Маршрут следования и продажа билетов
23:45
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
66
Маршрут следования поезда 002Щ Москва — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
23:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
02:26
02:52
176 км.
2 ч. 41 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
05:37
05:49
395 км.
5 ч. 52 мин.
Семенов
06:39
06:41
456 км.
6 ч. 54 мин.
Киров
Пассажирский
11:55
12:10
821 км.
12 ч. 10 мин.
Балезино
15:52
16:18
1028 км.
16 ч. 7 мин.
Пермь 2
19:42
20:02
1215 км.
19 ч. 57 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
01:12
01:40
1508 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
Тюмень
06:15
06:35
1807 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Ишим
10:19
10:34
2076 км.
1 д. 10 ч. 34 мин.
Омск
Пассажирский
13:44
14:00
2352 км.
1 д. 13 ч. 59 мин.
Барабинск
17:46
18:16
2670 км.
1 д. 18 ч. 1 мин.
Новосибирск
Главный
21:28
21:46
2960 км.
1 д. 21 ч. 43 мин.
Юрга 1
23:57
23:59
3104 км.
2 д. 0 ч. 12 мин.
Тайга
01:00
01:03
3166 км.
2 д. 1 ч. 15 мин.
Мариинск
03:12
03:46
3298 км.
2 д. 3 ч. 27 мин.
Боготол
05:26
05:27
3408 км.
2 д. 5 ч. 41 мин.
Ачинск 1
06:23
06:25
3469 км.
2 д. 6 ч. 38 мин.
Красноярск
Пассажирский
09:17
09:38
3615 км.
2 д. 9 ч. 32 мин.
Канск-Енисейский
13:18
13:20
3794 км.
2 д. 13 ч. 33 мин.
Иланская
13:51
14:13
3817 км.
2 д. 14 ч. 6 мин.
Тайшет
16:10
16:12
3941 км.
2 д. 16 ч. 25 мин.
Нижнеудинск
18:45
18:58
4074 км.
2 д. 19 ч. 0 мин.
Тулун
20:34
20:36
4176 км.
2 д. 20 ч. 49 мин.
Зима
22:31
22:53
4299 км.
2 д. 22 ч. 46 мин.
Черемхово
00:37
00:39
4409 км.
3 д. 0 ч. 52 мин.
Усолье-Сибирское
01:28
01:30
4469 км.
3 д. 1 ч. 43 мин.
Ангарск
01:53
01:55
4495 км.
3 д. 2 ч. 8 мин.
Иркутск
Сортировочный
02:27
02:29
4526 км.
3 д. 2 ч. 42 мин.
Иркутск
Пассажирский
02:43
03:06
4532 км.
3 д. 2 ч. 58 мин.
Слюдянка 1
05:33
05:35
4610 км.
3 д. 5 ч. 48 мин.
Улан-Удэ
09:58
10:19
4876 км.
3 д. 10 ч. 13 мин.
Петровский Завод
12:22
12:24
4983 км.
3 д. 12 ч. 37 мин.
Хилок
14:51
15:12
5094 км.
3 д. 15 ч. 6 мин.
Чита 2
19:29
20:05
5316 км.
3 д. 19 ч. 44 мин.
Карымская
21:50
22:08
5389 км.
3 д. 22 ч. 5 мин.
Шилка
00:40
00:42
5508 км.
4 д. 0 ч. 55 мин.
Чернышевск-Забайкальск
03:03
03:33
5606 км.
4 д. 3 ч. 18 мин.
Могоча
08:53
09:08
5834 км.
4 д. 9 ч. 8 мин.
Амазар
10:41
10:59
5908 км.
4 д. 10 ч. 56 мин.
Ерофей Павлович
12:53
13:14
5978 км.
4 д. 13 ч. 8 мин.
Сковородино
16:41
16:44
6108 км.
4 д. 16 ч. 56 мин.
Магдагачи
19:50
20:05
6244 км.
4 д. 20 ч. 5 мин.
Тыгда
21:05
21:07
6295 км.
4 д. 21 ч. 20 мин.
Шимановская
23:11
23:13
6448 км.
4 д. 23 ч. 26 мин.
Ледяная
23:49
23:51
6487 км.
5 д. 0 ч. 4 мин.
Свободный
00:24
00:27
6526 км.
5 д. 0 ч. 39 мин.
Белогорск
01:20
01:50
6583 км.
5 д. 1 ч. 35 мин.
Екатеринославка
03:00
03:02
6658 км.
5 д. 3 ч. 15 мин.
Завитая
03:41
03:43
6695 км.
5 д. 3 ч. 56 мин.
Бурея
04:20
04:22
6737 км.
5 д. 4 ч. 35 мин.
Архара
05:04
05:05
6784 км.
5 д. 5 ч. 19 мин.
Облучье
06:52
07:07
6868 км.
5 д. 7 ч. 7 мин.
Биробиджан
09:42
09:47
7007 км.
5 д. 9 ч. 57 мин.
Хабаровск 1
12:01
12:31
7167 км.
5 д. 12 ч. 16 мин.
Вяземская
14:20
14:35
7276 км.
5 д. 14 ч. 35 мин.
Бикин
16:04
16:06
7364 км.
5 д. 16 ч. 19 мин.
Лучегорск
16:47
16:48
7402 км.
5 д. 17 ч. 2 мин.
Дальнереченск 1
17:43
17:45
7471 км.
5 д. 17 ч. 58 мин.
Ружино
18:29
18:44
7525 км.
5 д. 18 ч. 44 мин.
Спасск-Дальний
20:14
20:16
7635 км.
5 д. 20 ч. 29 мин.
Мучная
20:50
20:51
7672 км.
5 д. 21 ч. 5 мин.
Сибирцево
21:10
21:12
7688 км.
5 д. 21 ч. 25 мин.
Уссурийск
22:11
22:14
7745 км.
5 д. 22 ч. 26 мин.
Угольная
23:25
23:27
7800 км.
5 д. 23 ч. 40 мин.
Владивосток
00:07
7826 км.
6 д. 0 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Покупал билет на Москва — Владивосток. Оформили всё быстро. Доехал хорошо, с комфортом. Поезд очень хороший по состоянию. В салоне тепло и уютно. Заехал быстро до места назначения.
Ехала в 9 вагоне, все понравилось. Единственным недочетом могу выделить то, что одеяла пахли не морозной свежестью, а как-то не очень приятно. Проводники приятные и вежливые, но удивило, что мужчины.
Если смотреть по новизне – то поезд уже «подустал», скажем так. Вагончики старенькие, но нужно отметить, что чистые. В этой части нареканий нет.
Телевизор работает, розетки работают, в помещении не жарко и не холодно. Что еще нужно для комфортного передвижения по России-матушке?))))))))
Туалет работает исправно, неприятных запахов, от которых невозможно находиться в вагоне, нет. Конечно, это не ВИП ложе, но ехать можно. На лицо изменения в РДЖ и в лучшую сторону. Раньше было хуже. Прогресс задел и эту сторону экономики.
Понравился начальник поезда. В вагоне было уютно, розетки работали исправно, чай горячий, а не теплый. Но вот по телевизору, конечно, пара фильмов и те по кругу идут. Могли бы уже хотя бы штук 10 записать.