Маршрут следования и продажа билетов
17:57
1 д. 14 ч. 43 мин.
08:40
Маршрут следования поезда 191Е Екатеринбург — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
17:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пермь 2
00:10
00:30
293 км.
6 ч. 13 мин.
Балезино
04:03
04:31
480 км.
10 ч. 6 мин.
Киров
Пассажирский
08:01
08:16
687 км.
14 ч. 4 мин.
Котельнич 1
10:05
10:07
768 км.
16 ч. 8 мин.
Свеча
11:05
11:06
816 км.
17 ч. 8 мин.
Шабалино
11:31
11:34
839 км.
17 ч. 34 мин.
Гостовская
12:03
12:06
863 км.
18 ч. 6 мин.
Поназырево
12:38
12:41
884 км.
18 ч. 41 мин.
Шарья
13:30
13:44
930 км.
19 ч. 33 мин.
Шекшема
14:10
14:13
950 км.
20 ч. 13 мин.
Мантурово
14:40
14:43
975 км.
20 ч. 43 мин.
Брантовка
15:07
15:10
999 км.
21 ч. 10 мин.
Нея
15:36
15:39
1026 км.
21 ч. 39 мин.
Номжа
15:55
15:58
1042 км.
21 ч. 58 мин.
Николо-Полома
16:11
16:14
1053 км.
22 ч. 14 мин.
Антропово
16:37
16:40
1076 км.
22 ч. 40 мин.
Лопарево
16:59
17:02
1096 км.
23 ч. 2 мин.
Галич
17:30
17:34
1115 км.
23 ч. 33 мин.
Россолово
17:54
17:57
1135 км.
23 ч. 57 мин.
Буй
18:34
18:49
1162 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Вохтога
19:37
19:40
1209 км.
1 д. 1 ч. 40 мин.
Вологда 1
20:58
21:17
1289 км.
1 д. 3 ч. 1 мин.
Шексна
23:07
23:13
1366 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Череповец 1
23:50
00:05
1400 км.
1 д. 5 ч. 53 мин.
Суда
00:35
00:37
1421 км.
1 д. 6 ч. 38 мин.
Кадуй
00:57
00:59
1444 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Бабаево
02:10
02:44
1515 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Подборовье
03:44
03:46
1568 км.
1 д. 9 ч. 47 мин.
Ефимовская
04:04
04:06
1588 км.
1 д. 10 ч. 7 мин.
Пикалево 1
04:41
04:43
1622 км.
1 д. 10 ч. 44 мин.
Тихвин
05:17
05:20
1655 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Волховстрой 1
06:31
06:34
1729 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
08:40
1832 км.
1 д. 14 ч. 43 мин.
