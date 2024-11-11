Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 013Н Новокузнецк — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:43
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
47
Маршрут следования поезда 013Н Новокузнецк — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
14:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
15:24
15:29
30 км.
0 ч. 41 мин.
Киселевск
15:51
15:53
43 км.
1 ч. 8 мин.
Белово
17:04
17:11
92 км.
2 ч. 21 мин.
Егозово
17:49
17:51
126 км.
3 ч. 6 мин.
Промышленная
18:23
18:25
163 км.
3 ч. 40 мин.
Тогучин
19:36
19:38
249 км.
4 ч. 53 мин.
Новосибирск
Главный
21:38
22:31
347 км.
6 ч. 55 мин.
Барабинск
02:11
02:35
637 км.
11 ч. 28 мин.
Озеро-Карачинское
03:44
03:49
725 км.
13 ч. 1 мин.
Татарская
04:42
04:44
788 км.
13 ч. 59 мин.
Калачинская
05:43
05:45
877 км.
15 ч. 0 мин.
Омск
Пассажирский
06:52
07:27
953 км.
16 ч. 9 мин.
Называевская
08:59
09:01
1099 км.
18 ч. 16 мин.
Ишим
10:50
10:55
1229 км.
20 ч. 7 мин.
Тюмень
15:01
15:20
1498 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Талица
17:11
17:13
1605 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Камышлов
18:14
18:16
1671 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Еланский
18:43
18:45
1685 км.
1 д. 4 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:50
21:20
1799 км.
1 д. 6 ч. 7 мин.
Первоуральск
22:06
22:08
1837 км.
1 д. 7 ч. 23 мин.
Кунгур
01:39
01:41
2026 км.
1 д. 10 ч. 56 мин.
Пермь 2
03:17
03:40
2106 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Верещагино
05:34
05:36
2196 км.
1 д. 14 ч. 51 мин.
Балезино
07:39
08:09
2293 км.
1 д. 16 ч. 56 мин.
Глазов
08:35
08:37
2319 км.
1 д. 17 ч. 52 мин.
Киров
Пассажирский
11:51
12:06
2501 км.
1 д. 21 ч. 8 мин.
Котельнич 1
13:24
13:26
2582 км.
1 д. 22 ч. 41 мин.
Шабалино
14:25
14:27
2654 км.
1 д. 23 ч. 42 мин.
Поназырево
15:20
15:22
2700 км.
2 д. 0 ч. 37 мин.
Шарья
16:06
16:20
2746 км.
2 д. 1 ч. 23 мин.
Мантурово
17:04
17:06
2791 км.
2 д. 2 ч. 21 мин.
Брантовка
17:26
17:27
2815 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
Нея
17:51
17:53
2842 км.
2 д. 3 ч. 8 мин.
Номжа
18:07
18:08
2858 км.
2 д. 3 ч. 24 мин.
Николо-Полома
18:20
18:22
2869 км.
2 д. 3 ч. 37 мин.
Антропово
18:44
18:46
2892 км.
2 д. 4 ч. 1 мин.
Галич
19:22
19:27
2930 км.
2 д. 4 ч. 39 мин.
Буй
20:12
20:26
2977 км.
2 д. 5 ч. 29 мин.
Вологда 1
22:09
22:27
3103 км.
2 д. 7 ч. 26 мин.
Шексна
00:07
00:08
3180 км.
2 д. 9 ч. 24 мин.
Череповец 1
00:47
01:01
3214 км.
2 д. 10 ч. 4 мин.
Суда
01:31
01:33
3235 км.
2 д. 10 ч. 48 мин.
Бабаево
03:07
03:37
3329 км.
2 д. 12 ч. 24 мин.
Тихвин
06:15
06:18
3469 км.
2 д. 15 ч. 32 мин.
Волховстрой 1
07:35
07:37
3543 км.
2 д. 16 ч. 52 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
09:40
3646 км.
2 д. 18 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка оказалась высший класс! Вежливые приятные проводницы и вкусный чай в ставших уже классическими подстаканниках.
Женщина-проводник была очень учтива и приветлива. По ходу поездки вышло одно небольшое недоразумение, которое было очень быстро устранено. Я осталась весьма довольна путешествием. Чисто было не только в вагоне, но и в туалете. А это уже показатель!
Ездил муж с ребенком, им очень понравилось. Ночью поддувало из окна, проводник выдал дополнительный плед, чтобы прикрыть дырку чтобы ребенку не дуло. Очень приятно!
Ехал в 8 вагоне, очень приветливые проводницы и аккуратные купе. Чисто, уютно, можно ехать хоть неделю. Видно, что вагоны почти новые. Рекомендую, я остался доволен.
Ставлю твердую 10! Очень понравилась поездка, даже не смотря на ее продолжительность. Я несколько раз ездила в поездах в длительные поездки и могу с полной уверенностью сказать, что этот поезд был ЛУЧШИМ среди тех, на которых мне доводилось ездить! Спасибо большое Анне за приятную компанию.