Поезд 068Ы Москва — Абакан

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 068Ы Москва — Абакан. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:20

Москва

3 д. 3 ч. 10 мин.

02:30

Абакан

66

Купить билеты

Маршрут следования поезда 068Ы Москва — Абакан на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Абакан с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

23:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ярославль
Главный

02:45

10 мин.

02:55

244 км.

3 ч. 25 мин.

Данилов

03:59

34 мин.

04:33

309 км.

4 ч. 39 мин.

Любим

05:06

1 мин.

05:07

343 км.

5 ч. 46 мин.

Буй

05:47

4 мин.

05:51

394 км.

6 ч. 27 мин.

Россолово

06:18

1 мин.

06:19

421 км.

6 ч. 58 мин.

Галич

06:40

2 мин.

06:42

441 км.

7 ч. 20 мин.

Лопарево

07:06

1 мин.

07:07

460 км.

7 ч. 46 мин.

Антропово

07:25

1 мин.

07:26

480 км.

8 ч. 5 мин.

Николо-Полома

07:49

1 мин.

07:50

503 км.

8 ч. 29 мин.

Номжа

08:03

1 мин.

08:04

514 км.

8 ч. 43 мин.

Нея

08:20

1 мин.

08:21

530 км.

9 ч. 0 мин.

Брантовка

08:44

1 мин.

08:45

557 км.

9 ч. 24 мин.

Мантурово

09:13

1 мин.

09:14

581 км.

9 ч. 53 мин.

Шарья

09:59

15 мин.

10:14

626 км.

10 ч. 39 мин.

Свеча

11:55

1 мин.

11:56

742 км.

12 ч. 35 мин.

Котельнич 1

12:41

2 мин.

12:43

790 км.

13 ч. 21 мин.

Киров
Пассажирский

14:01

28 мин.

14:29

871 км.

14 ч. 41 мин.

Глазов

17:24

2 мин.

17:26

1053 км.

18 ч. 4 мин.

Балезино

17:52

30 мин.

18:22

1079 км.

18 ч. 32 мин.

Пермь 2

21:37

23 мин.

22:00

1266 км.

22 ч. 17 мин.

Первоуральск

02:35

2 мин.

02:37

1524 км.

1 д. 3 ч. 15 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

03:21

32 мин.

03:53

1562 км.

1 д. 4 ч. 1 мин.

Богданович

05:55

2 мин.

05:57

1650 км.

1 д. 6 ч. 35 мин.

Камышлов

06:34

2 мин.

06:36

1691 км.

1 д. 7 ч. 14 мин.

Талица

07:34

2 мин.

07:36

1757 км.

1 д. 8 ч. 14 мин.

Тюмень

09:20

32 мин.

09:52

1864 км.

1 д. 10 ч. 0 мин.

Заводоуковская

11:07

2 мин.

11:09

1957 км.

1 д. 11 ч. 47 мин.

Ишим

13:30

3 мин.

13:33

2145 км.

1 д. 14 ч. 10 мин.

Называевская

15:26

2 мин.

15:28

2275 км.

1 д. 16 ч. 6 мин.

Омск
Пассажирский

17:38

25 мин.

18:03

2421 км.

1 д. 18 ч. 18 мин.

Калачинская

19:03

2 мин.

19:05

2497 км.

1 д. 19 ч. 43 мин.

Татарская

20:10

2 мин.

20:12

2586 км.

1 д. 20 ч. 50 мин.

Чаны

20:52

2 мин.

20:54

2637 км.

1 д. 21 ч. 32 мин.

Озеро-Карачинское

21:06

5 мин.

21:11

2649 км.

1 д. 21 ч. 46 мин.

Барабинск

22:12

23 мин.

22:35

2737 км.

1 д. 22 ч. 52 мин.

Новосибирск
Главный

01:55

53 мин.

02:48

3027 км.

2 д. 2 ч. 35 мин.

Болотная

05:13

2 мин.

05:15

3145 км.

2 д. 5 ч. 53 мин.

Юрга 1

05:43

5 мин.

05:48

3173 км.

2 д. 6 ч. 23 мин.

Яшкино

06:34

2 мин.

06:36

3213 км.

2 д. 7 ч. 14 мин.

Тайга

07:03

10 мин.

07:13

3237 км.

2 д. 7 ч. 43 мин.

Анжерская

07:46

2 мин.

07:48

3263 км.

