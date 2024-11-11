Пермь: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Пермь. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Пермь работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Пермь на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
191Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
00:30
Пермь 2
1 д. 14 ч. 43 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
298Х
Москва
Челябинск
01:10
Пермь 2
1 д. 14 ч. 25 мин.
15:55
Челябинск-Главный
Купить билеты
561Е
Новый Уренгой
Санкт-Петербург
01:50
Пермь 2
3 д. 5 ч. 0 мин.
08:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
245У
Екатеринбург
Санкт-Петербург
02:30
Пермь 2
1 д. 15 ч. 34 мин.
10:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
191У
Челябинск
Санкт-Петербург
02:58
Пермь 2
1 д. 19 ч. 42 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
214М
Москва
Екатеринбург
03:30
Пермь 2
1 д. 7 ч. 29 мин.
08:59
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
182Е
Таврия
Санкт-Петербург
Екатеринбург
03:30
Пермь 2
1 д. 13 ч. 39 мин.
08:59
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
100Щ
Москва
Владивосток
03:40
Пермь 2
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
Купить билеты
013Н
Новокузнецк
Новокузнецк
Санкт-Петербург
03:40
Пермь 2
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
073Е
Тюмень
Санкт-Петербург
03:40
Пермь 2
1 д. 18 ч. 20 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
069Ч
Чита
Москва
03:41
Пермь 2
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
03:50
Пермь 2
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
002Э
Москва
Владивосток
03:51
Пермь 2
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
Купить билеты
192Е
Санкт-Петербург
Екатеринбург
03:54
Пермь 2
1 д. 14 ч. 3 мин.
09:48
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
191Ч
Санкт-Петербург
Екатеринбург
03:57
Пермь 2
1 д. 17 ч. 42 мин.
09:27
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
071Е
Демидовский Экспресс
Екатеринбург
Санкт-Петербург
04:00
Пермь 2
1 д. 13 ч. 32 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
149У
Челябинск
Санкт-Петербург
04:00
Пермь 2
1 д. 19 ч. 0 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
04:17
Пермь 2
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
Купить билеты
802Е
Финист
Пермь
Екатеринбург
04:31
Пермь 2
5 ч. 10 мин.
09:41
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
246В
Санкт-Петербург
Екатеринбург
04:40
Пермь 2
1 д. 17 ч. 29 мин.
10:34
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
592Е
Приобье
Анапа
04:50
Пермь 2
3 д. 16 ч. 21 мин.
19:55
Анапа
Купить билеты
162Е
Таврия
Пермь
Симферополь
05:47
Пермь 2
3 д. 5 ч. 53 мин.
11:40
Симферополь
Купить билеты
591Е
Пермь
Анапа
06:00
Пермь 2
2 д. 14 ч. 10 мин.
20:10
Анапа
Купить билеты
924В
Великий Устюг
Челябинск
06:07
Пермь 2
1 д. 17 ч. 25 мин.
16:30
Челябинск-Главный
Купить билеты
175А
Санкт-Петербург
Красноярск
07:10
Пермь 2
3 д. 5 ч. 10 мин.
02:20
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
201И
Екатеринбург
Москва
07:40
Пермь 2
1 д. 5 ч. 14 мин.
05:40
Москва (Курский Вокзал)
Купить билеты
159А
Санкт-Петербург
Красноярск
09:20
Пермь 2
3 д. 10 ч. 14 мин.
07:40
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
229Е
Пермь
Москва
09:21
Пермь 2
20 ч. 9 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
086Е
Серов
Москва
09:21
Пермь 2
1 д. 11 ч. 0 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
249Е
Екатеринбург
Москва
09:21
Пермь 2
1 д. 3 ч. 2 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
09:28
Пермь 2
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
09:31
Пермь 2
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
109М
Новый Уренгой
Москва
09:31
Пермь 2
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
007Е
Кама
Пермь
Москва
09:35
Пермь 2
19 ч. 47 мин.
05:22
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
09:35
Пермь 2
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
291Ы
Красноярск
Москва
09:36
Пермь 2
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
001Э
Россия
Владивосток
Москва
09:41
Пермь 2
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
099Э
Владивосток
Москва
09:43
Пермь 2
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
202Ч
Москва
Екатеринбург
09:59
Пермь 2
1 д. 1 ч. 50 мин.
15:10
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
084М
Северный Урал
Москва
Приобье
10:26
Пермь (Сортировочная)
1 д. 21 ч. 58 мин.
11:33
Приобье
Купить билеты
924М
По Золотому Кольцу
Москва
Нерюнгри
10:32
Пермь 2
5 д. 10 ч. 57 мин.
00:32
Нерюнгри
Купить билеты
012Я
Ямал
Москва
Новый Уренгой
11:16
Пермь 2
2 д. 18 ч. 30 мин.
08:30
Новый Уренгой
Купить билеты
212Ж
Москва
Тюмень
11:16
Пермь 2
1 д. 13 ч. 34 мин.
03:34
Тюмень
Купить билеты
506Й
Нижний Новгород
Челябинск
11:48
Пермь 2
1 д. 1 ч. 10 мин.
23:10
Челябинск-Главный
Купить билеты
011Е
Ямал
Новый Уренгой
Москва
11:50
Пермь 2
3 д. 0 ч. 0 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
211Е
Тюмень
Москва
11:50
Пермь 2
1 д. 15 ч. 28 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
255Е
Пермь
Москва
12:00
Пермь 2
1 д. 17 ч. 52 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
13:05
Пермь 2
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
Симферополь
Купить билеты
804Е
Пермь
Екатеринбург
13:05
Пермь 2
5 ч. 38 мин.
18:43
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
207Е
Екатеринбург
Москва
13:05
Пермь 2
1 д. 2 ч. 34 мин.
09:05
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
084Е
Северный Урал
Приобье
Москва
13:06
Пермь (Сортировочная)
1 д. 20 ч. 23 мин.
10:35
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
13:19
Пермь 2
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
Купить билеты
086Я
Москва
Серов
13:19
Пермь 2
1 д. 10 ч. 42 мин.
03:32
Серов
Купить билеты
070Я
Фирменный
Москва
Чита
13:29
Пермь 2
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
Купить билеты
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
13:46
Пермь 2
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
070Ч
Москва
Чита
13:54
Пермь 2
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
Купить билеты
505Е
Екатеринбург
Котлас
14:40
Пермь 2
1 д. 0 ч. 36 мин.
08:16
Котлас Южный
Купить билеты
507И
Екатеринбург
Котлас
14:40
Пермь 2
1 д. 2 ч. 40 мин.
09:25
Котлас Южный
Купить билеты
509Е
Пермь
Котлас
14:40
Пермь 2
17 ч. 36 мин.
08:16
Котлас Южный
Купить билеты
518У
Челябинск
Котлас
14:40
Пермь 2
1 д. 9 ч. 37 мин.
07:37
Котлас Южный
Купить билеты
513Е
Екатеринбург
Котлас
14:40
Пермь 2
1 д. 1 ч. 31 мин.
08:16
Котлас Южный
Купить билеты
501Е
Екатеринбург
Котлас
14:44
Пермь 2
23 ч. 57 мин.
07:37
Котлас Южный
Купить билеты
503Е
Екатеринбург
Котлас
14:50
Пермь 2
23 ч. 27 мин.
07:37
Котлас Южный
Купить билеты
512У
Челябинск
Котлас
14:50
Пермь 2
1 д. 10 ч. 11 мин.
08:16
Котлас Южный
Купить билеты
507Я
Котлас
Екатеринбург
15:00
Пермь 2
1 д. 0 ч. 10 мин.
21:25
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
239Е
Екатеринбург
Москва
15:08
Пермь 2
1 д. 3 ч. 53 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
973Э
Владивосток
Москва
15:31
Пермь 2
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
310Е
Пермь
Новый Уренгой
15:40
Пермь 2
1 д. 17 ч. 43 мин.
