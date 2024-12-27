Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 192У Челябинск — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
07:08
2 д. 1 ч. 32 мин.
08:40
35
Маршрут следования поезда 192У Челябинск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
07:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
09:55
10:05
146 км.
2 ч. 47 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
12:39
13:50
239 км.
5 ч. 31 мин.
Пермь 2
21:02
21:55
532 км.
13 ч. 54 мин.
Балезино
02:28
02:56
719 км.
19 ч. 20 мин.
Киров
Пассажирский
07:45
08:05
926 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Свеча
11:05
11:06
1055 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Шабалино
11:31
11:34
1078 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Гостовская
12:03
12:06
1102 км.
1 д. 4 ч. 55 мин.
Поназырево
12:38
12:41
1123 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Шарья
13:30
13:44
1169 км.
1 д. 6 ч. 22 мин.
Шекшема
14:10
14:13
1189 км.
1 д. 7 ч. 2 мин.
Мантурово
14:40
14:43
1214 км.
1 д. 7 ч. 32 мин.
Брантовка
15:07
15:10
1238 км.
1 д. 7 ч. 59 мин.
Нея
15:36
15:39
1265 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Номжа
15:55
15:58
1281 км.
1 д. 8 ч. 47 мин.
Николо-Полома
16:11
16:14
1292 км.
1 д. 9 ч. 3 мин.
Антропово
16:37
16:40
1315 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Лопарево
16:59
17:02
1335 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Галич
17:30
17:34
1354 км.
1 д. 10 ч. 22 мин.
Россолово
17:54
17:57
1374 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Буй
18:34
18:49
1401 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Вохтога
19:37
19:40
1448 км.
1 д. 12 ч. 29 мин.
Вологда 1
20:58
21:17
1528 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Шексна
23:07
23:13
1605 км.
1 д. 15 ч. 59 мин.
Череповец 1
23:50
00:05
1639 км.
1 д. 16 ч. 42 мин.
Суда
00:35
00:37
1660 км.
1 д. 17 ч. 27 мин.
Кадуй
00:57
00:59
1683 км.
1 д. 17 ч. 49 мин.
Бабаево
02:10
02:44
1754 км.
1 д. 19 ч. 2 мин.
Подборовье
03:44
03:46
1807 км.
1 д. 20 ч. 36 мин.
Ефимовская
04:04
04:06
1827 км.
1 д. 20 ч. 56 мин.
Пикалево 1
04:41
04:43
1861 км.
1 д. 21 ч. 33 мин.
Тихвин
05:17
05:20
1894 км.
1 д. 22 ч. 9 мин.
Волховстрой 1
06:31
06:34
1968 км.
1 д. 23 ч. 23 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
08:40
2071 км.
2 д. 1 ч. 32 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Челябинск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда