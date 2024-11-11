Поезд 973Э Владивосток — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:55

Владивосток

10 д. 5 ч. 5 мин.

01:00

Москва

139

Маршрут следования поезда 973Э Владивосток — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Владивосток

19:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Уссурийск

22:07

60 мин.

23:07

77 км.

2 ч. 12 мин.

Сибирцево

00:16

40 мин.

00:56

134 км.

4 ч. 21 мин.

Мучная

01:17

18 мин.

01:35

150 км.

5 ч. 22 мин.

Спасск-Дальний

02:14

45 мин.

02:59

187 км.

6 ч. 19 мин.

Свиягино

03:35

18 мин.

03:53

218 км.

7 ч. 40 мин.

Шмаковка

04:26

41 мин.

05:07

256 км.

8 ч. 31 мин.

Ружино

05:54

15 мин.

06:09

298 км.

9 ч. 59 мин.

Дальнереченск 1

07:10

25 мин.

07:35

352 км.

11 ч. 15 мин.

Эбергард

07:51

27 мин.

08:18

364 км.

11 ч. 56 мин.

Лучегорск

09:09

15 мин.

09:24

421 км.

13 ч. 14 мин.

Бикин

10:07

20 мин.

10:27

459 км.

14 ч. 12 мин.

Вяземская

12:16

15 мин.

12:31

547 км.

16 ч. 21 мин.

Верино

13:36

10 мин.

13:46

600 км.

17 ч. 41 мин.

Хабаровск 1

15:13

326 мин.

20:39

657 км.

19 ч. 18 мин.

Ин

21:55

15 мин.

22:10

750 км.

1 д. 2 ч. 0 мин.

Биробиджан

22:57

39 мин.

23:36

818 км.

1 д. 3 ч. 2 мин.

Бира

00:26

21 мин.

00:47

859 км.

1 д. 4 ч. 31 мин.

Будукан

01:05

37 мин.

01:42

875 км.

1 д. 5 ч. 10 мин.

Облучье

03:51

24 мин.

04:15

960 км.

1 д. 7 ч. 56 мин.

Архара

06:12

15 мин.

06:27

1044 км.

1 д. 10 ч. 17 мин.

Бурея

07:19

36 мин.

07:55

1091 км.

1 д. 11 ч. 24 мин.

Завитая

08:48

20 мин.

09:08

1133 км.

1 д. 12 ч. 53 мин.

Возжаевка

10:44

10 мин.

10:54

1218 км.

1 д. 14 ч. 49 мин.

Белогорск

11:25

60 мин.

12:25

1245 км.

1 д. 15 ч. 30 мин.

Серышево

12:48

10 мин.

12:58

1264 км.

1 д. 16 ч. 53 мин.

Свободный

13:31

20 мин.

13:51

1301 км.

1 д. 17 ч. 36 мин.

Шимановская

15:09

46 мин.

15:55

1375 км.

1 д. 19 ч. 14 мин.

Ушумун

17:51

20 мин.

18:11

1491 км.

1 д. 21 ч. 56 мин.

Тыгда

18:58

20 мин.

19:18

1529 км.

1 д. 23 ч. 3 мин.

Магдагачи

20:32

75 мин.

21:47

1580 км.

2 д. 0 ч. 37 мин.

Ульручьи

00:24

45 мин.

01:09

1693 км.

2 д. 4 ч. 29 мин.

Сковородино

02:04

60 мин.

03:04

1717 км.

2 д. 6 ч. 9 мин.

Тахтамыгда

03:57

25 мин.

04:22

1742 км.

2 д. 8 ч. 2 мин.

Уруша

05:25

10 мин.

05:35

1790 км.

2 д. 9 ч. 30 мин.

Ерофей Павлович

07:43

77 мин.

09:00

1851 км.

2 д. 11 ч. 48 мин.

Аячи

09:27

2 мин.

09:29

1873 км.

2 д. 13 ч. 32 мин.

Малоковали

09:53

2 мин.

09:55

1882 км.

2 д. 13 ч. 58 мин.

Жанна

10:13

2 мин.

