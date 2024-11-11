Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 149У Челябинск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:12
1 д. 19 ч. 0 мин.
11:12
46
Маршрут следования поезда 149У Челябинск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
16:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кыштым
17:41
17:44
85 км.
1 ч. 29 мин.
Верхний Уфалей
18:57
19:13
127 км.
2 ч. 45 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
21:06
21:40
218 км.
4 ч. 54 мин.
Первоуральск
22:30
22:32
256 км.
6 ч. 18 мин.
Кунгур
02:03
02:05
445 км.
9 ч. 51 мин.
Пермь 2
03:37
04:00
525 км.
11 ч. 25 мин.
Верещагино
05:58
06:00
615 км.
13 ч. 46 мин.
Кез
07:06
07:08
674 км.
14 ч. 54 мин.
Балезино
07:59
08:29
716 км.
15 ч. 47 мин.
Глазов
08:55
08:57
742 км.
16 ч. 43 мин.
Яр
09:28
09:30
777 км.
17 ч. 16 мин.
Зуевка
10:37
10:39
836 км.
18 ч. 25 мин.
Киров
Пассажирский
12:16
12:40
924 км.
20 ч. 4 мин.
Котельнич 1
13:46
13:48
1005 км.
21 ч. 34 мин.
Свеча
14:26
14:27
1053 км.
22 ч. 14 мин.
Шабалино
14:52
14:54
1076 км.
22 ч. 40 мин.
Гостовская
15:23
15:24
1100 км.
23 ч. 11 мин.
Поназырево
15:55
15:58
1121 км.
23 ч. 43 мин.
Шарья
16:38
16:52
1167 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Шекшема
17:16
17:17
1187 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Мантурово
17:41
17:46
1212 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Брантовка
18:05
18:07
1236 км.
1 д. 1 ч. 53 мин.
Нея
18:31
18:36
1263 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Номжа
18:50
18:51
1279 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Николо-Полома
19:04
19:09
1290 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Антропово
19:32
19:34
1313 км.
1 д. 3 ч. 20 мин.
Лопарево
19:50
19:51
1333 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Галич
20:14
20:25
1352 км.
1 д. 4 ч. 2 мин.
Россолово
20:43
20:44
1372 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Буй
21:14
21:28
1399 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Вохтога
22:04
22:06
1446 км.
1 д. 5 ч. 52 мин.
Вологда 1
23:11
23:36
1526 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Кипелово
00:34
00:35
1568 км.
1 д. 8 ч. 22 мин.
Чебсара
00:57
00:58
1586 км.
1 д. 8 ч. 45 мин.
Шексна
01:16
01:27
1603 км.
1 д. 9 ч. 4 мин.
Череповец 1
02:03
02:17
1637 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Суда
02:47
02:49
1658 км.
1 д. 10 ч. 35 мин.
Кадуй
03:09
03:11
1681 км.
1 д. 10 ч. 57 мин.
Бабаево
04:26
05:00
1752 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Подборовье
06:01
06:03
1805 км.
1 д. 13 ч. 49 мин.
Ефимовская
06:21
06:23
1825 км.
1 д. 14 ч. 9 мин.
Пикалево 1
06:58
07:00
1859 км.
1 д. 14 ч. 46 мин.
Тихвин
07:34
07:44
1892 км.
1 д. 15 ч. 22 мин.
Волховстрой 1
08:55
09:05
1966 км.
1 д. 16 ч. 43 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
11:12
2069 км.
1 д. 19 ч. 0 мин.
