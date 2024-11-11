Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 973Э Владивосток — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:55
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
139
Маршрут следования поезда 973Э Владивосток — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
19:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уссурийск
22:07
23:07
77 км.
2 ч. 12 мин.
Сибирцево
00:16
00:56
134 км.
4 ч. 21 мин.
Мучная
01:17
01:35
150 км.
5 ч. 22 мин.
Спасск-Дальний
02:14
02:59
187 км.
6 ч. 19 мин.
Свиягино
03:35
03:53
218 км.
7 ч. 40 мин.
Шмаковка
04:26
05:07
256 км.
8 ч. 31 мин.
Ружино
05:54
06:09
298 км.
9 ч. 59 мин.
Дальнереченск 1
07:10
07:35
352 км.
11 ч. 15 мин.
Эбергард
07:51
08:18
364 км.
11 ч. 56 мин.
Лучегорск
09:09
09:24
421 км.
13 ч. 14 мин.
Бикин
10:07
10:27
459 км.
14 ч. 12 мин.
Вяземская
12:16
12:31
547 км.
16 ч. 21 мин.
Верино
13:36
13:46
600 км.
17 ч. 41 мин.
Хабаровск 1
15:13
20:39
657 км.
19 ч. 18 мин.
Ин
21:55
22:10
750 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Биробиджан
22:57
23:36
818 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Бира
00:26
00:47
859 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Будукан
01:05
01:42
875 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Облучье
03:51
04:15
960 км.
1 д. 7 ч. 56 мин.
Архара
06:12
06:27
1044 км.
1 д. 10 ч. 17 мин.
Бурея
07:19
07:55
1091 км.
1 д. 11 ч. 24 мин.
Завитая
08:48
09:08
1133 км.
1 д. 12 ч. 53 мин.
Возжаевка
10:44
10:54
1218 км.
1 д. 14 ч. 49 мин.
Белогорск
11:25
12:25
1245 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Серышево
12:48
12:58
1264 км.
1 д. 16 ч. 53 мин.
Свободный
13:31
13:51
1301 км.
1 д. 17 ч. 36 мин.
Шимановская
15:09
15:55
1375 км.
1 д. 19 ч. 14 мин.
Ушумун
17:51
18:11
1491 км.
1 д. 21 ч. 56 мин.
Тыгда
18:58
19:18
1529 км.
1 д. 23 ч. 3 мин.
Магдагачи
20:32
21:47
1580 км.
2 д. 0 ч. 37 мин.
Ульручьи
00:24
01:09
1693 км.
2 д. 4 ч. 29 мин.
Сковородино
02:04
03:04
1717 км.
2 д. 6 ч. 9 мин.
Тахтамыгда
03:57
04:22
1742 км.
2 д. 8 ч. 2 мин.
Уруша
05:25
05:35
1790 км.
2 д. 9 ч. 30 мин.
Ерофей Павлович
07:43
09:00
1851 км.
2 д. 11 ч. 48 мин.
Аячи
09:27
09:29
1873 км.
2 д. 13 ч. 32 мин.
Малоковали
09:53
09:55
1882 км.
2 д. 13 ч. 58 мин.
Жанна
10:13
10:15
1892 км.
2 д. 14 ч. 18 мин.
Чичатка
10:28
10:32
1899 км.
2 д. 14 ч. 33 мин.
Колокольный
10:51
10:53
1914 км.
2 д. 14 ч. 56 мин.
Амазар
11:16
11:36
1933 км.
2 д. 15 ч. 21 мин.
Могоча
13:30
15:05
2007 км.
2 д. 17 ч. 35 мин.
Артеушка
16:24
16:28
2038 км.
2 д. 20 ч. 29 мин.
Кислый Ключ
16:46
16:50
2051 км.
2 д. 20 ч. 51 мин.
Ксеньевская
17:36
18:10
2082 км.
2 д. 21 ч. 41 мин.
Кендагиры
18:34
18:38
2098 км.
2 д. 22 ч. 39 мин.
Темная
18:48
18:51
2104 км.
2 д. 22 ч. 53 мин.
Нанагры
19:31
19:35
2127 км.
2 д. 23 ч. 36 мин.
Урюм
19:55
19:59
2141 км.
3 д. 0 ч. 0 мин.
Ульякан
20:16
20:20
2153 км.
3 д. 0 ч. 21 мин.
Зудыра
20:32
20:36
2163 км.
3 д. 0 ч. 37 мин.
Зилово
20:57
21:23
2182 км.
3 д. 1 ч. 2 мин.
Бушулей
22:16
00:26
2220 км.
3 д. 2 ч. 21 мин.
Чернышевск-Забайкальск
01:09
01:39
2250 км.
3 д. 5 ч. 14 мин.
Куэнга
02:50
03:10
2299 км.
3 д. 6 ч. 55 мин.
Приисковая
03:49
04:17
2333 км.
3 д. 7 ч. 54 мин.
Шилка
05:03
05:39
2372 км.
3 д. 9 ч. 8 мин.
Карымская
08:21
08:46
2491 км.
3 д. 12 ч. 26 мин.
Чита 2
10:53
11:39
2564 км.
3 д. 14 ч. 58 мин.
Могзон
14:31
15:37
2674 км.
3 д. 18 ч. 36 мин.
Хилок
17:43
18:08
2786 км.
3 д. 21 ч. 48 мин.
Петровский Завод
20:46
21:25
2897 км.
4 д. 0 ч. 51 мин.
Улан-Удэ
00:06
03:15
3004 км.
4 д. 4 ч. 11 мин.
Мысовая
05:52
06:02
3122 км.
4 д. 9 ч. 57 мин.
Слюдянка 1
08:57
11:00
3269 км.
4 д. 13 ч. 2 мин.
Иркутск
Пассажирский
13:33
16:14
3347 км.
4 д. 17 ч. 38 мин.
Иркутск
Сортировочный
16:28
16:43
3353 км.
4 д. 20 ч. 33 мин.
Ангарск
17:25
18:00
3384 км.
4 д. 21 ч. 30 мин.
Усолье-Сибирское
18:27
18:47
3410 км.
4 д. 22 ч. 32 мин.
Черемхово
19:58
20:38
3470 км.
5 д. 0 ч. 3 мин.
Залари
21:39
22:30
3529 км.
5 д. 1 ч. 44 мин.
Зима
23:29
00:19
3579 км.
5 д. 3 ч. 34 мин.
Тулун
02:54
03:34
3702 км.
5 д. 6 ч. 59 мин.
Худоеланская
04:34
04:50
3761 км.
5 д. 8 ч. 39 мин.
Нижнеудинск
05:35
06:05
3805 км.
5 д. 9 ч. 40 мин.
Тайшет
09:07
10:22
3938 км.
5 д. 13 ч. 12 мин.
Решоты
11:35
12:10
3992 км.
5 д. 15 ч. 40 мин.
Иланская
13:32
14:12
4062 км.
5 д. 17 ч. 37 мин.
Канск-Енисейский
14:45
15:35
4085 км.
5 д. 18 ч. 50 мин.
Заозерная
16:57
17:27
4152 км.
5 д. 21 ч. 2 мин.
Уяр
18:05
18:35
4180 км.
5 д. 22 ч. 10 мин.
Базаиха
20:35
21:15
4262 км.
6 д. 0 ч. 40 мин.
Красноярск
Пассажирский
21:36
01:21
4276 км.
6 д. 1 ч. 41 мин.
Козулька
03:20
04:18
4366 км.
6 д. 7 ч. 25 мин.
Ачинск 1
05:20
06:06
4422 км.
6 д. 9 ч. 25 мин.
Боготол
07:09
07:29
4483 км.
6 д. 11 ч. 14 мин.
Мариинск
09:22
10:22
4593 км.
6 д. 13 ч. 27 мин.
Тайга
12:27
13:13
4725 км.
6 д. 16 ч. 32 мин.
Болотная
14:51
15:29
4813 км.
6 д. 18 ч. 56 мин.
Новосибирск
Главный
17:32
19:22
4931 км.
6 д. 21 ч. 37 мин.
Чулымская
21:01
21:11
5053 км.
7 д. 1 ч. 6 мин.
Каргат
21:48
21:53
5098 км.
7 д. 1 ч. 53 мин.
Убинская
22:19
22:21
5139 км.
7 д. 2 ч. 24 мин.
Барабинск
23:14
23:38
5222 км.
7 д. 3 ч. 19 мин.
Кирзинское
00:01
00:03
5246 км.
7 д. 4 ч. 6 мин.
Чаны
00:51
00:56
5322 км.
7 д. 4 ч. 56 мин.
