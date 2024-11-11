Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 592Е Приобье — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приобье — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приобье
03:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нягань
04:30
04:40
45 км.
0 ч. 56 мин.
Верхнекондинская
07:37
08:07
173 км.
4 ч. 3 мин.
Геологическая
08:27
08:42
187 км.
4 ч. 53 мин.
Алябьево
09:12
09:22
214 км.
5 ч. 38 мин.
Ивдель 1
12:34
12:40
359 км.
9 ч. 0 мин.
Серов
14:52
15:33
477 км.
11 ч. 18 мин.
Верхотурье
17:09
17:12
556 км.
13 ч. 35 мин.
Выя
18:16
18:18
610 км.
14 ч. 42 мин.
Кушва
19:56
20:25
645 км.
16 ч. 22 мин.
Пашия
23:28
23:40
727 км.
19 ч. 54 мин.
Чусовская
01:03
01:28
756 км.
21 ч. 29 мин.
Пермь 2
04:17
04:50
858 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Чепца
09:00
09:31
1021 км.
1 д. 5 ч. 26 мин.
Ижевск
15:42
16:30
1142 км.
1 д. 12 ч. 8 мин.
Агрыз
17:12
17:34
1174 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
21:52
22:46
1428 км.
1 д. 18 ч. 18 мин.
Канаш
01:05
01:40
1535 км.
1 д. 21 ч. 31 мин.
Саранск
08:17
08:22
1741 км.
2 д. 4 ч. 43 мин.
Пенза 1
11:57
12:33
1851 км.
2 д. 8 ч. 23 мин.
Сердобск
14:48
14:50
1950 км.
2 д. 11 ч. 14 мин.
Ртищево 1
15:44
15:57
1985 км.
2 д. 12 ч. 10 мин.
Балашов
Пассажирский
17:46
18:10
2076 км.
2 д. 14 ч. 12 мин.
Поворино
20:00
20:15
2148 км.
2 д. 16 ч. 26 мин.
Новохоперск
21:01
21:03
2197 км.
2 д. 17 ч. 27 мин.
Таловая
22:00
22:02
2255 км.
2 д. 18 ч. 26 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:39
00:03
2341 км.
2 д. 20 ч. 5 мин.
Россошь
01:44
02:07
2429 км.
2 д. 22 ч. 10 мин.
Кантемировка
03:03
03:05
2485 км.
2 д. 23 ч. 29 мин.
Чертково
03:46
04:18
2526 км.
3 д. 0 ч. 12 мин.
Миллерово
05:27
05:29
2579 км.
3 д. 1 ч. 53 мин.
Каменская
06:50
06:52
2645 км.
3 д. 3 ч. 16 мин.
Лихая
07:27
07:57
2664 км.
3 д. 3 ч. 53 мин.
Зверево
08:24
08:26
2680 км.
3 д. 4 ч. 50 мин.
Сулин
08:45
08:47
2695 км.
3 д. 5 ч. 11 мин.
Шахтная
09:19
09:21
2713 км.
3 д. 5 ч. 45 мин.
Новочеркасск
09:57
09:59
2749 км.
3 д. 6 ч. 23 мин.
Первомайская
11:27
12:05
2793 км.
3 д. 7 ч. 53 мин.
Староминская-Тимашевск
13:40
13:42
2879 км.
3 д. 10 ч. 6 мин.
Тимашевская
15:04
15:18
2976 км.
3 д. 11 ч. 30 мин.
Протока
16:28
16:46
3052 км.
3 д. 12 ч. 54 мин.
Анапа
19:55
3124 км.
3 д. 16 ч. 21 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хотим выразить благодарность нашим проводникам Шпат Жанна Александровна, Вы Огонь)) Кириллов Иван Денисович, Вы Богатырь))) спасибо большое за чистоту, отзывчивость, спокойствие и конечно же улыбку))) прошу отметить их премией. С такими проводниками и дорога короче. Спасибо Вам!
Поражены добросовестным отношением к работе наших проводников Сдобнов Вадим и Сдобнова Марина. С такой любовью к труду и к пассажирам давно не встречались! Регулярная влажная уборка, чистота в вагоне! Вежливое, заботливое отношение к пассажирам. Побольше таких проводников как они
Кондиционер не работал! В вагоне +37! Почти 29 часов в бане на колесах!!! Худшего "путешествия" только в страшном сне.... Начальник поезда сказала, что кондиционер ВОДЯНОЙ, вот поэтому вам и ТЕПЛО!!!!! Так себе ответ и помощи 0.
Хочу сказать много теплых слов о очень внимательный, улыбчивой и красивой душой и телом проводнице вагона 7 Эле. Нам повезло, что мы ехали с ней. В вагоне очень комфортная атмосфера. Спасибо тебе Элечка за все. Отдельное спасибо тем, кто убирает вагон, всюду чистота и комфорт. Очень внимательно Начальник поезда. Спасибо всем.
Купили с сыном и двумя маленькими собаками специально св, чтобы никто не беспокоил. Проводница вечно сквозь зубы, улыбаясь. Женщина тоже не русской наружности, постоянно орала, ходя по вагон, как потерпевшая. Высказывал своё мнение по поводу проезда с собаками. Вагона ресторана нет. В общем, ржд. Подбирайте персонал тщательней. Я плачу за себя и собак и не хочу, чтобы кто-то "тявкал" по этому поводу. А ещё Ваш персонал общается не на русском языке, мне это крайне неприятно. Спасибо. Прошу учесть.