09:23
Новый Уренгой
Купить билеты
213Я
Котлас
Екатеринбург
16:22
Пермь 2
23 ч. 7 мин.
21:43
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
501Я
Котлас
Екатеринбург
16:28
Пермь 2
1 д. 0 ч. 22 мин.
22:58
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
505Я
Котлас
Екатеринбург
16:28
Пермь 2
1 д. 0 ч. 22 мин.
22:58
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
513Ь
Котлас
Екатеринбург
16:28
Пермь 2
1 д. 0 ч. 22 мин.
22:58
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
974А
Москва
Хабаровск
16:48
Пермь 2
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
Купить билеты
930Н
Туристский Поезд В Сибирь
Москва
Москва
17:20
Пермь 2
4 д. 14 ч. 23 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
940И
Листвянка (ст. Байкал)
Москва
17:30
Пермь 2
2 д. 20 ч. 23 мин.
11:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
205Е
Екатеринбург
Нижний Новгород
17:40
Пермь 2
20 ч. 15 мин.
08:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
202Е
Таврия
Москва
Екатеринбург
17:41
Пермь 2
1 д. 1 ч. 56 мин.
22:56
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
001М
Россия
Владивосток
Москва
17:48
Пермь 2
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
037Н
Томич
Томск
Москва
17:56
Пермь 2
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
005Щ
Улан-Батор (Монголия)
Москва
17:58
Пермь 2
4 д. 3 ч. 46 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
003З
Пекин (Китай)
Москва
17:58
Пермь 2
5 д. 11 ч. 41 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
019Ч
Пекин (Китай)
Москва
17:58
Пермь 2
5 д. 20 ч. 8 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
213Н
Новосибирск
Москва
17:58
Пермь 2
1 д. 21 ч. 51 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
288У
Челябинск
Москва
17:58
Пермь 2
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
298Е
Челябинск
Москва
17:58
Пермь 2
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
267И
Иркутск
Москва
17:58
Пермь 2
3 д. 3 ч. 28 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
288Я
Москва
Челябинск
18:02
Пермь 2
1 д. 7 ч. 27 мин.
04:32
Челябинск-Главный
Купить билеты
006Щ
Москва
Улан-Батор (Монголия)
18:02
Пермь 2
4 д. 4 ч. 33 мин.
01:38
Улан-Батор
Купить билеты
004З
Москва
Пекин (Китай)
18:02
Пермь 2
5 д. 12 ч. 30 мин.
09:35
Пекин
Купить билеты
020Ч
Москва
Пекин (Китай)
18:02
Пермь 2
6 д. 3 ч. 44 мин.
00:49
Пекин
Купить билеты
240Х
Москва
Екатеринбург
18:02
Пермь 2
1 д. 2 ч. 38 мин.
23:43
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
198Х
Москва
Иркутск
18:02
Пермь 2
3 д. 6 ч. 55 мин.
04:25
Иркутск (Пассажирский)
Купить билеты
250Э
Москва
Екатеринбург
18:02
Пермь 2
1 д. 2 ч. 38 мин.
23:43
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
067Ы
Абакан
Москва
18:09
Пермь 2
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
077Ы
Абакан
Москва
18:09
Пермь 2
3 д. 0 ч. 1 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
145А
Санкт-Петербург
Челябинск
18:10
Пермь 2
1 д. 15 ч. 22 мин.
04:32
Челябинск-Главный
Купить билеты
353Е
Пермь
Имеретинский Курорт (Адлер)
18:17
Пермь 2
2 д. 16 ч. 52 мин.
11:09
Имеретинский Курорт
Купить билеты
110Э
Москва
Новый Уренгой
18:26
Пермь 2
2 д. 14 ч. 22 мин.
11:47
Новый Уренгой
Купить билеты
220Е
Пермь
Новый Уренгой
18:26
Пермь 2
1 д. 17 ч. 21 мин.
