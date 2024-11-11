Маршрут следования и продажа билетов
15:40
1 д. 17 ч. 43 мин.
09:23
28
Маршрут следования поезда 310Е Пермь — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
15:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кунгур
17:05
17:07
80 км.
1 ч. 25 мин.
Первоуральск
20:36
20:38
269 км.
4 ч. 56 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
21:45
22:32
307 км.
6 ч. 5 мин.
Богданович
23:57
23:59
395 км.
8 ч. 17 мин.
Еланский
00:30
00:32
421 км.
8 ч. 50 мин.
Камышлов
00:49
00:51
435 км.
9 ч. 9 мин.
Талица
01:57
01:59
501 км.
10 ч. 17 мин.
Тюмень
03:32
04:22
608 км.
11 ч. 52 мин.
Усть-Тавда
06:39
06:41
728 км.
14 ч. 59 мин.
Тобольск
08:03
08:23
816 км.
16 ч. 23 мин.
Юность-Комсомольская
09:47
09:49
901 км.
18 ч. 7 мин.
Демьянка
11:06
11:22
985 км.
19 ч. 26 мин.
Салым
12:56
12:58
1085 км.
21 ч. 16 мин.
Куть-Ях
13:44
13:46
1127 км.
22 ч. 4 мин.
Пыть-Ях
14:51
14:56
1191 км.
23 ч. 11 мин.
Усть-Юган
15:20
15:24
1214 км.
23 ч. 40 мин.
Сургут
16:19
16:56
1256 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
Ульт Ягун
18:26
18:45
1308 км.
1 д. 2 ч. 46 мин.
Когалым
20:22
20:27
1394 км.
1 д. 4 ч. 42 мин.
Ноябрьск 1
22:01
22:15
1497 км.
1 д. 6 ч. 21 мин.
Ноябрьск 2
22:33
22:38
1508 км.
1 д. 6 ч. 53 мин.
Ханымей
23:50
00:35
1571 км.
1 д. 8 ч. 10 мин.
Пурпе
02:10
02:27
1663 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Пуровск
03:29
05:10
1727 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Сывдарма
06:03
06:05
1764 км.
1 д. 14 ч. 23 мин.
Коротчаево
07:26
07:36
1840 км.
1 д. 15 ч. 46 мин.
Новый Уренгой
09:23
1909 км.
1 д. 17 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне было много вахтовиков. Однако вопреки стереотипу они были очень тихими и не дебоширили. Также не было видно никакого алкоголя. Я даже возымела какую-то гордость за тех людей, с которыми рядом ехала.
Было очень холодно за окном, около -30, но в вагоне было очень комфортно и тепло. Вагоны старенькие, однако еще видно что крепкие и дадут фору любому новому. Проводница молодец, постоянно была на месте и в любой момент можно было обратиться к ней со своим вопросом.
Ехала с двумя дочками 8 и 10 лет. Поездку они перенесли тяжело, особенно под конец не могли усидеть на месте. Но большую часть пути осилили без приключений. В этой поездке поняла насколько важна хорошая проводница.
Сами проводники сказали что у нас самый добитый вагон из всего состава. Но они справились. Во время прибытия температура за бортом -42. Немного неправильно работала система отопления, потому что часть дыма периодически попадала в салон. Но это мелочи. Главное что было тепло.
Спасибо за приятную поездку. Проводник Игорь выполнял свои обязанности идеально! Спасибо большое что есть еще такие ответственные работники на железной дороге!