10:15

1892 км.

2 д. 14 ч. 18 мин.

Чичатка

10:28

4 мин.

10:32

1899 км.

2 д. 14 ч. 33 мин.

Колокольный

10:51

2 мин.

10:53

1914 км.

2 д. 14 ч. 56 мин.

Амазар

11:16

20 мин.

11:36

1933 км.

2 д. 15 ч. 21 мин.

Могоча

13:30

95 мин.

15:05

2007 км.

2 д. 17 ч. 35 мин.

Артеушка

16:24

4 мин.

16:28

2038 км.

2 д. 20 ч. 29 мин.

Кислый Ключ

16:46

4 мин.

16:50

2051 км.

2 д. 20 ч. 51 мин.

Ксеньевская

17:36

34 мин.

18:10

2082 км.

2 д. 21 ч. 41 мин.

Кендагиры

18:34

4 мин.

18:38

2098 км.

2 д. 22 ч. 39 мин.

Темная

18:48

3 мин.

18:51

2104 км.

2 д. 22 ч. 53 мин.

Нанагры

19:31

4 мин.

19:35

2127 км.

2 д. 23 ч. 36 мин.

Урюм

19:55

4 мин.

19:59

2141 км.

3 д. 0 ч. 0 мин.

Ульякан

20:16

4 мин.

20:20

2153 км.

3 д. 0 ч. 21 мин.

Зудыра

20:32

4 мин.

20:36

2163 км.

3 д. 0 ч. 37 мин.

Зилово

20:57

26 мин.

21:23

2182 км.

3 д. 1 ч. 2 мин.

Бушулей

22:16

130 мин.

00:26

2220 км.

3 д. 2 ч. 21 мин.

Чернышевск-Забайкальск

01:09

30 мин.

01:39

2250 км.

3 д. 5 ч. 14 мин.

Куэнга

02:50

20 мин.

03:10

2299 км.

3 д. 6 ч. 55 мин.

Приисковая

03:49

28 мин.

04:17

2333 км.

3 д. 7 ч. 54 мин.

Шилка

05:03

36 мин.

05:39

2372 км.

3 д. 9 ч. 8 мин.

Карымская

08:21

25 мин.

08:46

2491 км.

3 д. 12 ч. 26 мин.

Чита 2

10:53

46 мин.

11:39

2564 км.

3 д. 14 ч. 58 мин.

Могзон

14:31

66 мин.

15:37

2674 км.

3 д. 18 ч. 36 мин.

Хилок

17:43

25 мин.

18:08

2786 км.

3 д. 21 ч. 48 мин.

Петровский Завод

20:46

39 мин.

21:25

2897 км.

4 д. 0 ч. 51 мин.

Улан-Удэ

00:06

189 мин.

03:15

3004 км.

4 д. 4 ч. 11 мин.

Мысовая

05:52

10 мин.

06:02

3122 км.

4 д. 9 ч. 57 мин.

Слюдянка 1

08:57

123 мин.

11:00

3269 км.

4 д. 13 ч. 2 мин.

Иркутск
Пассажирский

13:33

161 мин.

16:14

3347 км.

4 д. 17 ч. 38 мин.

Иркутск
Сортировочный

16:28

15 мин.

16:43

3353 км.

4 д. 20 ч. 33 мин.

Ангарск

17:25

35 мин.

18:00

3384 км.

4 д. 21 ч. 30 мин.

Усолье-Сибирское

18:27

20 мин.

18:47

3410 км.

4 д. 22 ч. 32 мин.

Черемхово

19:58

40 мин.

20:38

3470 км.

5 д. 0 ч. 3 мин.

Залари

21:39

51 мин.

22:30

3529 км.

5 д. 1 ч. 44 мин.

Зима

23:29

50 мин.

00:19

3579 км.

5 д. 3 ч. 34 мин.

Тулун

02:54

40 мин.

03:34

3702 км.

5 д. 6 ч. 59 мин.

Худоеланская

04:34

16 мин.

04:50

3761 км.

5 д. 8 ч. 39 мин.

