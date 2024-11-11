Маршрут следования и продажа билетов
21:25
2 д. 14 ч. 22 мин.
11:47
34
Маршрут следования поезда 110Э Москва — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
21:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
00:18
00:46
176 км.
2 ч. 53 мин.
Ковров 1
01:28
01:30
236 км.
4 ч. 3 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:34
03:46
398 км.
6 ч. 9 мин.
Урень
06:05
06:07
567 км.
8 ч. 40 мин.
Шахунья
06:50
06:52
621 км.
9 ч. 25 мин.
Котельнич 1
08:38
08:40
745 км.
11 ч. 13 мин.
Киров
Пассажирский
10:00
10:25
826 км.
12 ч. 35 мин.
Глазов
13:06
13:09
1008 км.
15 ч. 41 мин.
Балезино
13:37
14:07
1034 км.
16 ч. 12 мин.
Пермь 2
17:47
18:26
1221 км.
20 ч. 22 мин.
Кунгур
19:58
20:00
1301 км.
22 ч. 33 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:18
01:04
1527 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Камышлов
03:05
03:07
1655 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Талица
04:07
04:09
1721 км.
1 д. 6 ч. 42 мин.
Тюмень
05:53
06:57
1828 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Тобольск
10:23
10:28
2036 км.
1 д. 12 ч. 58 мин.
Юность-Комсомольская
11:42
11:45
2121 км.
1 д. 14 ч. 17 мин.
Демьянка
13:10
13:26
2205 км.
1 д. 15 ч. 45 мин.
Салым
14:54
14:56
2305 км.
1 д. 17 ч. 29 мин.
Куть-Ях
15:48
15:50
2347 км.
1 д. 18 ч. 23 мин.
Пыть-Ях
16:58
17:08
2411 км.
1 д. 19 ч. 33 мин.
Усть-Юган
17:34
17:36
2434 км.
1 д. 20 ч. 9 мин.
Сургут
19:03
19:53
2476 км.
1 д. 21 ч. 38 мин.
Ульт Ягун
21:26
21:28
2528 км.
2 д. 0 ч. 1 мин.
Когалым
23:07
23:10
2614 км.
2 д. 1 ч. 42 мин.
Ноябрьск 1
01:39
01:44
2717 км.
2 д. 4 ч. 14 мин.
Ноябрьск 2
02:03
02:13
2728 км.
2 д. 4 ч. 38 мин.
Ханымей
03:30
03:35
2791 км.
2 д. 6 ч. 5 мин.
Пурпе
05:26
05:43
2883 км.
2 д. 8 ч. 1 мин.
Пуровск
06:52
06:57
2947 км.
2 д. 9 ч. 27 мин.
Сывдарма
07:52
07:54
2984 км.
2 д. 10 ч. 27 мин.
Коротчаево
09:54
10:02
3060 км.
2 д. 12 ч. 29 мин.
Новый Уренгой
11:47
3129 км.
2 д. 14 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Сам поезд к сожалению мало отличается от того, что было лет 20 назад. " Стабильность". К счастью стабильность каснулась проводников. Настоящие труженники. Особую благодарность хотелось бы высказать Васильевой Татьяне (вагон 8). Все чисто, опрятно, отношение к пассажирам самое доброжилательное. Как хотелось бы, чтобы все работники ржд были похожи на нее по отношению к своей работе и своим обязанностям.
Поезд ваще огонь! Проводницы, состояние вагонов и т.п. Еще круто повезло с соседом по купе – всю дорогу болтали, как будто старые друзья.
В Уренгой ездят только самые убитые поезда. Это мне сказала знакомая и я сама в этом воочию убедилась. Все свистит и трещит, вагону лет 50 не меньше. Вентиляция почти не работает, да она и не нужна потому что с окна дует так, что затыкать чем-нибудь приходится, чтобы не продуло. Проводники хорошие, это без вопросов. Стараются и это видно. Но что толку, когда вагоны делали в начале прошлого века!?!??!?!?
Вот забавно – в билете написано, что есть кондиционер, а по факту его нет. Думал, что будет новый вагон, а оказался старый добитый. Вопрос – за что я заплатил 7000 рублей!? За ЭТО!?
Цены просто идиотские за такие условия. Вагоны старые. Но про персонал ничего не могу плохого сказать, они очень старались все сделать хорошо.
Все понравилось! Спасибо за поездку! Если бы еще некоторые пассажиры вели себя адекватно и не дебоширили, то было бы вообще не подкопаться.
Нормальные поезда, зимой печка палит так, что раздеваешься. Проводницы молодцы.