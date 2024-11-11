10:45
1 д. 20 ч. 2 мин.
06:47
Маршрут следования поезда 246Е Челябинск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
10:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
13:26
13:30
146 км.
2 ч. 41 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:56
15:17
239 км.
4 ч. 11 мин.
Шаля
17:26
17:28
359 км.
6 ч. 41 мин.
Кунгур
19:16
19:18
465 км.
8 ч. 31 мин.
Пермь 2
20:40
21:06
545 км.
9 ч. 55 мин.
Балезино
02:04
02:54
732 км.
15 ч. 19 мин.
Глазов
03:25
03:27
758 км.
16 ч. 40 мин.
Яр
04:10
04:12
793 км.
17 ч. 25 мин.
Фаленки
04:39
04:40
825 км.
17 ч. 54 мин.
Киров
Пассажирский
07:28
07:46
940 км.
20 ч. 43 мин.
Котельнич 1
09:16
09:18
1021 км.
22 ч. 31 мин.
Свеча
09:59
10:00
1069 км.
23 ч. 14 мин.
Шарья
11:52
12:07
1185 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Мантурово
12:52
12:54
1230 км.
1 д. 2 ч. 7 мин.
Николо-Полома
13:48
13:50
1309 км.
1 д. 3 ч. 3 мин.
Антропово
14:13
14:14
1332 км.
1 д. 3 ч. 28 мин.
Лопарево
14:31
14:32
1352 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Галич
14:56
14:57
1371 км.
1 д. 4 ч. 11 мин.
Россолово
15:15
15:16
1391 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Буй
15:46
16:01
1418 км.
1 д. 5 ч. 1 мин.
Вохтога
16:38
16:39
1465 км.
1 д. 5 ч. 53 мин.
Вологда 1
17:55
18:30
1545 км.
1 д. 7 ч. 10 мин.
Кипелово
19:37
19:41
1587 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Чебсара
20:05
20:09
1605 км.
1 д. 9 ч. 20 мин.
Шексна
20:28
20:31
1622 км.
1 д. 9 ч. 43 мин.
Череповец 1
21:17
21:42
1656 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Суда
22:21
22:24
1677 км.
1 д. 11 ч. 36 мин.
Кадуй
22:44
22:46
1700 км.
1 д. 11 ч. 59 мин.
Бабаево
00:02
00:44
1771 км.
1 д. 13 ч. 17 мин.
Подборовье
01:42
01:44
1824 км.
1 д. 14 ч. 57 мин.
Ефимовская
02:04
02:06
1844 км.
1 д. 15 ч. 19 мин.
Тихвин
03:18
03:22
1911 км.
1 д. 16 ч. 33 мин.
Волховстрой 1
04:35
04:38
1985 км.
1 д. 17 ч. 50 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
06:47
2093 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
