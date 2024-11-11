Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 275Н Новокузнецк — Казань.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
05:30
2 д. 0 ч. 57 мин.
06:27
31
Маршрут следования поезда 275Н Новокузнецк — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
05:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
06:14
06:20
30 км.
0 ч. 44 мин.
Киселевск
06:41
06:46
43 км.
1 ч. 11 мин.
Белово
07:55
08:20
92 км.
2 ч. 25 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
09:00
09:05
123 км.
3 ч. 30 мин.
Топки
10:20
11:15
198 км.
4 ч. 50 мин.
Кемерово
Пассажирский
11:55
12:15
227 км.
6 ч. 25 мин.
Тайга
14:20
14:30
311 км.
8 ч. 50 мин.
Юрга 1
15:31
15:34
373 км.
10 ч. 1 мин.
Новосибирск
Главный
17:32
17:52
517 км.
12 ч. 2 мин.
Чулымская
19:35
19:37
639 км.
14 ч. 5 мин.
Каргат
20:22
20:24
684 км.
14 ч. 52 мин.
Барабинск
21:47
22:17
807 км.
16 ч. 17 мин.
Озеро-Карачинское
23:20
23:25
895 км.
17 ч. 50 мин.
Чаны
23:37
23:39
907 км.
18 ч. 7 мин.
Татарская
00:12
00:14
958 км.
18 ч. 42 мин.
Калачинская
01:12
01:14
1047 км.
19 ч. 42 мин.
Омск
Пассажирский
02:12
02:54
1123 км.
20 ч. 42 мин.
Называевская
04:31
04:33
1269 км.
23 ч. 1 мин.
Ишим
06:01
06:16
1399 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Тюмень
09:58
10:22
1668 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Богданович
13:35
13:37
1882 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:44
16:17
1970 км.
1 д. 10 ч. 14 мин.
Ревда
17:10
17:12
2011 км.
1 д. 11 ч. 40 мин.
Дружинино
17:49
18:19
2035 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Красноуфимск
20:19
20:21
2144 км.
1 д. 14 ч. 49 мин.
Янаул
23:07
23:09
2321 км.
1 д. 17 ч. 37 мин.
Сарапул
00:08
00:09
2394 км.
1 д. 18 ч. 38 мин.
Агрыз
01:01
01:16
2441 км.
1 д. 19 ч. 31 мин.
Вятские Поляны
03:20
03:22
2567 км.
1 д. 21 ч. 50 мин.
Казань
Пассажирская
06:27
2696 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд чистый. Персонал относится к пассажирам очень вежливо. Я много путешествую и не везде можно встретить подобное отношение к тебе. Такое должно быть во всех поездах!!! К сожалению культура еще не на столь высоком уровне.
Ехал на этом поезде в ноябре 2021 года. Отопление работало не сильно, но в вагоне было достаточно тепло. Из окон не дуло. Проводницы адекватные. Спасибо за поездку.
Путешествовала с дочкой. Ехали на этом поезде в Тюмень. Поезд хороший, полки широкие. Проводницы свое дело знают. В дороге возникла неприятная ситуация, которая был быстро решена с помощью проводницы.
На очень многих станциях поезд стоит по 40 минут. Зачем так растягивать поездку не могу понять. Даже если нужно остановиться но не на каждой же станции!!!! Ощущение что больше стояли на месте чем ехали.
Поезд отличный, спасибо!!! Всю поездку наслаждалась сервисом и комфортом. Ехала в реконструированном вагоне. Матрасы мягкие и не старые. Постельное белье приятно пахло.