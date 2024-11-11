Маршрут следования поезда 175А Санкт-Петербург — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бабаево
05:30
06:00
321 км.
8 ч. 20 мин.
Череповец 1
08:02
08:16
436 км.
10 ч. 52 мин.
Вологда 1
10:44
11:04
547 км.
13 ч. 34 мин.
Буй
12:53
13:10
673 км.
15 ч. 43 мин.
Шарья
16:30
16:48
904 км.
19 ч. 20 мин.
Киров
Пассажирский
21:38
22:01
1145 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Балезино
02:05
02:31
1352 км.
1 д. 4 ч. 55 мин.
Пермь 2
06:30
07:10
1539 км.
1 д. 9 ч. 20 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
12:19
12:58
1832 км.
1 д. 15 ч. 9 мин.
Тюмень
18:07
18:26
2131 км.
1 д. 20 ч. 57 мин.
Ишим
22:30
22:45
2400 км.
2 д. 1 ч. 20 мин.
Омск
Пассажирский
01:48
02:07
2676 км.
2 д. 4 ч. 38 мин.
Барабинск
05:57
06:27
2994 км.
2 д. 8 ч. 47 мин.
Новосибирск
Главный
10:47
11:20
3284 км.
2 д. 13 ч. 37 мин.
Мариинск
17:35
18:28
3615 км.
2 д. 20 ч. 25 мин.
Ачинск 1
22:15
23:19
3786 км.
3 д. 1 ч. 5 мин.
Красноярск
Пассажирский
02:20
3932 км.
3 д. 5 ч. 10 мин.
