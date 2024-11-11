Поезд 002Щ Москва — Владивосток (Россия)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:45

Москва

6 д. 0 ч. 22 мин.

00:07

Владивосток

66

Маршрут следования поезда 002Щ Москва — Владивосток на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

23:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Владимир

02:26

26 мин.

02:52

176 км.

2 ч. 41 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

05:37

12 мин.

05:49

395 км.

5 ч. 52 мин.

Семенов

06:39

2 мин.

06:41

456 км.

6 ч. 54 мин.

Киров
Пассажирский

11:55

15 мин.

12:10

821 км.

12 ч. 10 мин.

Балезино

15:52

26 мин.

16:18

1028 км.

16 ч. 7 мин.

Пермь 2

19:42

20 мин.

20:02

1215 км.

19 ч. 57 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

01:12

28 мин.

01:40

1508 км.

1 д. 1 ч. 27 мин.

Тюмень

06:15

20 мин.

06:35

1807 км.

1 д. 6 ч. 30 мин.

Ишим

10:19

15 мин.

10:34

2076 км.

1 д. 10 ч. 34 мин.

Омск
Пассажирский

13:44

16 мин.

14:00

2352 км.

1 д. 13 ч. 59 мин.

Барабинск

17:46

30 мин.

18:16

2670 км.

1 д. 18 ч. 1 мин.

Новосибирск
Главный

21:28

18 мин.

21:46

2960 км.

1 д. 21 ч. 43 мин.

Юрга 1

23:57

2 мин.

23:59

3104 км.

2 д. 0 ч. 12 мин.

Тайга

01:00

3 мин.

01:03

3166 км.

2 д. 1 ч. 15 мин.

Мариинск

03:12

34 мин.

03:46

3298 км.

2 д. 3 ч. 27 мин.

Боготол

05:26

1 мин.

05:27

3408 км.

2 д. 5 ч. 41 мин.

Ачинск 1

06:23

2 мин.

06:25

3469 км.

2 д. 6 ч. 38 мин.

Красноярск
Пассажирский

09:17

21 мин.

09:38

3615 км.

2 д. 9 ч. 32 мин.

Канск-Енисейский

13:18

2 мин.

13:20

3794 км.

2 д. 13 ч. 33 мин.

Иланская

13:51

22 мин.

14:13

3817 км.

2 д. 14 ч. 6 мин.

Тайшет

16:10

2 мин.

16:12

3941 км.

2 д. 16 ч. 25 мин.

Нижнеудинск

18:45

13 мин.

18:58

4074 км.

2 д. 19 ч. 0 мин.

Тулун

20:34

2 мин.

20:36

4176 км.

2 д. 20 ч. 49 мин.

Зима

22:31

22 мин.

22:53

4299 км.

2 д. 22 ч. 46 мин.

Черемхово

00:37

2 мин.

00:39

4409 км.

3 д. 0 ч. 52 мин.

Усолье-Сибирское

01:28

2 мин.

01:30

4469 км.

3 д. 1 ч. 43 мин.

Ангарск

01:53

2 мин.

01:55

4495 км.

3 д. 2 ч. 8 мин.

Иркутск
Сортировочный

02:27

2 мин.

02:29

4526 км.

3 д. 2 ч. 42 мин.

Иркутск
Пассажирский

02:43

23 мин.

03:06

4532 км.

3 д. 2 ч. 58 мин.

Слюдянка 1

05:33

2 мин.

05:35

4610 км.

3 д. 5 ч. 48 мин.

Улан-Удэ

09:58

21 мин.

10:19

4876 км.

3 д. 10 ч. 13 мин.

Петровский Завод

12:22

2 мин.

12:24

4983 км.

3 д. 12 ч. 37 мин.

Хилок

14:51

21 мин.

15:12

5094 км.

3 д. 15 ч. 6 мин.

Чита 2

19:29

36 мин.

20:05

5316 км.

3 д. 19 ч. 44 мин.

Карымская

21:50

18 мин.

22:08

5389 км.

3 д. 22 ч. 5 мин.

Шилка

00:40

2 мин.

00:42

5508 км.

4 д. 0 ч. 55 мин.

Чернышевск-Забайкальск

03:03

30 мин.

03:33

5606 км.

4 д. 3 ч. 18 мин.

Могоча

08:53

15 мин.

09:08

5834 км.

4 д. 9 ч. 8 мин.

Амазар

10:41

18 мин.

10:59

5908 км.

4 д. 10 ч. 56 мин.

Ерофей Павлович

12:53

21 мин.

