Маршрут следования поезда 292Е Санкт-Петербург — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
17:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
19:38
19:41
103 км.
2 ч. 29 мин.
Тихвин
21:01
21:06
177 км.
3 ч. 52 мин.
Пикалево 1
21:41
21:43
210 км.
4 ч. 32 мин.
Бабаево
23:29
23:59
317 км.
6 ч. 20 мин.
Череповец 1
02:12
02:26
432 км.
9 ч. 3 мин.
Чебсара
03:23
03:25
484 км.
10 ч. 14 мин.
Кипелово
03:46
03:48
502 км.
10 ч. 37 мин.
Вологда 1
04:35
04:53
544 км.
11 ч. 26 мин.
Буй
06:53
07:00
670 км.
13 ч. 44 мин.
Николо-Полома
08:37
08:40
778 км.
15 ч. 28 мин.
Шарья
10:41
10:55
902 км.
17 ч. 32 мин.
Свеча
12:16
12:17
1018 км.
19 ч. 7 мин.
Котельнич 1
13:11
13:13
1066 км.
20 ч. 2 мин.
Киров
Пассажирский
14:35
15:00
1147 км.
21 ч. 26 мин.
Зуевка
16:35
16:37
1235 км.
23 ч. 26 мин.
Яр
17:31
17:33
1294 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Глазов
18:02
18:04
1329 км.
1 д. 0 ч. 53 мин.
Балезино
18:29
18:57
1355 км.
1 д. 1 ч. 20 мин.
Кез
19:43
19:45
1397 км.
1 д. 2 ч. 34 мин.
Верещагино
20:38
20:40
1456 км.
1 д. 3 ч. 29 мин.
Пермь 2
22:17
22:40
1546 км.
1 д. 5 ч. 8 мин.
Кунгур
00:03
00:05
1626 км.
1 д. 6 ч. 54 мин.
Шаля
01:53
01:55
1732 км.
1 д. 8 ч. 44 мин.
Первоуральск
03:30
03:32
1816 км.
1 д. 10 ч. 21 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
04:14
1854 км.
1 д. 11 ч. 5 мин.