Татарская
01:32
01:52
5373 км.
7 д. 5 ч. 37 мин.
Омск
Пассажирский
04:12
05:25
5539 км.
7 д. 8 ч. 17 мин.
Любинская
06:17
06:32
5589 км.
7 д. 10 ч. 22 мин.
Называевская
07:49
08:10
5685 км.
7 д. 11 ч. 54 мин.
Ишим
09:55
10:14
5815 км.
7 д. 14 ч. 0 мин.
Голышманово
11:18
11:28
5891 км.
7 д. 15 ч. 23 мин.
Омутинская
12:04
12:20
5935 км.
7 д. 16 ч. 9 мин.
Заводоуковская
14:32
15:17
6004 км.
7 д. 18 ч. 37 мин.
Тюмень
17:08
19:07
6097 км.
7 д. 21 ч. 13 мин.
Тугулым
21:01
21:19
6156 км.
8 д. 1 ч. 6 мин.
Талица
22:07
22:18
6204 км.
8 д. 2 ч. 12 мин.
Аксариха
23:03
23:34
6254 км.
8 д. 3 ч. 8 мин.
Камышлов
23:59
00:30
6270 км.
8 д. 4 ч. 4 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:37
04:56
6398 км.
8 д. 6 ч. 42 мин.
Первоуральск
05:54
06:01
6436 км.
8 д. 9 ч. 59 мин.
Шаля
08:04
08:14
6520 км.
8 д. 12 ч. 9 мин.
Кишерть
10:09
10:14
6610 км.
8 д. 14 ч. 14 мин.
Кунгур
10:36
10:56
6626 км.
8 д. 14 ч. 41 мин.
Ферма
12:15
12:45
6692 км.
8 д. 16 ч. 20 мин.
Пермь 2
13:10
15:31
6706 км.
8 д. 17 ч. 15 мин.
Верещагино
18:56
19:37
6796 км.
8 д. 23 ч. 1 мин.
Балезино
21:48
22:46
6893 км.
9 д. 1 ч. 53 мин.
Глазов
23:24
00:01
6919 км.
9 д. 3 ч. 29 мин.
Яр
00:36
00:54
6954 км.
9 д. 4 ч. 41 мин.
Зуевка
01:50
01:55
7013 км.
9 д. 5 ч. 55 мин.
Киров
Пассажирский
03:20
04:40
7101 км.
9 д. 7 ч. 25 мин.
Оричи
05:43
05:45
7140 км.
9 д. 9 ч. 48 мин.
Котельнич 1
06:25
06:43
7182 км.
9 д. 10 ч. 30 мин.
Шерстки
07:42
07:49
7246 км.
9 д. 11 ч. 47 мин.
Буреполом
07:58
08:05
7252 км.
9 д. 12 ч. 3 мин.
Шахунья
08:50
09:05
7305 км.
9 д. 12 ч. 55 мин.
Урень
09:52
10:12
7359 км.
9 д. 13 ч. 57 мин.
Ветлужская
11:13
11:21
7410 км.
9 д. 15 ч. 18 мин.
Сухобезводное
11:40
12:14
7429 км.
9 д. 15 ч. 45 мин.
Семенов
12:45
12:55
7466 км.
9 д. 16 ч. 50 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
13:48
14:28
7527 км.
9 д. 17 ч. 53 мин.
Дзержинск
15:07
15:27
7559 км.
9 д. 19 ч. 12 мин.
Гороховец
16:10
16:42
7599 км.
9 д. 20 ч. 15 мин.
Вязники
17:20
17:40
7639 км.
9 д. 21 ч. 25 мин.
Ковров 1
18:32
18:50
7695 км.
9 д. 22 ч. 37 мин.
Владимир
20:40
21:35
7755 км.
10 д. 0 ч. 45 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
01:00
7931 км.
10 д. 5 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.
Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.
У проводника есть микроволновка так что можно попросить сего чтобы разогрел еду. Мне нужно было для маленького ребенка разогреть пюре – проводник сделала это очень быстро и профессионально.
Если сократить стоянки поезда, которые он делает на каждой остановке, то можно было бы приезжать на пару соток быстрее. Реально иногда стоит там где уже давно нужно бы поехать.
Добрый день. Поезд не новый. Но чистый и опрятный. Проводницы все время убирают поезд. Обслуживание можно оценить на 8 из 10.