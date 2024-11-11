Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 071Е Екатеринбург — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
21:40
1 д. 13 ч. 32 мин.
11:12
43
Маршрут следования поезда 071Е Екатеринбург — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
21:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первоуральск
22:29
22:31
38 км.
0 ч. 49 мин.
Кунгур
02:03
02:05
227 км.
4 ч. 23 мин.
Пермь 2
03:37
04:00
307 км.
5 ч. 57 мин.
Верещагино
06:02
06:04
397 км.
8 ч. 22 мин.
Кез
07:06
07:08
456 км.
9 ч. 26 мин.
Балезино
07:59
08:27
498 км.
10 ч. 19 мин.
Глазов
08:53
08:55
524 км.
11 ч. 13 мин.
Яр
09:27
09:29
559 км.
11 ч. 47 мин.
Зуевка
10:36
10:38
618 км.
12 ч. 56 мин.
Киров
Пассажирский
12:14
12:38
706 км.
14 ч. 34 мин.
Котельнич 1
13:46
13:48
787 км.
16 ч. 6 мин.
Свеча
14:26
14:27
835 км.
16 ч. 46 мин.
Шабалино
14:52
14:54
858 км.
17 ч. 12 мин.
Гостовская
15:23
15:24
882 км.
17 ч. 43 мин.
Поназырево
15:55
15:58
903 км.
18 ч. 15 мин.
Шарья
16:38
16:52
949 км.
18 ч. 58 мин.
Шекшема
17:16
17:17
969 км.
19 ч. 36 мин.
Мантурово
17:41
17:46
994 км.
20 ч. 1 мин.
Брантовка
18:05
18:07
1018 км.
20 ч. 25 мин.
Нея
18:31
18:36
1045 км.
20 ч. 51 мин.
Номжа
18:50
18:51
1061 км.
21 ч. 10 мин.
Николо-Полома
19:04
19:09
1072 км.
21 ч. 24 мин.
Антропово
19:32
19:34
1095 км.
21 ч. 52 мин.
Лопарево
19:50
19:51
1115 км.
22 ч. 10 мин.
Галич
20:14
20:25
1134 км.
22 ч. 34 мин.
Россолово
20:43
20:44
1154 км.
23 ч. 3 мин.
Буй
21:14
21:28
1181 км.
23 ч. 34 мин.
Вохтога
22:04
22:06
1228 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Вологда 1
23:11
23:36
1308 км.
1 д. 1 ч. 31 мин.
Кипелово
00:34
00:35
1350 км.
1 д. 2 ч. 54 мин.
Чебсара
00:57
00:58
1368 км.
1 д. 3 ч. 17 мин.
Шексна
01:16
01:27
1385 км.
1 д. 3 ч. 36 мин.
Череповец 1
02:03
02:17
1419 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Суда
02:47
02:49
1440 км.
1 д. 5 ч. 7 мин.
Кадуй
03:09
03:11
1463 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Бабаево
04:26
05:00
1534 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Подборовье
06:01
06:03
1587 км.
1 д. 8 ч. 21 мин.
Ефимовская
06:21
06:23
1607 км.
1 д. 8 ч. 41 мин.
Пикалево 1
06:58
07:00
1641 км.
1 д. 9 ч. 18 мин.
Тихвин
07:34
07:44
1674 км.
1 д. 9 ч. 54 мин.
Волховстрой 1
08:55
09:05
1748 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
11:12
1851 км.
1 д. 13 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хороший поезд. Здравствуйте! Выбрала Демидовский Экспресс и не прогадала. Чисто, уютно, комфортно, рабочие розетки (чтобы телефон подзарядить – то что нужно). Проводники тоже хорошие, приветливые работники. Мне все очень понравилось. Муж ходил в душ (захотел проверить как работает) – ему понравилось. Спасибо за комфорнтую поездку.
Хороший быстрый поезд, полки тоже удобные, можно нормально поспать. Благодарю.
Хотела бы выразить огромную благодарность за приятную поездку всему персоналу Демидовского экспресса, в особенности проводнице Оксане, которая на протяжении всей дороги обслуживала нас по высшему разряду. Понравилось абсолютно все. Большое спасибо
Поезд новый, вопросов нет. Но вот проводница попалась хамоватая и без настроения. Видно было, что вообще на пассажиров плевать.
С самого начала поездки и до самого конца это было просто великолепно. Лично у меня одни только положительные эмоции. Ничего плохого не могу сказать. Туалет идеален, полотенце и бумага на месте. Поезд шустрый. Супер.