13:14

5978 км.

4 д. 13 ч. 8 мин.

Сковородино

16:41

3 мин.

16:44

6108 км.

4 д. 16 ч. 56 мин.

Магдагачи

19:50

15 мин.

20:05

6244 км.

4 д. 20 ч. 5 мин.

Тыгда

21:05

2 мин.

21:07

6295 км.

4 д. 21 ч. 20 мин.

Шимановская

23:11

2 мин.

23:13

6448 км.

4 д. 23 ч. 26 мин.

Ледяная

23:49

2 мин.

23:51

6487 км.

5 д. 0 ч. 4 мин.

Свободный

00:24

3 мин.

00:27

6526 км.

5 д. 0 ч. 39 мин.

Белогорск

01:20

30 мин.

01:50

6583 км.

5 д. 1 ч. 35 мин.

Екатеринославка

03:00

2 мин.

03:02

6658 км.

5 д. 3 ч. 15 мин.

Завитая

03:41

2 мин.

03:43

6695 км.

5 д. 3 ч. 56 мин.

Бурея

04:20

2 мин.

04:22

6737 км.

5 д. 4 ч. 35 мин.

Архара

05:04

1 мин.

05:05

6784 км.

5 д. 5 ч. 19 мин.

Облучье

06:52

15 мин.

07:07

6868 км.

5 д. 7 ч. 7 мин.

Биробиджан

09:42

5 мин.

09:47

7007 км.

5 д. 9 ч. 57 мин.

Хабаровск 1

12:01

30 мин.

12:31

7167 км.

5 д. 12 ч. 16 мин.

Вяземская

14:20

15 мин.

14:35

7276 км.

5 д. 14 ч. 35 мин.

Бикин

16:04

2 мин.

16:06

7364 км.

5 д. 16 ч. 19 мин.

Лучегорск

16:47

1 мин.

16:48

7402 км.

5 д. 17 ч. 2 мин.

Дальнереченск 1

17:43

2 мин.

17:45

7471 км.

5 д. 17 ч. 58 мин.

Ружино

18:29

15 мин.

18:44

7525 км.

5 д. 18 ч. 44 мин.

Спасск-Дальний

20:14

2 мин.

20:16

7635 км.

5 д. 20 ч. 29 мин.

Мучная

20:50

1 мин.

20:51

7672 км.

5 д. 21 ч. 5 мин.

Сибирцево

21:10

2 мин.

21:12

7688 км.

5 д. 21 ч. 25 мин.

Уссурийск

22:11

3 мин.

22:14

7745 км.

5 д. 22 ч. 26 мин.

Угольная

23:25

2 мин.

23:27

7800 км.

5 д. 23 ч. 40 мин.

Владивосток

00:07

7826 км.

6 д. 0 ч. 22 мин.

Информация о поезде 002Щ

Планируете поездку по маршруту Москва — Владивосток? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 002Щ. Этот поезд отправляется со станции Москва в 23:45 и прибывает на конечную станцию Владивосток в 00:07. Вся дорога занимает 6 д. 0 ч. 22 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 10 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 002Щ

Количество остановок поезда:

66 станций

Самая длинная остановка:

36 мин. – станция Чита 2

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Николай

    Покупал билет на Москва — Владивосток. Оформили всё быстро. Доехал хорошо, с комфортом. Поезд очень хороший по состоянию. В салоне тепло и уютно. Заехал быстро до места назначения.

  2. Ирина

    Ехала в 9 вагоне, все понравилось. Единственным недочетом могу выделить то, что одеяла пахли не морозной свежестью, а как-то не очень приятно. Проводники приятные и вежливые, но удивило, что мужчины.

  3. Валентина

    Если смотреть по новизне – то поезд уже «подустал», скажем так. Вагончики старенькие, но нужно отметить, что чистые. В этой части нареканий нет.

  4. Гневный пассажир

    Телевизор работает, розетки работают, в помещении не жарко и не холодно. Что еще нужно для комфортного передвижения по России-матушке?))))))))

  5. Иван

    Туалет работает исправно, неприятных запахов, от которых невозможно находиться в вагоне, нет. Конечно, это не ВИП ложе, но ехать можно. На лицо изменения в РДЖ и в лучшую сторону. Раньше было хуже. Прогресс задел и эту сторону экономики.

  6. Сёма

    Понравился начальник поезда. В вагоне было уютно, розетки работали исправно, чай горячий, а не теплый. Но вот по телевизору, конечно, пара фильмов и те по кругу идут. Могли бы уже хотя бы штук 10 записать.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
