Поезд 110Э Москва — Новый Уренгой

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:25

Москва

2 д. 14 ч. 22 мин.

11:47

Новый Уренгой

34

Маршрут следования поезда 110Э Москва — Новый Уренгой на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Новый Уренгой с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

21:25

0 км.

0 ч. 0 мин.

Владимир

00:18

28 мин.

00:46

176 км.

2 ч. 53 мин.

Ковров 1

01:28

2 мин.

01:30

236 км.

4 ч. 3 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

03:34

12 мин.

03:46

398 км.

6 ч. 9 мин.

Урень

06:05

2 мин.

06:07

567 км.

8 ч. 40 мин.

Шахунья

06:50

2 мин.

06:52

621 км.

9 ч. 25 мин.

Котельнич 1

08:38

2 мин.

08:40

745 км.

11 ч. 13 мин.

Киров
Пассажирский

10:00

25 мин.

10:25

826 км.

12 ч. 35 мин.

Глазов

13:06

3 мин.

13:09

1008 км.

15 ч. 41 мин.

Балезино

13:37

30 мин.

14:07

1034 км.

16 ч. 12 мин.

Пермь 2

17:47

39 мин.

18:26

1221 км.

20 ч. 22 мин.

Кунгур

19:58

2 мин.

20:00

1301 км.

22 ч. 33 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

00:18

46 мин.

01:04

1527 км.

1 д. 2 ч. 53 мин.

Камышлов

03:05

2 мин.

03:07

1655 км.

1 д. 5 ч. 40 мин.

Талица

04:07

2 мин.

04:09

1721 км.

1 д. 6 ч. 42 мин.

Тюмень

05:53

64 мин.

06:57

1828 км.

1 д. 8 ч. 28 мин.

Тобольск

10:23

5 мин.

10:28

2036 км.

1 д. 12 ч. 58 мин.

Юность-Комсомольская

11:42

3 мин.

11:45

2121 км.

1 д. 14 ч. 17 мин.

Демьянка

13:10

16 мин.

13:26

2205 км.

1 д. 15 ч. 45 мин.

Салым

14:54

2 мин.

14:56

2305 км.

1 д. 17 ч. 29 мин.

Куть-Ях

15:48

2 мин.

15:50

2347 км.

1 д. 18 ч. 23 мин.

Пыть-Ях

16:58

10 мин.

17:08

2411 км.

1 д. 19 ч. 33 мин.

Усть-Юган

17:34

2 мин.

17:36

2434 км.

1 д. 20 ч. 9 мин.

Сургут

19:03

50 мин.

19:53

2476 км.

1 д. 21 ч. 38 мин.

Ульт Ягун

21:26

2 мин.

21:28

2528 км.

2 д. 0 ч. 1 мин.

Когалым

23:07

3 мин.

23:10

2614 км.

2 д. 1 ч. 42 мин.

Ноябрьск 1

01:39

5 мин.

01:44

2717 км.

2 д. 4 ч. 14 мин.

Ноябрьск 2

02:03

10 мин.

02:13

2728 км.

2 д. 4 ч. 38 мин.

Ханымей

03:30

5 мин.

03:35

2791 км.

2 д. 6 ч. 5 мин.

Пурпе

05:26

17 мин.

05:43

2883 км.

2 д. 8 ч. 1 мин.

Пуровск

06:52

5 мин.

06:57

2947 км.

2 д. 9 ч. 27 мин.

Сывдарма

07:52

2 мин.

07:54

2984 км.

2 д. 10 ч. 27 мин.

Коротчаево

09:54

8 мин.

10:02

3060 км.

2 д. 12 ч. 29 мин.

Новый Уренгой

11:47

3129 км.

2 д. 14 ч. 22 мин.

Информация о поезде 110Э

Планируете поездку по маршруту Москва — Новый Уренгой? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 110Э. Этот поезд отправляется со станции Москва в 21:25 и прибывает на конечную станцию Новый Уренгой в 11:47. Вся дорога занимает 2 д. 14 ч. 22 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 48 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2015 руб.
  • стоимость купейного места – 5268 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 110Э Москва - Новый Уренгой: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

34 станции

Самая длинная остановка:

64 мин. – станция Тюмень

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2015 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Николай

    Сам поезд к сожалению мало отличается от того, что было лет 20 назад. " Стабильность". К счастью стабильность каснулась проводников. Настоящие труженники. Особую благодарность хотелось бы высказать Васильевой Татьяне (вагон 8). Все чисто, опрятно, отношение к пассажирам самое доброжилательное. Как хотелось бы, чтобы все работники ржд были похожи на нее по отношению к своей работе и своим обязанностям.

    Ответить
  2. Александр

    Поезд ваще огонь! Проводницы, состояние вагонов и т.п. Еще круто повезло с соседом по купе – всю дорогу болтали, как будто старые друзья.

    Ответить
  3. Анна

    В Уренгой ездят только самые убитые поезда. Это мне сказала знакомая и я сама в этом воочию убедилась. Все свистит и трещит, вагону лет 50 не меньше. Вентиляция почти не работает, да она и не нужна потому что с окна дует так, что затыкать чем-нибудь приходится, чтобы не продуло. Проводники хорошие, это без вопросов. Стараются и это видно. Но что толку, когда вагоны делали в начале прошлого века!?!??!?!?

    Ответить
  4. Валентин Мирончик

    Вот забавно – в билете написано, что есть кондиционер, а по факту его нет. Думал, что будет новый вагон, а оказался старый добитый. Вопрос – за что я заплатил 7000 рублей!? За ЭТО!?

    Ответить
  5. Марина

    Цены просто идиотские за такие условия. Вагоны старые. Но про персонал ничего не могу плохого сказать, они очень старались все сделать хорошо.

    Ответить
  6. Оксана В.

    Все понравилось! Спасибо за поездку! Если бы еще некоторые пассажиры вели себя адекватно и не дебоширили, то было бы вообще не подкопаться.

    Ответить
  7. Влад

    Нормальные поезда, зимой печка палит так, что раздеваешься. Проводницы молодцы.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
