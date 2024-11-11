Поезд 071Е Екатеринбург — Санкт-Петербург (Демидовский Экспресс)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:40

Екатеринбург

1 д. 13 ч. 32 мин.

11:12

Санкт-Петербург

43

Маршрут следования поезда 071Е Екатеринбург — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Екатеринбург
Пассажирский

21:40

0 км.

0 ч. 0 мин.

Первоуральск

22:29

2 мин.

22:31

38 км.

0 ч. 49 мин.

Кунгур

02:03

2 мин.

02:05

227 км.

4 ч. 23 мин.

Пермь 2

03:37

23 мин.

04:00

307 км.

5 ч. 57 мин.

Верещагино

06:02

2 мин.

06:04

397 км.

8 ч. 22 мин.

Кез

07:06

2 мин.

07:08

456 км.

9 ч. 26 мин.

Балезино

07:59

28 мин.

08:27

498 км.

10 ч. 19 мин.

Глазов

08:53

2 мин.

08:55

524 км.

11 ч. 13 мин.

Яр

09:27

2 мин.

09:29

559 км.

11 ч. 47 мин.

Зуевка

10:36

2 мин.

10:38

618 км.

12 ч. 56 мин.

Киров
Пассажирский

12:14

24 мин.

12:38

706 км.

14 ч. 34 мин.

Котельнич 1

13:46

2 мин.

13:48

787 км.

16 ч. 6 мин.

Свеча

14:26

1 мин.

14:27

835 км.

16 ч. 46 мин.

Шабалино

14:52

2 мин.

14:54

858 км.

17 ч. 12 мин.

Гостовская

15:23

1 мин.

15:24

882 км.

17 ч. 43 мин.

Поназырево

15:55

3 мин.

15:58

903 км.

18 ч. 15 мин.

Шарья

16:38

14 мин.

16:52

949 км.

18 ч. 58 мин.

Шекшема

17:16

1 мин.

17:17

969 км.

19 ч. 36 мин.

Мантурово

17:41

5 мин.

17:46

994 км.

20 ч. 1 мин.

Брантовка

18:05

2 мин.

18:07

1018 км.

20 ч. 25 мин.

Нея

18:31

5 мин.

18:36

1045 км.

20 ч. 51 мин.

Номжа

18:50

1 мин.

18:51

1061 км.

21 ч. 10 мин.

Николо-Полома

19:04

5 мин.

19:09

1072 км.

21 ч. 24 мин.

Антропово

19:32

2 мин.

19:34

1095 км.

21 ч. 52 мин.

Лопарево

19:50

1 мин.

19:51

1115 км.

22 ч. 10 мин.

Галич

20:14

11 мин.

20:25

1134 км.

22 ч. 34 мин.

Россолово

20:43

1 мин.

20:44

1154 км.

23 ч. 3 мин.

Буй

21:14

14 мин.

21:28

1181 км.

23 ч. 34 мин.

Вохтога

22:04

2 мин.

22:06

1228 км.

1 д. 0 ч. 24 мин.

Вологда 1

23:11

25 мин.

23:36

1308 км.

1 д. 1 ч. 31 мин.

Кипелово

00:34

1 мин.

00:35

1350 км.

1 д. 2 ч. 54 мин.

Чебсара

00:57

1 мин.

00:58

1368 км.

1 д. 3 ч. 17 мин.

Шексна

01:16

11 мин.

01:27

1385 км.

1 д. 3 ч. 36 мин.

Череповец 1

02:03

14 мин.

02:17

1419 км.

1 д. 4 ч. 23 мин.

Суда

02:47

2 мин.

02:49

1440 км.

1 д. 5 ч. 7 мин.

Кадуй

03:09

2 мин.

03:11

1463 км.

1 д. 5 ч. 29 мин.

Бабаево

04:26

34 мин.

05:00

1534 км.

1 д. 6 ч. 46 мин.

Подборовье

06:01

2 мин.

06:03

1587 км.

1 д. 8 ч. 21 мин.

Ефимовская

06:21

2 мин.

06:23

1607 км.

1 д. 8 ч. 41 мин.

Пикалево 1

06:58

2 мин.

07:00

1641 км.

1 д. 9 ч. 18 мин.

Тихвин

07:34

10 мин.

07:44

1674 км.

1 д. 9 ч. 54 мин.

Волховстрой 1

08:55

10 мин.

09:05

1748 км.

1 д. 11 ч. 15 мин.

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

11:12

1851 км.

1 д. 13 ч. 32 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Екатеринбург → Санкт-Петербург

Погода на станциях Екатеринбург и Санкт-Петербург

Информация о поезде 071Е

Планируете поездку по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 071Е. Этот поезд отправляется со станции Екатеринбург в 21:40 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 11:12. Вся дорога занимает 1 д. 13 ч. 32 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 38 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1774 руб.
  • стоимость купейного места – 7264 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 071Е Екатеринбург - Санкт-Петербург: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

43 станции

Самая длинная остановка:

34 мин. – станция Бабаево

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1774 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Виктория Дмитриевна

    Очень хороший поезд. Здравствуйте! Выбрала Демидовский Экспресс и не прогадала. Чисто, уютно, комфортно, рабочие розетки (чтобы телефон подзарядить – то что нужно). Проводники тоже хорошие, приветливые работники. Мне все очень понравилось. Муж ходил в душ (захотел проверить как работает) – ему понравилось. Спасибо за комфорнтую поездку.

    Ответить
  2. Роман

    Хороший быстрый поезд, полки тоже удобные, можно нормально поспать. Благодарю.

    Ответить
  3. СОФИЯ

    Хотела бы выразить огромную благодарность за приятную поездку всему персоналу Демидовского экспресса, в особенности проводнице Оксане, которая на протяжении всей дороги обслуживала нас по высшему разряду. Понравилось абсолютно все. Большое спасибо

    Ответить
  4. Алексей

    Поезд новый, вопросов нет. Но вот проводница попалась хамоватая и без настроения. Видно было, что вообще на пассажиров плевать.

    Ответить
  5. Тамара Николаевна

    С самого начала поездки и до самого конца это было просто великолепно. Лично у меня одни только положительные эмоции. Ничего плохого не могу сказать. Туалет идеален, полотенце и бумага на месте. Поезд шустрый. Супер.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