11:47
Новый Уренгой
Купить билеты
010Н
Москва
Владивосток
18:36
Пермь 2
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
Купить билеты
924Х
Москва
Москва
18:41
Пермь 2
4 д. 17 ч. 30 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
984А
Москва
Хабаровск
18:41
Пермь 2
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
Купить билеты
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
18:51
Пермь 2
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
Купить билеты
074Е
Санкт-Петербург
Тюмень
18:51
Пермь 2
1 д. 15 ч. 51 мин.
05:36
Тюмень
Купить билеты
151В
Котлас
Новосибирск
19:49
Пермь 2
2 д. 2 ч. 48 мин.
01:18
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
038Н
Томич
Москва
Томск
19:51
Пермь 2
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
Купить билеты
263Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
20:00
Пермь 2
3 д. 8 ч. 48 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
20:02
Пермь 2
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
Купить билеты
062М
Москва
Владивосток
20:02
Пермь 2
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
Купить билеты
210Е
Пермь
Новый Уренгой
20:13
Пермь 2
1 д. 16 ч. 53 мин.
13:06
Новый Уренгой
Купить билеты
160М
Москва
Барнаул
20:14
Пермь 2
2 д. 2 ч. 40 мин.
02:05
Барнаул
Купить билеты
325Е
Пермь
Новороссийск
20:20
Пермь 2
2 д. 14 ч. 5 мин.
10:25
Новороссийск
Купить билеты
365Е
Пермь
Кисловодск
20:20
Пермь 2
2 д. 10 ч. 52 мин.
07:12
Кисловодск
Купить билеты
239Н
Новосибирск
Москва
20:46
Пермь 2
1 д. 21 ч. 17 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
161Э
Владивосток
Москва
20:46
Пермь 2
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
009Н
Владивосток
Москва
20:48
Пермь 2
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
901Ы
Красноярск
Москва
20:48
Пермь 2
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
246Е
Челябинск
Санкт-Петербург
21:06
Пермь 2
1 д. 20 ч. 2 мин.
06:47
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
146У
Челябинск
Санкт-Петербург
21:41
Пермь 2
1 д. 19 ч. 8 мин.
05:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
248У
Челябинск
Санкт-Петербург
21:41
Пермь 2
1 д. 21 ч. 55 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
192В
Санкт-Петербург
Челябинск
21:50
Пермь 2
1 д. 17 ч. 15 мин.
08:45
Челябинск-Главный
Купить билеты
517В
Котлас
Челябинск
21:50
Пермь 2
1 д. 10 ч. 9 мин.
08:45
Челябинск-Главный
Купить билеты
192У
Челябинск
Санкт-Петербург
21:55
Пермь 2
2 д. 1 ч. 32 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
068Ы
Москва
Абакан
22:00
Пермь 2
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
Купить билеты
078Ы
Москва
Абакан
22:01
Пермь 2
3 д. 3 ч. 30 мин.
02:50
Абакан
Купить билеты
072Е
Демидовский Экспресс
Санкт-Петербург
Екатеринбург
22:12
Пермь 2
1 д. 11 ч. 32 мин.
03:34
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
150А
Санкт-Петербург
Челябинск
22:13
Пермь 2
1 д. 17 ч. 21 мин.
09:23
Челябинск-Главный
Купить билеты
192А
Санкт-Петербург
Челябинск
22:20
Пермь 2
1 д. 17 ч. 13 мин.
09:15
Челябинск-Главный
Купить билеты
181Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
22:32
Пермь 2
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
292Е
Санкт-Петербург
Екатеринбург
22:40
Пермь 2
1 д. 11 ч. 5 мин.
04:14
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
179Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
22:42
Пермь 2
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
511В
Котлас
Челябинск
23:50
Пермь 2
1 д. 14 ч. 19 мин.
12:55
Челябинск-Главный
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Пермь включает 268 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:26 по направлению к станции Екатеринбург;
  • последний поезд прибывает в 23:43 от станции Екатеринбург.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Пермь.

Актуальное расписание поездов станции Пермь, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Пермь можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Пермь

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн