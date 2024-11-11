Поезд 074Е Санкт-Петербург — Тюмень

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:45

Санкт-Петербург

1 д. 4 ч. 50 мин.

11:47

Тюмень

50

Маршрут следования поезда 074Е Санкт-Петербург — Тюмень на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Тюмень с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

13:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Волховстрой 1

15:42

3 мин.

15:45

103 км.

1 ч. 57 мин.

Тихвин

17:04

5 мин.

17:09

177 км.

3 ч. 19 мин.

Бабаево

19:38

30 мин.

20:08

317 км.

5 ч. 53 мин.

Суда

21:33

1 мин.

21:34

411 км.

7 ч. 48 мин.

Череповец 1

22:11

14 мин.

22:25

432 км.

8 ч. 26 мин.

Шексна

23:04

1 мин.

23:05

466 км.

9 ч. 19 мин.

Вологда 1

00:43

15 мин.

00:58

543 км.

10 ч. 58 мин.

Буй

02:28

14 мин.

02:42

669 км.

12 ч. 43 мин.

Галич

03:25

5 мин.

03:30

716 км.

13 ч. 40 мин.

Антропово

04:06

1 мин.

04:07

754 км.

14 ч. 21 мин.

Николо-Полома

04:29

2 мин.

04:31

777 км.

14 ч. 44 мин.

Номжа

04:43

1 мин.

04:44

788 км.

14 ч. 58 мин.

Нея

04:58

2 мин.

05:00

804 км.

15 ч. 13 мин.

Брантовка

05:22

1 мин.

05:23

831 км.

15 ч. 37 мин.

Мантурово

05:44

2 мин.

05:46

855 км.

15 ч. 59 мин.

Шарья

06:26

14 мин.

06:40

900 км.

16 ч. 41 мин.

Поназырево

07:15

1 мин.

07:16

946 км.

17 ч. 30 мин.

Шабалино

07:51

2 мин.

07:53

992 км.

18 ч. 6 мин.

Котельнич 1

08:59

2 мин.

09:01

1064 км.

19 ч. 14 мин.

Киров
Пассажирский

10:20

15 мин.

10:35

1145 км.

20 ч. 35 мин.

Глазов

13:33

2 мин.

13:35

1327 км.

23 ч. 48 мин.

Балезино

14:17

30 мин.

14:47

1353 км.

1 д. 0 ч. 32 мин.

Верещагино

16:23

2 мин.

16:25

1450 км.

1 д. 2 ч. 38 мин.

Пермь 2

18:08

43 мин.

18:51

1540 км.

1 д. 4 ч. 23 мин.

Кунгур

20:25

2 мин.

20:27

1620 км.

1 д. 6 ч. 40 мин.

Первоуральск

23:46

2 мин.

23:48

1809 км.

1 д. 10 ч. 1 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

00:32

24 мин.

00:56

1847 км.

1 д. 10 ч. 47 мин.

Камышлов

02:53

2 мин.

02:55

1975 км.

1 д. 13 ч. 8 мин.

Талица

03:50

2 мин.

03:52

2041 км.

1 д. 14 ч. 5 мин.

Тюмень

05:36

2148 км.

1 д. 15 ч. 51 мин.

Информация о поезде 074Е

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Тюмень? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 074Е. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 13:45 и прибывает на конечную станцию Тюмень в 11:47. Вся дорога занимает 1 д. 4 ч. 50 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 27 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 6108 руб.
  • стоимость купейного места – 17515 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 074Е Санкт-Петербург - Тюмень: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

50 станций

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Сургут

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

6108 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Магомед Абдуразаков.

    Следовал рейсом 074 и 07.10.2019 прибыл в Екатеринбург. Место 2, вагон 11. Проводница забыла при высадке отдать мой корешок билета, приобретенный по воинским перевозочным документам. Как мне вернут мой билет?

  2. Алина

    Как только сели – сразу стало понятно, что этот вагон убирают не часто. Какие-то крошки, кругом фантики от конфет валяются. Видимо предыдущие пассажиры оставили. Попросили проводницу убраться у нас, так она только через 3 часа подошла. Общее отношение к пассажирам вообще плохое.

  3. Артур

    Впечатления о поездке хорошие. Единственное неудобство заключалось в том, что ночью поезд сильно дергался. Может быть это связано с плохим качеством дорожного полотна, не знаю. Но по итогу не смог нормально выспаться.

  4. ИРОЧКА

    Прекрасный поезд и персонал! Очень вежливые и заботливые проводницы. Я ездила несколько раз, как в купе, так и плацкарте. В поезде установлены биотуалеты, что очень радует.

  5. Константин Петренко

    Впервые ехали в таком чистом вагоне! Проводница Юлия, 12 вагон. Прямо не к чему придраться, ей-богу как у себя дома. Коврики, чистейшее бельё. Поездка удалась. Благодарю.

  6. Лариса

    Бывает что все хорошее впечатление о поездке портят пассажиры. Так и случилось в моем случае. Надо же мне было попасть в один вагон с какой-то вахтой или работягами, которые на протяжении всей дороги БУХАЛИ. Не пили, а именно БУХАЛИ и воняли. Проводница ничего не могла с этим поделать.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
