Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 055Ы Красноярск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
16:40
1 д. 16 ч. 20 мин.
04:45
67
Маршрут следования поезда 055Ы Красноярск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ачинск 1
19:28
19:55
146 км.
2 ч. 48 мин.
Боготол
20:54
20:56
207 км.
4 ч. 14 мин.
Тяжин
21:55
21:57
270 км.
5 ч. 15 мин.
Мариинск
22:45
23:12
319 км.
6 ч. 5 мин.
Анжерская
00:50
00:52
424 км.
8 ч. 10 мин.
Тайга
01:19
01:22
450 км.
8 ч. 39 мин.
Юрга 1
02:21
02:23
512 км.
9 ч. 41 мин.
Новосибирск
Главный
04:45
05:35
656 км.
12 ч. 5 мин.
Обь
05:57
05:59
667 км.
13 ч. 17 мин.
Барабинск
09:20
09:50
947 км.
16 ч. 40 мин.
Татарская
11:50
11:52
1099 км.
19 ч. 10 мин.
Калачинская
13:00
13:02
1188 км.
20 ч. 20 мин.
Омск
Пассажирский
13:58
14:15
1264 км.
21 ч. 18 мин.
Называевская
16:01
16:03
1410 км.
23 ч. 21 мин.
Ишим
17:42
17:57
1540 км.
1 д. 1 ч. 2 мин.
Тюмень
21:36
21:56
1809 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:56
03:24
2108 км.
1 д. 10 ч. 16 мин.
Пермь 2
09:10
09:35
2401 км.
1 д. 16 ч. 30 мин.
Балезино
13:23
13:49
2588 км.
1 д. 20 ч. 43 мин.
Глазов
14:17
14:19
2614 км.
1 д. 21 ч. 37 мин.
Яр
14:51
14:52
2649 км.
1 д. 22 ч. 11 мин.
Зуевка
15:43
15:45
2708 км.
1 д. 23 ч. 3 мин.
Киров
Пассажирский
17:09
17:25
2796 км.
2 д. 0 ч. 29 мин.
Котельнич 1
18:46
18:48
2877 км.
2 д. 2 ч. 6 мин.
Шахунья
20:21
20:23
3001 км.
2 д. 3 ч. 41 мин.
Урень
21:05
21:07
3055 км.
2 д. 4 ч. 25 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:14
23:26
3224 км.
2 д. 6 ч. 34 мин.
Дзержинск
23:54
23:56
3256 км.
2 д. 7 ч. 14 мин.
Ковров 1
01:25
01:27
3389 км.
2 д. 8 ч. 45 мин.
Владимир
02:07
02:38
3449 км.
2 д. 9 ч. 27 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:52
3625 км.
2 д. 13 ч. 12 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Жуткая антисанитария, что в вагоне, что в туалете. Кондиционер не работал, Проводницы видно, что задолбанные в край, ни улыбки, ничего тебе нет. Я в таких поездах в последний раз ездила лет 10 назад! УЖАС
Поезд обычный, ничего сверхъестественного. Единственным неудобством было то, что мне было ночью очень жарко. Душно даже. По чистоте вопросов нет, туалет чистый, вагон чистый
Ехала из Тюмени в Москву, поездка прошла хорошо. По проводницам ничего плохого сказать не могу, они работали на совесть. Вагон был чистый и приятно было ехать.
Единственное, что мне не понравилось в этом поезде – это цена билетов. По остальным моментам поездки вопросов не было.
Не знаю как вам, а мне неприятно ездить за такую цену в вагоне, где туалет так сильно воняет. Стелили и убирали белье сами, еда остыла, что это вообще было? Да за такие деньги, как стоит ваш билет, мне должны были на подносах с золотой тесемочкой три мужчины блюда принести на выбор… А не это…