Нижнеудинск

05:35

30 мин.

06:05

3805 км.

5 д. 9 ч. 40 мин.

Тайшет

09:07

75 мин.

10:22

3938 км.

5 д. 13 ч. 12 мин.

Решоты

11:35

35 мин.

12:10

3992 км.

5 д. 15 ч. 40 мин.

Иланская

13:32

40 мин.

14:12

4062 км.

5 д. 17 ч. 37 мин.

Канск-Енисейский

14:45

50 мин.

15:35

4085 км.

5 д. 18 ч. 50 мин.

Заозерная

16:57

30 мин.

17:27

4152 км.

5 д. 21 ч. 2 мин.

Уяр

18:05

30 мин.

18:35

4180 км.

5 д. 22 ч. 10 мин.

Базаиха

20:35

40 мин.

21:15

4262 км.

6 д. 0 ч. 40 мин.

Красноярск
Пассажирский

21:36

225 мин.

01:21

4276 км.

6 д. 1 ч. 41 мин.

Козулька

03:20

58 мин.

04:18

4366 км.

6 д. 7 ч. 25 мин.

Ачинск 1

05:20

46 мин.

06:06

4422 км.

6 д. 9 ч. 25 мин.

Боготол

07:09

20 мин.

07:29

4483 км.

6 д. 11 ч. 14 мин.

Мариинск

09:22

60 мин.

10:22

4593 км.

6 д. 13 ч. 27 мин.

Тайга

12:27

46 мин.

13:13

4725 км.

6 д. 16 ч. 32 мин.

Болотная

14:51

38 мин.

15:29

4813 км.

6 д. 18 ч. 56 мин.

Новосибирск
Главный

17:32

110 мин.

19:22

4931 км.

6 д. 21 ч. 37 мин.

Чулымская

21:01

10 мин.

21:11

5053 км.

7 д. 1 ч. 6 мин.

Каргат

21:48

5 мин.

21:53

5098 км.

7 д. 1 ч. 53 мин.

Убинская

22:19

2 мин.

22:21

5139 км.

7 д. 2 ч. 24 мин.

Барабинск

23:14

24 мин.

23:38

5222 км.

7 д. 3 ч. 19 мин.

Кирзинское

00:01

2 мин.

00:03

5246 км.

7 д. 4 ч. 6 мин.

Чаны

00:51

5 мин.

00:56

5322 км.

7 д. 4 ч. 56 мин.

Татарская

01:32

20 мин.

01:52

5373 км.

7 д. 5 ч. 37 мин.

Омск
Пассажирский

04:12

73 мин.

05:25

5539 км.

7 д. 8 ч. 17 мин.

Любинская

06:17

15 мин.

06:32

5589 км.

7 д. 10 ч. 22 мин.

Называевская

07:49

21 мин.

08:10

5685 км.

7 д. 11 ч. 54 мин.

Ишим

09:55

19 мин.

10:14

5815 км.

7 д. 14 ч. 0 мин.

Голышманово

11:18

10 мин.

11:28

5891 км.

7 д. 15 ч. 23 мин.

Омутинская

12:04

16 мин.

12:20

5935 км.

7 д. 16 ч. 9 мин.

Заводоуковская

14:32

45 мин.

15:17

6004 км.

7 д. 18 ч. 37 мин.

Тюмень

17:08

119 мин.

19:07

6097 км.

7 д. 21 ч. 13 мин.

Тугулым

21:01

18 мин.

21:19

6156 км.

8 д. 1 ч. 6 мин.

Талица

22:07

11 мин.

22:18

6204 км.

8 д. 2 ч. 12 мин.

Аксариха

23:03

31 мин.

23:34

6254 км.

8 д. 3 ч. 8 мин.

Камышлов

23:59

31 мин.

00:30

6270 км.

8 д. 4 ч. 4 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

02:37

139 мин.

04:56

6398 км.

8 д. 6 ч. 42 мин.

Первоуральск

05:54

7 мин.

06:01

6436 км.

8 д. 9 ч. 59 мин.

Шаля

08:04

10 мин.

