Маршрут следования и продажа билетов
13:45
1 д. 4 ч. 50 мин.
11:47
50
Маршрут следования поезда 074Е Санкт-Петербург — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
13:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
15:42
15:45
103 км.
1 ч. 57 мин.
Тихвин
17:04
17:09
177 км.
3 ч. 19 мин.
Бабаево
19:38
20:08
317 км.
5 ч. 53 мин.
Суда
21:33
21:34
411 км.
7 ч. 48 мин.
Череповец 1
22:11
22:25
432 км.
8 ч. 26 мин.
Шексна
23:04
23:05
466 км.
9 ч. 19 мин.
Вологда 1
00:43
00:58
543 км.
10 ч. 58 мин.
Буй
02:28
02:42
669 км.
12 ч. 43 мин.
Галич
03:25
03:30
716 км.
13 ч. 40 мин.
Антропово
04:06
04:07
754 км.
14 ч. 21 мин.
Николо-Полома
04:29
04:31
777 км.
14 ч. 44 мин.
Номжа
04:43
04:44
788 км.
14 ч. 58 мин.
Нея
04:58
05:00
804 км.
15 ч. 13 мин.
Брантовка
05:22
05:23
831 км.
15 ч. 37 мин.
Мантурово
05:44
05:46
855 км.
15 ч. 59 мин.
Шарья
06:26
06:40
900 км.
16 ч. 41 мин.
Поназырево
07:15
07:16
946 км.
17 ч. 30 мин.
Шабалино
07:51
07:53
992 км.
18 ч. 6 мин.
Котельнич 1
08:59
09:01
1064 км.
19 ч. 14 мин.
Киров
Пассажирский
10:20
10:35
1145 км.
20 ч. 35 мин.
Глазов
13:33
13:35
1327 км.
23 ч. 48 мин.
Балезино
14:17
14:47
1353 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Верещагино
16:23
16:25
1450 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Пермь 2
18:08
18:51
1540 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Кунгур
20:25
20:27
1620 км.
1 д. 6 ч. 40 мин.
Первоуральск
23:46
23:48
1809 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:32
00:56
1847 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Камышлов
02:53
02:55
1975 км.
1 д. 13 ч. 8 мин.
Талица
03:50
03:52
2041 км.
1 д. 14 ч. 5 мин.
Тюмень
05:36
2148 км.
1 д. 15 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Следовал рейсом 074 и 07.10.2019 прибыл в Екатеринбург. Место 2, вагон 11. Проводница забыла при высадке отдать мой корешок билета, приобретенный по воинским перевозочным документам. Как мне вернут мой билет?
Как только сели – сразу стало понятно, что этот вагон убирают не часто. Какие-то крошки, кругом фантики от конфет валяются. Видимо предыдущие пассажиры оставили. Попросили проводницу убраться у нас, так она только через 3 часа подошла. Общее отношение к пассажирам вообще плохое.
Впечатления о поездке хорошие. Единственное неудобство заключалось в том, что ночью поезд сильно дергался. Может быть это связано с плохим качеством дорожного полотна, не знаю. Но по итогу не смог нормально выспаться.
Прекрасный поезд и персонал! Очень вежливые и заботливые проводницы. Я ездила несколько раз, как в купе, так и плацкарте. В поезде установлены биотуалеты, что очень радует.
Впервые ехали в таком чистом вагоне! Проводница Юлия, 12 вагон. Прямо не к чему придраться, ей-богу как у себя дома. Коврики, чистейшее бельё. Поездка удалась. Благодарю.
Бывает что все хорошее впечатление о поездке портят пассажиры. Так и случилось в моем случае. Надо же мне было попасть в один вагон с какой-то вахтой или работягами, которые на протяжении всей дороги БУХАЛИ. Не пили, а именно БУХАЛИ и воняли. Проводница ничего не могла с этим поделать.