск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
10:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
13:18
13:20
146 км.
2 ч. 33 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:49
15:14
239 км.
4 ч. 4 мин.
Шаля
17:28
17:30
359 км.
6 ч. 43 мин.
Кунгур
19:38
19:40
465 км.
8 ч. 53 мин.
Пермь 2
21:17
21:41
545 км.
10 ч. 32 мин.
Балезино
02:16
02:44
732 км.
15 ч. 31 мин.
Глазов
03:12
03:16
758 км.
16 ч. 27 мин.
Яр
03:48
03:49
793 км.
17 ч. 3 мин.
Фаленки
04:17
04:18
825 км.
17 ч. 32 мин.
Зуевка
04:48
04:50
852 км.
18 ч. 3 мин.
Киров
Пассажирский
06:39
07:17
940 км.
19 ч. 54 мин.
Котельнич 1
08:55
08:57
1021 км.
22 ч. 10 мин.
Буреполом
09:53
09:54
1091 км.
23 ч. 8 мин.
Пижма
10:08
10:09
1108 км.
23 ч. 23 мин.
Шахунья
10:36
10:38
1143 км.
23 ч. 51 мин.
Урень
11:21
11:23
1197 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Ветлужская
12:02
12:03
1248 км.
1 д. 1 ч. 17 мин.
Сухобезводное
12:23
12:24
1267 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Семенов
12:54
12:56
1304 км.
1 д. 2 ч. 9 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
13:50
14:05
1365 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Дзержинск
14:34
14:36
1397 км.
1 д. 3 ч. 49 мин.
Вязники
15:44
15:46
1476 км.
1 д. 4 ч. 59 мин.
Ковров 1
16:26
16:29
1532 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Владимир
17:20
17:47
1592 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Москва
Восточный Вокзал
20:49
21:04
1768 км.
1 д. 10 ч. 4 мин.
Тверь
00:47
00:49
1930 км.
1 д. 14 ч. 2 мин.
Вышний Волочек
01:59
02:00
2046 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
Бологое-Московское
02:31
02:33
2089 км.
1 д. 15 ч. 46 мин.
Окуловка
03:21
03:22
2159 км.
1 д. 16 ч. 36 мин.
Малая Вишера
04:10
04:11
2240 км.
1 д. 17 ч. 25 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:53
2400 км.
1 д. 19 ч. 8 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Челябинск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я довольна поездкой, все понравилось. Проводницы очень старались хорошо обслуживать, это сразу было видно невооруженным глазом. Как по мне – так единственным неудобством во время зимних поездок является то, что некуда деть зимнюю одежду. Места маловато. Она объемная, а купе не резиновые)))
Ехал в новом вагоне и было очень комфортно. Спасибо большое за сервис, он был ОГОНЬ!!!! В Питер приехали утром – как раз когда еще пробок мало, меня встретили как нужно.
Не работала оконная шторка! Не работал биотуалет! Из окна дуло и при чем довольно сильно дуло, что это а вашу мать сервис такой? На кой я вообще купе брала, чтобы терпеть вот так всю дорогу эти адовые условия?
Девушки проводницы просто умницы. Принесли ужин, обслужили, все как нужно. Ни разу не пожалел, что взял билеты именно на этот поезд.
Билеты дороговаты, но сама поездка вполне хорошая. Обслуживание в вагоне хорошее. Сам вагон несколько раз во время поездки убирался, в том числе была и влажная уборка. И не для галочки, а очень тщательная. Мы с дочкой остались довольны!