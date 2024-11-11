Поезд 010Н Москва — Владивосток

Маршрут следования и продажа билетов

Маршрут следования поезда 010Н Москва — Владивосток на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

22:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Владимир

01:10

28 мин.

01:38

176 км.

2 ч. 40 мин.

Ковров 1

02:17

2 мин.

02:19

236 км.

3 ч. 47 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

04:12

12 мин.

04:24

398 км.

5 ч. 42 мин.

Семенов

05:19

2 мин.

05:21

459 км.

6 ч. 49 мин.

Киров
Пассажирский

10:30

15 мин.

10:45

824 км.

12 ч. 0 мин.

Зуевка

12:07

2 мин.

12:09

912 км.

13 ч. 37 мин.

Глазов

13:43

2 мин.

13:45

1006 км.

15 ч. 13 мин.

Балезино

14:27

30 мин.

14:57

1032 км.

15 ч. 57 мин.

Пермь 2

18:16

20 мин.

18:36

1219 км.

19 ч. 46 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

00:10

35 мин.

00:45

1512 км.

1 д. 1 ч. 40 мин.

Тюмень

05:19

19 мин.

05:38

1811 км.

1 д. 6 ч. 49 мин.

Омск
Пассажирский

12:05

18 мин.

12:23

2357 км.

1 д. 13 ч. 35 мин.

Татарская

14:15

2 мин.

14:17

2523 км.

1 д. 15 ч. 45 мин.

Озеро-Карачинское

15:02

5 мин.

15:07

2586 км.

1 д. 16 ч. 32 мин.

Барабинск

16:14

30 мин.

16:44

2674 км.

1 д. 17 ч. 44 мин.

Новосибирск
Главный

19:50

60 мин.

20:50

2964 км.

1 д. 21 ч. 20 мин.

Юрга 1

22:51

2 мин.

22:53

3108 км.

2 д. 0 ч. 21 мин.

Яшкино

23:30

2 мин.

23:32

3148 км.

2 д. 1 ч. 0 мин.

Тайга

23:56

30 мин.

00:26

3172 км.

2 д. 1 ч. 26 мин.

Анжерская

00:56

16 мин.

01:12

3198 км.

2 д. 2 ч. 26 мин.

Яя

01:33

5 мин.

01:38

3225 км.

2 д. 3 ч. 3 мин.

Мариинск

02:51

34 мин.

03:25

3306 км.

2 д. 4 ч. 21 мин.

Тяжин

04:18

1 мин.

04:19

3355 км.

2 д. 5 ч. 48 мин.

Боготол

05:20

2 мин.

05:22

3418 км.

2 д. 6 ч. 50 мин.

Ачинск 1

06:21

3 мин.

06:24

3479 км.

2 д. 7 ч. 51 мин.

Красноярск
Пассажирский

09:15

21 мин.

09:36

3625 км.

2 д. 10 ч. 45 мин.

Уяр

11:29

2 мин.

11:31

3721 км.

2 д. 12 ч. 59 мин.

Заозерная

12:04

3 мин.

12:07

3749 км.

2 д. 13 ч. 34 мин.

Канск-Енисейский

13:12

3 мин.

13:15

3816 км.

2 д. 14 ч. 42 мин.

Иланская

13:43

17 мин.

14:00

3839 км.

2 д. 15 ч. 13 мин.

Ингашская

14:32

1 мин.

14:33

3866 км.

2 д. 16 ч. 2 мин.

Решоты

15:11

2 мин.

15:13

3909 км.

2 д. 16 ч. 41 мин.

Юрты

15:48

1 мин.

15:49

3938 км.

2 д. 17 ч. 18 мин.

Тайшет

16:14

3 мин.

16:17

3963 км.

2 д. 17 ч. 44 мин.

Нижнеудинск

18:43

13 мин.

18:56

4096 км.

2 д. 20 ч. 13 мин.

Тулун

20:28

3 мин.

20:31

4198 км.

2 д. 21 ч. 58 мин.

Куйтун

21:35

1 мин.

21:36

4267 км.

2 д. 23 ч. 5 мин.

Зима

22:28

27 мин.

22:55

4324 км.

2 д. 23 ч. 58 мин.

Залари

23:44

2 мин.

23:46

4374 км.

3 д. 1 ч. 14 мин.

Черемхово

00:44

2 мин.

00:46

4433 км.

3 д. 2 ч. 14 мин.

Усолье-Сибирское

01:43

2 мин.

01:45

4493 км.

3 д. 3 ч. 13 мин.

Ангарск

02:13

3 мин.

02:16

4519 км.

3 д. 3 ч. 43 мин.

Иркутск
Сортировочный

02:59

2 мин.

03:01

4550 км.

3 д. 4 ч. 29 мин.

Иркутск
Пассажирский

03:14

43 мин.

03:57

4556 км.

3 д. 4 ч. 44 мин.

Слюдянка 1

06:30

2 мин.

06:32

4634 км.

3 д. 8 ч. 0 мин.

Байкальск

07:13

2 мин.

07:15

4672 км.

3 д. 8 ч. 43 мин.

Мысовая

09:26

2 мин.

09:28

4787 км.

3 д. 10 ч. 56 мин.

Улан-Удэ

11:56

23 мин.

12:19

4905 км.

3 д. 13 ч. 26 мин.

Новоильинский

13:48

2 мин.

13:50

4984 км.

3 д. 15 ч. 18 мин.

Петровский Завод

14:35

2 мин.

14:37

5028 км.

3 д. 16 ч. 5 мин.

Бада

16:26

2 мин.

16:28

5098 км.

3 д. 17 ч. 56 мин.

Хилок

17:30

21 мин.

17:51

5139 км.

3 д. 19 ч. 0 мин.

Хушенга

18:33

1 мин.

18:34

5172 км.

3 д. 20 ч. 3 мин.

Харагун

18:56

1 мин.

18:57

5193 км.

3 д. 20 ч. 26 мин.

Могзон

19:49

1 мин.

19:50

5250 км.

3 д. 21 ч. 19 мин.

Чита 2

22:25

36 мин.

23:01

5360 км.

3 д. 23 ч. 55 мин.

Карымская

01:02

18 мин.

01:20

5433 км.

4 д. 2 ч. 32 мин.

Солнцевая

03:18

2 мин.

03:20

5525 км.

4 д. 4 ч. 48 мин.

Шилка

04:01

2 мин.

04:03

5553 км.

4 д. 5 ч. 31 мин.

Приисковая

04:46

2 мин.

04:48

5592 км.

4 д. 6 ч. 16 мин.

Куэнга

05:28

2 мин.

05:30

5626 км.

4 д. 6 ч. 58 мин.

Чернышевск-Забайкальск

06:38

30 мин.

07:08

5675 км.

4 д. 8 ч. 8 мин.

Жирекен

07:58

2 мин.

08:00

5713 км.

4 д. 9 ч. 28 мин.

Зилово

08:36

2 мин.

08:38

5744 км.

4 д. 10 ч. 6 мин.

Ксеньевская

10:54

2 мин.

10:56

5841 км.

4 д. 12 ч. 24 мин.

Могоча

12:56

25 мин.

13:21

5912 км.

4 д. 14 ч. 26 мин.

Амазар

14:58

2 мин.

15:00

5986 км.

4 д. 16 ч. 28 мин.

Ерофей Павлович

16:54

21 мин.

17:15

6056 км.

4 д. 18 ч. 24 мин.

Уруша

19:05

2 мин.

19:07

6117 км.

4 д. 20 ч. 35 мин.

Сковородино

20:54

46 мин.

21:40

6186 км.

4 д. 22 ч. 24 мин.

Талдан

23:30

1 мин.

23:31

6252 км.

5 д. 1 ч. 0 мин.

Магдагачи

01:16

15 мин.

01:31

6322 км.

5 д. 2 ч. 46 мин.

Тыгда

02:46

3 мин.

02:49

6373 км.

5 д. 4 ч. 16 мин.

Шимановская

05:21

2 мин.

05:23

6526 км.

5 д. 6 ч. 51 мин.

Ледяная

06:04

2 мин.

06:06

6565 км.

5 д. 7 ч. 34 мин.

Свободный

06:42

5 мин.

06:47

6604 км.

5 д. 8 ч. 12 мин.

Серышево

07:23

2 мин.

07:25

6641 км.

5 д. 8 ч. 53 мин.

Белогорск

07:52

44 мин.

08:36

6660 км.

5 д. 9 ч. 22 мин.

Поздеевка

09:37

1 мин.

09:38

6707 км.

5 д. 11 ч. 7 мин.

Екатеринославка

10:05

2 мин.

10:07

6735 км.

5 д. 11 ч. 35 мин.

Завитая

10:49

2 мин.

10:51

6772 км.

5 д. 12 ч. 19 мин.

Бурея

11:31

2 мин.

11:33

6814 км.

5 д. 13 ч. 1 мин.

Архара

12:25

2 мин.

12:27

6861 км.

5 д. 13 ч. 55 мин.

Облучье

14:36

15 мин.

14:51

6945 км.

5 д. 16 ч. 6 мин.

Известковая

15:39

1 мин.

15:40

6981 км.

5 д. 17 ч. 9 мин.

Биробиджан

17:25

7 мин.

17:32

7083 км.

5 д. 18 ч. 55 мин.

Хабаровск 1

20:02

30 мин.

20:32

7243 км.

5 д. 21 ч. 32 мин.

Вяземская

22:47

15 мин.

23:02

7352 км.

6 д. 0 ч. 17 мин.

Бикин

00:39

2 мин.

00:41

7440 км.

6 д. 2 ч. 9 мин.

Лучегорск

01:23

1 мин.

01:24

7478 км.

6 д. 2 ч. 53 мин.

Дальнереченск 1

02:31

2 мин.

02:33

7547 км.

6 д. 4 ч. 1 мин.

Ружино

03:27

15 мин.

03:42

7601 км.

6 д. 4 ч. 57 мин.

Шмаковка

04:26

1 мин.

04:27

7643 км.

6 д. 5 ч. 56 мин.

Спасск-Дальний

05:27

5 мин.

05:32

7712 км.

6 д. 6 ч. 57 мин.

Мучная

06:12

1 мин.

06:13

7749 км.

6 д. 7 ч. 42 мин.

Сибирцево

06:34

2 мин.

06:36

7765 км.

6 д. 8 ч. 4 мин.

Озерная Падь

07:08

1 мин.

07:09

7794 км.

6 д. 8 ч. 38 мин.

Уссурийск

07:42

7 мин.

07:49

7823 км.

6 д. 9 ч. 12 мин.

Угольная

09:15

2 мин.

09:17

7878 км.

6 д. 10 ч. 45 мин.

Владивосток

10:00

7904 км.

6 д. 11 ч. 30 мин.

Информация о поезде 010Н

Планируете поездку по маршруту Москва — Владивосток? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 010Н. Этот поезд отправляется со станции Москва в 22:30 и прибывает на конечную станцию Владивосток в 03:50. Вся дорога занимает 6 ч. 50 мин., а суммарное время стоянок составляет - 17 ч. 28 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3560 руб.
  • стоимость купейного места – 4909 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 010Н Москва - Владивосток: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

107 станций

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3560 руб.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
