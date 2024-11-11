Поезд 592Е Приобье — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 592Е Приобье — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

03:34

Приобье

3 д. 16 ч. 21 мин.

19:55

Анапа

42

Маршрут следования поезда 592Е Приобье — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Приобье — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Приобье

03:34

0 км.

0 ч. 0 мин.

Нягань

04:30

10 мин.

04:40

45 км.

0 ч. 56 мин.

Верхнекондинская

07:37

30 мин.

08:07

173 км.

4 ч. 3 мин.

Геологическая

08:27

15 мин.

08:42

187 км.

4 ч. 53 мин.

Алябьево

09:12

10 мин.

09:22

214 км.

5 ч. 38 мин.

Ивдель 1

12:34

6 мин.

12:40

359 км.

9 ч. 0 мин.

Серов

14:52

41 мин.

15:33

477 км.

11 ч. 18 мин.

Верхотурье

17:09

3 мин.

17:12

556 км.

13 ч. 35 мин.

Выя

18:16

2 мин.

18:18

610 км.

14 ч. 42 мин.

Кушва

19:56

29 мин.

20:25

645 км.

16 ч. 22 мин.

Пашия

23:28

12 мин.

23:40

727 км.

19 ч. 54 мин.

Чусовская

01:03

25 мин.

01:28

756 км.

21 ч. 29 мин.

Пермь 2

04:17

33 мин.

04:50

858 км.

1 д. 0 ч. 43 мин.

Чепца

09:00

31 мин.

09:31

1021 км.

1 д. 5 ч. 26 мин.

Ижевск

15:42

48 мин.

16:30

1142 км.

1 д. 12 ч. 8 мин.

Агрыз

17:12

22 мин.

17:34

1174 км.

1 д. 13 ч. 38 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

21:52

54 мин.

22:46

1428 км.

1 д. 18 ч. 18 мин.

Канаш

01:05

35 мин.

01:40

1535 км.

1 д. 21 ч. 31 мин.

Саранск

08:17

5 мин.

08:22

1741 км.

2 д. 4 ч. 43 мин.

Пенза 1

11:57

36 мин.

12:33

1851 км.

2 д. 8 ч. 23 мин.

Сердобск

14:48

2 мин.

14:50

1950 км.

2 д. 11 ч. 14 мин.

Ртищево 1

15:44

13 мин.

15:57

1985 км.

2 д. 12 ч. 10 мин.

Балашов
Пассажирский

17:46

24 мин.

18:10

2076 км.

2 д. 14 ч. 12 мин.

Поворино

20:00

15 мин.

20:15

2148 км.

2 д. 16 ч. 26 мин.

Новохоперск

21:01

2 мин.

21:03

2197 км.

2 д. 17 ч. 27 мин.

Таловая

22:00

2 мин.

22:02

2255 км.

2 д. 18 ч. 26 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

23:39

24 мин.

00:03

2341 км.

2 д. 20 ч. 5 мин.

Россошь

01:44

23 мин.

02:07

2429 км.

2 д. 22 ч. 10 мин.

Кантемировка

03:03

2 мин.

03:05

2485 км.

2 д. 23 ч. 29 мин.

Чертково

03:46

32 мин.

04:18

2526 км.

3 д. 0 ч. 12 мин.

Миллерово

05:27

2 мин.

05:29

2579 км.

3 д. 1 ч. 53 мин.

Каменская

06:50

2 мин.

06:52

2645 км.

3 д. 3 ч. 16 мин.

Лихая

07:27

30 мин.

07:57

2664 км.

3 д. 3 ч. 53 мин.

Зверево

08:24

2 мин.

08:26

2680 км.

3 д. 4 ч. 50 мин.

Сулин

08:45

2 мин.

08:47

2695 км.

3 д. 5 ч. 11 мин.

Шахтная

09:19

2 мин.

09:21

2713 км.

3 д. 5 ч. 45 мин.

Новочеркасск

09:57

2 мин.

09:59

2749 км.

3 д. 6 ч. 23 мин.

Первомайская

11:27

38 мин.

12:05

2793 км.

3 д. 7 ч. 53 мин.

Староминская-Тимашевск

13:40

2 мин.

13:42

2879 км.

3 д. 10 ч. 6 мин.

Тимашевская

15:04

14 мин.

15:18

2976 км.

3 д. 11 ч. 30 мин.

Протока

16:28

18 мин.

16:46

3052 км.

3 д. 12 ч. 54 мин.

Анапа

19:55

3124 км.

3 д. 16 ч. 21 мин.

Информация о поезде 592Е

Планируете поездку по маршруту Приобье — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 592Е. Этот поезд отправляется со станции Приобье в 03:34 и прибывает на конечную станцию Анапа в 19:55. Вся дорога занимает 3 д. 16 ч. 21 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 40 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 592Е

Количество остановок поезда:

42 станции

Самая длинная остановка:

54 мин. – станция Казань-2 (Восстание Пассажирская)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Анна

    Хотим выразить благодарность нашим проводникам Шпат Жанна Александровна, Вы Огонь)) Кириллов Иван Денисович, Вы Богатырь))) спасибо большое за чистоту, отзывчивость, спокойствие и конечно же улыбку))) прошу отметить их премией. С такими проводниками и дорога короче. Спасибо Вам!

    Ответить
  2. Кононова Виктория Сергеевна

    Поражены добросовестным отношением к работе наших проводников Сдобнов Вадим и Сдобнова Марина. С такой любовью к труду и к пассажирам давно не встречались! Регулярная влажная уборка, чистота в вагоне! Вежливое, заботливое отношение к пассажирам. Побольше таких проводников как они

    Ответить
  3. Катя М,

    Кондиционер не работал! В вагоне +37! Почти 29 часов в бане на колесах!!! Худшего "путешествия" только в страшном сне.... Начальник поезда сказала, что кондиционер ВОДЯНОЙ, вот поэтому вам и ТЕПЛО!!!!! Так себе ответ и помощи 0.

    Ответить
  4. Полина

    Хочу сказать много теплых слов о очень внимательный, улыбчивой и красивой душой и телом проводнице вагона 7 Эле. Нам повезло, что мы ехали с ней. В вагоне очень комфортная атмосфера. Спасибо тебе Элечка за все. Отдельное спасибо тем, кто убирает вагон, всюду чистота и комфорт. Очень внимательно Начальник поезда. Спасибо всем.

    Ответить
  5. Наталия

    Купили с сыном и двумя маленькими собаками специально св, чтобы никто не беспокоил. Проводница вечно сквозь зубы, улыбаясь. Женщина тоже не русской наружности, постоянно орала, ходя по вагон, как потерпевшая. Высказывал своё мнение по поводу проезда с собаками. Вагона ресторана нет. В общем, ржд. Подбирайте персонал тщательней. Я плачу за себя и собак и не хочу, чтобы кто-то "тявкал" по этому поводу. А ещё Ваш персонал общается не на русском языке, мне это крайне неприятно. Спасибо. Прошу учесть.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн