Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут поезда 298Е Челябинск — Москва.
Маршрут следования поезда 298Е Челябинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
05:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
08:59
09:03
146 км.
3 ч. 21 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
11:03
11:45
239 км.
5 ч. 25 мин.
Пермь 2
17:34
17:58
532 км.
11 ч. 56 мин.
Балезино
21:45
22:13
719 км.
16 ч. 7 мин.
Глазов
22:42
22:44
745 км.
17 ч. 4 мин.
Зуевка
00:21
00:23
839 км.
18 ч. 43 мин.
Киров
Пассажирский
01:56
02:11
927 км.
20 ч. 18 мин.
Котельнич 1
03:28
03:30
1008 км.
21 ч. 50 мин.
Шахунья
05:00
05:02
1132 км.
23 ч. 22 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:06
08:23
1352 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Ковров 1
10:19
10:21
1514 км.
1 д. 4 ч. 41 мин.
Владимир
11:04
11:30
1574 км.
1 д. 5 ч. 26 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
14:08
1750 км.
1 д. 8 ч. 30 мин.