08:14

6520 км.

8 д. 12 ч. 9 мин.

Кишерть

10:09

5 мин.

10:14

6610 км.

8 д. 14 ч. 14 мин.

Кунгур

10:36

20 мин.

10:56

6626 км.

8 д. 14 ч. 41 мин.

Ферма

12:15

30 мин.

12:45

6692 км.

8 д. 16 ч. 20 мин.

Пермь 2

13:10

141 мин.

15:31

6706 км.

8 д. 17 ч. 15 мин.

Верещагино

18:56

41 мин.

19:37

6796 км.

8 д. 23 ч. 1 мин.

Балезино

21:48

58 мин.

22:46

6893 км.

9 д. 1 ч. 53 мин.

Глазов

23:24

37 мин.

00:01

6919 км.

9 д. 3 ч. 29 мин.

Яр

00:36

18 мин.

00:54

6954 км.

9 д. 4 ч. 41 мин.

Зуевка

01:50

5 мин.

01:55

7013 км.

9 д. 5 ч. 55 мин.

Киров
Пассажирский

03:20

80 мин.

04:40

7101 км.

9 д. 7 ч. 25 мин.

Оричи

05:43

2 мин.

05:45

7140 км.

9 д. 9 ч. 48 мин.

Котельнич 1

06:25

18 мин.

06:43

7182 км.

9 д. 10 ч. 30 мин.

Шерстки

07:42

7 мин.

07:49

7246 км.

9 д. 11 ч. 47 мин.

Буреполом

07:58

7 мин.

08:05

7252 км.

9 д. 12 ч. 3 мин.

Шахунья

08:50

15 мин.

09:05

7305 км.

9 д. 12 ч. 55 мин.

Урень

09:52

20 мин.

10:12

7359 км.

9 д. 13 ч. 57 мин.

Ветлужская

11:13

8 мин.

11:21

7410 км.

9 д. 15 ч. 18 мин.

Сухобезводное

11:40

34 мин.

12:14

7429 км.

9 д. 15 ч. 45 мин.

Семенов

12:45

10 мин.

12:55

7466 км.

9 д. 16 ч. 50 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

13:48

40 мин.

14:28

7527 км.

9 д. 17 ч. 53 мин.

Дзержинск

15:07

20 мин.

15:27

7559 км.

9 д. 19 ч. 12 мин.

Гороховец

16:10

32 мин.

16:42

7599 км.

9 д. 20 ч. 15 мин.

Вязники

17:20

20 мин.

17:40

7639 км.

9 д. 21 ч. 25 мин.

Ковров 1

18:32

18 мин.

18:50

7695 км.

9 д. 22 ч. 37 мин.

Владимир

20:40

55 мин.

21:35

7755 км.

10 д. 0 ч. 45 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

01:00

7931 км.

10 д. 5 ч. 5 мин.

Погода на станциях Владивосток и Москва

Информация о поезде 973Э

Планируете поездку по маршруту Владивосток — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 973Э. Этот поезд отправляется со станции Владивосток в 19:55 и прибывает на конечную станцию Москва в 01:00. Вся дорога занимает 10 д. 5 ч. 5 мин., а суммарное время стоянок составляет - 3 д. 12 ч. 40 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 973Э

Количество остановок поезда:

139 станций

Самая длинная остановка:

326 мин. – станция Хабаровск 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Наталия

    Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.

    Ответить
  2. Килейко Вадим

    Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.

    Ответить
  3. Дарья Петровна

    У проводника есть микроволновка так что можно попросить сего чтобы разогрел еду. Мне нужно было для маленького ребенка разогреть пюре – проводник сделала это очень быстро и профессионально.

    Ответить
  4. Артём Дмитриевич

    Если сократить стоянки поезда, которые он делает на каждой остановке, то можно было бы приезжать на пару соток быстрее. Реально иногда стоит там где уже давно нужно бы поехать.

    Ответить
  5. Лиза

    Добрый день. Поезд не новый. Но чистый и опрятный. Проводницы все время убирают поезд. Обслуживание можно оценить на 8 из 10.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
