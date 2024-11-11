Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 229Е Пермь — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 229Е Пермь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
09:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балезино
12:51
13:19
187 км.
3 ч. 30 мин.
Глазов
13:49
13:51
213 км.
4 ч. 28 мин.
Киров
Пассажирский
16:53
17:10
395 км.
7 ч. 32 мин.
Котельнич 1
18:37
18:39
476 км.
9 ч. 16 мин.
Шахунья
20:19
20:21
600 км.
10 ч. 58 мин.
Урень
21:03
21:05
654 км.
11 ч. 42 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:08
23:20
823 км.
13 ч. 47 мин.
Ковров 1
01:30
01:32
985 км.
16 ч. 9 мин.
Владимир
02:14
02:41
1045 км.
16 ч. 53 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:30
1221 км.
20 ч. 9 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Пермь → Москва Распечатать расписание поезда