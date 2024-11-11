Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 019Ч Пекин (Китай) — Москва.
18:00
5 д. 20 ч. 8 мин.
14:08
37
Маршрут следования поезда 019Ч Пекин (Китай) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пекин (Китай) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пекин
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тяньцзинь
19:35
19:41
108 км.
1 ч. 35 мин.
Шаньхэйгуань
23:07
23:13
347 км.
5 ч. 7 мин.
Шэньян
03:47
03:55
715 км.
9 ч. 47 мин.
Чанчунь
07:29
07:37
993 км.
13 ч. 29 мин.
Харбин
10:12
10:55
1223 км.
16 ч. 12 мин.
Ананси
13:36
13:47
1489 км.
19 ч. 36 мин.
Маньчжурия
23:00
02:01
2029 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Забайкал
02:26
06:48
2040 км.
1 д. 8 ч. 26 мин.
Борзя
08:48
09:10
2141 км.
1 д. 14 ч. 48 мин.
Карымская
13:42
14:00
2345 км.
1 д. 19 ч. 42 мин.
Чита 2
15:50
16:15
2418 км.
1 д. 21 ч. 50 мин.
Хилок
20:31
20:46
2640 км.
2 д. 2 ч. 31 мин.
Улан-Удэ
02:20
02:43
2845 км.
2 д. 8 ч. 20 мин.
Слюдянка 1
07:59
08:02
3111 км.
2 д. 13 ч. 59 мин.
Иркутск
Пассажирский
10:23
10:42
3189 км.
2 д. 16 ч. 23 мин.
Зима
14:38
15:05
3423 км.
2 д. 20 ч. 38 мин.
Нижнеудинск
18:38
18:51
3646 км.
3 д. 0 ч. 38 мин.
Иланская
23:14
23:31
3884 км.
3 д. 5 ч. 14 мин.
Красноярск
Пассажирский
03:51
04:12
4086 км.
3 д. 9 ч. 51 мин.
Мариинск
10:00
10:27
4402 км.
3 д. 16 ч. 0 мин.
Новосибирск
Главный
15:59
16:17
4733 км.
3 д. 21 ч. 59 мин.
Барабинск
19:21
19:51
5023 км.
4 д. 1 ч. 21 мин.
Омск
Пассажирский
23:16
23:32
5341 км.
4 д. 5 ч. 16 мин.
Тюмень
05:47
06:06
5887 км.
4 д. 11 ч. 47 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:54
11:45
6186 км.
4 д. 16 ч. 54 мин.
Пермь 2
17:34
17:58
6479 км.
4 д. 23 ч. 34 мин.
Балезино
21:45
22:13
6666 км.
5 д. 3 ч. 45 мин.
Глазов
22:42
22:44
6692 км.
5 д. 4 ч. 42 мин.
Зуевка
00:21
00:23
6786 км.
5 д. 6 ч. 21 мин.
Киров
Пассажирский
01:56
02:11
6874 км.
5 д. 7 ч. 56 мин.
Котельнич 1
03:28
03:30
6955 км.
5 д. 9 ч. 28 мин.
Шахунья
05:00
05:02
7079 км.
5 д. 11 ч. 0 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:06
08:23
7299 км.
5 д. 14 ч. 6 мин.
Ковров 1
10:19
10:21
7461 км.
5 д. 16 ч. 19 мин.
Владимир
11:04
11:30
7521 км.
5 д. 17 ч. 4 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
14:08
7697 км.
5 д. 20 ч. 8 мин.
