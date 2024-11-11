Маршрут следования поезда 080У Москва — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
00:17
00:19
274 км.
4 ч. 57 мин.
Арзамас 2
02:00
02:02
390 км.
6 ч. 40 мин.
Шумерля
04:17
04:19
551 км.
8 ч. 57 мин.
Канаш
05:15
05:34
618 км.
9 ч. 55 мин.
Зеленый Дол
06:56
06:57
695 км.
11 ч. 36 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
07:48
07:55
727 км.
12 ч. 28 мин.
Вятские Поляны
10:16
10:18
855 км.
14 ч. 56 мин.
Кизнер
10:55
10:57
885 км.
15 ч. 35 мин.
Можга
11:37
11:38
931 км.
16 ч. 17 мин.
Агрыз
12:27
12:42
981 км.
17 ч. 7 мин.
Сарапул
13:31
13:33
1028 км.
18 ч. 11 мин.
Янаул
14:37
14:39
1101 км.
19 ч. 17 мин.
Чернушка
15:40
15:42
1175 км.
20 ч. 20 мин.
Красноуфимск
17:18
17:33
1278 км.
21 ч. 58 мин.
Дружинино
19:25
19:55
1387 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Ревда
20:36
20:38
1411 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
21:24
22:18
1452 км.
1 д. 2 ч. 4 мин.
Верхний Уфалей
00:40
01:06
1543 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Кыштым
02:03
02:06
1585 км.
1 д. 6 ч. 43 мин.
Аргаяш
02:46
02:47
1618 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Челябинск-Главный
03:50
1669 км.
1 д. 8 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагоны старые, биотуалета нет, 21 век!!! Еще бы вместо туалетной бумаги подорожник ложили. Я не доволен поездкой.
. Убитый поезд, дорогие билеты, хороший персонал, который старается старый поезд держать максимально чистым. По итогу поездки у меня были двоякие чувства. С одно стороны девочки проводницы очень хорошо работали на все 200%. С другой стороны комфортной поездкой это назвать язык не поворачивается. На троечку.
Ночью было очень холодно. Хоть я и не мерзляк, но замерз. Жена и подавно. Проводница выдала дополнительный плед. Но он не сильно помог.
Санузел (он же туалет) проооооосто отвратительный! Антисанитария куда ни глянь. Не было бумажных полотенец, чтобы вытирать руки. Спасибо что туалетная бумага была.
Добрый день. Расскажу о том, как мы ездили в Челябинск на этой колымаге. Спасибо что доехали. Поначалу обрадовалась наличию розетки на 220 в купе, но потом оказалось что она не работает. На полу были крошки, на что я делала замечание проводнице, она все убрала в течение нескольких минут. Дальше больше. Туалет убожество. Не БИО а обычный, где все на рельсы. Постоянно его закрывали и открывали. Были очереди. Мне поездка не понравилась.