Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 068Ы Москва — Абакан
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 068Ы Москва — Абакан на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Абакан с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярославль
Главный
02:45
02:55
244 км.
3 ч. 25 мин.
Данилов
03:59
04:33
309 км.
4 ч. 39 мин.
Любим
05:06
05:07
343 км.
5 ч. 46 мин.
Буй
05:47
05:51
394 км.
6 ч. 27 мин.
Россолово
06:18
06:19
421 км.
6 ч. 58 мин.
Галич
06:40
06:42
441 км.
7 ч. 20 мин.
Лопарево
07:06
07:07
460 км.
7 ч. 46 мин.
Антропово
07:25
07:26
480 км.
8 ч. 5 мин.
Николо-Полома
07:49
07:50
503 км.
8 ч. 29 мин.
Номжа
08:03
08:04
514 км.
8 ч. 43 мин.
Нея
08:20
08:21
530 км.
9 ч. 0 мин.
Брантовка
08:44
08:45
557 км.
9 ч. 24 мин.
Мантурово
09:13
09:14
581 км.
9 ч. 53 мин.
Шарья
09:59
10:14
626 км.
10 ч. 39 мин.
Свеча
11:55
11:56
742 км.
12 ч. 35 мин.
Котельнич 1
12:41
12:43
790 км.
13 ч. 21 мин.
Киров
Пассажирский
14:01
14:29
871 км.
14 ч. 41 мин.
Глазов
17:24
17:26
1053 км.
18 ч. 4 мин.
Балезино
17:52
18:22
1079 км.
18 ч. 32 мин.
Пермь 2
21:37
22:00
1266 км.
22 ч. 17 мин.
Первоуральск
02:35
02:37
1524 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:21
03:53
1562 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Богданович
05:55
05:57
1650 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Камышлов
06:34
06:36
1691 км.
1 д. 7 ч. 14 мин.
Талица
07:34
07:36
1757 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Тюмень
09:20
09:52
1864 км.
1 д. 10 ч. 0 мин.
Заводоуковская
11:07
11:09
1957 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Ишим
13:30
13:33
2145 км.
1 д. 14 ч. 10 мин.
Называевская
15:26
15:28
2275 км.
1 д. 16 ч. 6 мин.
Омск
Пассажирский
17:38
18:03
2421 км.
1 д. 18 ч. 18 мин.
Калачинская
19:03
19:05
2497 км.
1 д. 19 ч. 43 мин.
Татарская
20:10
20:12
2586 км.
1 д. 20 ч. 50 мин.
Чаны
20:52
20:54
2637 км.
1 д. 21 ч. 32 мин.
Озеро-Карачинское
21:06
21:11
2649 км.
1 д. 21 ч. 46 мин.
Барабинск
22:12
22:35
2737 км.
1 д. 22 ч. 52 мин.
Новосибирск
Главный
01:55
02:48
3027 км.
2 д. 2 ч. 35 мин.
Болотная
05:13
05:15
3145 км.
2 д. 5 ч. 53 мин.
Юрга 1
05:43
05:48
3173 км.
2 д. 6 ч. 23 мин.
Яшкино
06:34
06:36
3213 км.
2 д. 7 ч. 14 мин.
Тайга
07:03
07:13
3237 км.
2 д. 7 ч. 43 мин.
Анжерская
07:46
07:48
3263 км.
2 д. 8 ч. 26 мин.
Яя
08:12
08:14
3290 км.
2 д. 8 ч. 52 мин.
Мариинск
09:26
10:02
3371 км.
2 д. 10 ч. 6 мин.
Суслово
10:26
10:28
3393 км.
2 д. 11 ч. 6 мин.
Тяжин
10:59
11:01
3420 км.
2 д. 11 ч. 39 мин.
Итат
11:32
11:34
3450 км.
2 д. 12 ч. 12 мин.
Боготол
12:07
12:09
3485 км.
2 д. 12 ч. 47 мин.
Ачинск 1
13:10
14:31
3546 км.
2 д. 13 ч. 50 мин.
Назарово
15:46
15:50
3581 км.
2 д. 16 ч. 26 мин.
Глядень
16:32
16:34
3609 км.
2 д. 17 ч. 12 мин.
Красная Сопка
16:53
16:55
3619 км.
2 д. 17 ч. 33 мин.
Крутояр
17:15
17:17
3633 км.
2 д. 17 ч. 55 мин.
Ужур
18:12
18:52
3664 км.
2 д. 18 ч. 52 мин.
Учум
19:15
19:25
3680 км.
2 д. 19 ч. 55 мин.
Копьево
19:55
20:10
3698 км.
2 д. 20 ч. 35 мин.
Июс
20:47
20:52
3730 км.
2 д. 21 ч. 27 мин.
Шира
21:21
21:31
3756 км.
2 д. 22 ч. 1 мин.
Туим
21:51
21:56
3768 км.
2 д. 22 ч. 31 мин.
Сон
22:53
22:58
3796 км.
2 д. 23 ч. 33 мин.
Туманный
23:17
23:25
3807 км.
2 д. 23 ч. 57 мин.
Ербинская
23:43
23:53
3819 км.
3 д. 0 ч. 23 мин.
Усть-Бирь
00:14
00:17
3835 км.
3 д. 0 ч. 54 мин.
Уйбат
00:38
00:46
3849 км.
3 д. 1 ч. 18 мин.
Капчалы
01:16
01:21
3876 км.
3 д. 1 ч. 56 мин.
Абакан
02:30
3923 км.
3 д. 3 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Отвратительный старый поезд, все гримит, скрипит и трясется! Не стоит своих денег!
Добрый вечер. Мне очень понравилась поездка. Спасибо Проводницам
Даже не знаю с чего начать. Туалет просто жуть, Вагон разваливается. Хорошо, что доехали каким-то чудом. Внутри все старое и пошарпанное. Непонятно за что заплатила такие деньги? Нормальный сервис (а мне поверьте есть с чем сравнивать) – отсутствует напрочь. Во время движения уборка делается посредственно. И продолжать можно бесконечно, разочарована.
Это как вообще можно додуматься в купейном вагоне в самом купе не делать розеток? На улице 2021 год, у всех телефоны, покупая купе человек как минимум думает, что розетка – это само собой разумеющееся. Да хотя бы одна розетка! А там ни одной. Только в коридоре на весь вагон стоят 2 калечных розетки и те еле мощные. Кошмар
Пришлось ехать на этом поезде не по своей воле. Отзывы которые о нем пишут полностью соответствуют действительности. Рассадник грязи и клопов на колесиках. Фу.
Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.