2 д. 8 ч. 26 мин.

Яя

08:12

2 мин.

08:14

3290 км.

2 д. 8 ч. 52 мин.

Мариинск

09:26

36 мин.

10:02

3371 км.

2 д. 10 ч. 6 мин.

Суслово

10:26

2 мин.

10:28

3393 км.

2 д. 11 ч. 6 мин.

Тяжин

10:59

2 мин.

11:01

3420 км.

2 д. 11 ч. 39 мин.

Итат

11:32

2 мин.

11:34

3450 км.

2 д. 12 ч. 12 мин.

Боготол

12:07

2 мин.

12:09

3485 км.

2 д. 12 ч. 47 мин.

Ачинск 1

13:10

81 мин.

14:31

3546 км.

2 д. 13 ч. 50 мин.

Назарово

15:46

4 мин.

15:50

3581 км.

2 д. 16 ч. 26 мин.

Глядень

16:32

2 мин.

16:34

3609 км.

2 д. 17 ч. 12 мин.

Красная Сопка

16:53

2 мин.

16:55

3619 км.

2 д. 17 ч. 33 мин.

Крутояр

17:15

2 мин.

17:17

3633 км.

2 д. 17 ч. 55 мин.

Ужур

18:12

40 мин.

18:52

3664 км.

2 д. 18 ч. 52 мин.

Учум

19:15

10 мин.

19:25

3680 км.

2 д. 19 ч. 55 мин.

Копьево

19:55

15 мин.

20:10

3698 км.

2 д. 20 ч. 35 мин.

Июс

20:47

5 мин.

20:52

3730 км.

2 д. 21 ч. 27 мин.

Шира

21:21

10 мин.

21:31

3756 км.

2 д. 22 ч. 1 мин.

Туим

21:51

5 мин.

21:56

3768 км.

2 д. 22 ч. 31 мин.

Сон

22:53

5 мин.

22:58

3796 км.

2 д. 23 ч. 33 мин.

Туманный

23:17

8 мин.

23:25

3807 км.

2 д. 23 ч. 57 мин.

Ербинская

23:43

10 мин.

23:53

3819 км.

3 д. 0 ч. 23 мин.

Усть-Бирь

00:14

3 мин.

00:17

3835 км.

3 д. 0 ч. 54 мин.

Уйбат

00:38

8 мин.

00:46

3849 км.

3 д. 1 ч. 18 мин.

Капчалы

01:16

5 мин.

01:21

3876 км.

3 д. 1 ч. 56 мин.

Абакан

02:30

3923 км.

3 д. 3 ч. 10 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Абакан Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Москва и Абакан

Информация о поезде 068Ы

Планируете поездку по маршруту Москва — Абакан? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 068Ы. Этот поезд отправляется со станции Москва в 23:20 и прибывает на конечную станцию Абакан в 02:30. Вся дорога занимает 3 д. 3 ч. 10 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 33 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3025 руб.
  • стоимость купейного места – 9273 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 068Ы Москва - Абакан: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

66 станций

Самая длинная остановка:

81 мин. – станция Ачинск 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3025 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Ольга

    Отвратительный старый поезд, все гримит, скрипит и трясется! Не стоит своих денег!

    Ответить
  2. Вадим Дмитриевич

    Добрый вечер. Мне очень понравилась поездка. Спасибо Проводницам

    Ответить
  3. Галина Карпова

    Даже не знаю с чего начать. Туалет просто жуть, Вагон разваливается. Хорошо, что доехали каким-то чудом. Внутри все старое и пошарпанное. Непонятно за что заплатила такие деньги? Нормальный сервис (а мне поверьте есть с чем сравнивать) – отсутствует напрочь. Во время движения уборка делается посредственно. И продолжать можно бесконечно, разочарована.

    Ответить
  4. Инга

    Это как вообще можно додуматься в купейном вагоне в самом купе не делать розеток? На улице 2021 год, у всех телефоны, покупая купе человек как минимум думает, что розетка – это само собой разумеющееся. Да хотя бы одна розетка! А там ни одной. Только в коридоре на весь вагон стоят 2 калечных розетки и те еле мощные. Кошмар

    Ответить
  5. Жули

    Пришлось ехать на этом поезде не по своей воле. Отзывы которые о нем пишут полностью соответствуют действительности. Рассадник грязи и клопов на колесиках. Фу.

    Ответить
  6. Андропов

    Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 068Ы:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн