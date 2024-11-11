Маршрут следования поезда 055Е Екатеринбург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
22:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дружинино
23:33
23:38
66 км.
1 ч. 18 мин.
Красноуфимск
01:26
01:28
175 км.
3 ч. 11 мин.
Чернушка
03:17
03:19
278 км.
5 ч. 2 мин.
Янаул
04:18
04:20
352 км.
6 ч. 3 мин.
Сарапул
05:28
05:30
425 км.
7 ч. 13 мин.
Агрыз
06:19
06:34
472 км.
8 ч. 4 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
11:01
11:09
726 км.
12 ч. 46 мин.
Канаш
13:09
13:23
833 км.
14 ч. 54 мин.
Сергач
15:09
15:11
957 км.
16 ч. 54 мин.
Перевозская
16:00
16:01
1018 км.
17 ч. 45 мин.
Арзамас 2
16:42
16:44
1065 км.
18 ч. 27 мин.
Навашино
17:59
18:01
1170 км.
19 ч. 44 мин.
Муром 1
18:16
18:18
1181 км.
20 ч. 1 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:14
1455 км.
23 ч. 59 мин.
