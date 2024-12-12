Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 213Н Новосибирск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:17
1 д. 21 ч. 51 мин.
14:08
16
Маршрут следования поезда 213Н Новосибирск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
16:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барабинск
19:21
19:51
290 км.
3 ч. 4 мин.
Омск
Пассажирский
23:16
23:32
608 км.
6 ч. 59 мин.
Тюмень
05:46
06:05
1154 км.
13 ч. 29 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:54
11:45
1453 км.
18 ч. 37 мин.
Пермь 2
17:34
17:58
1746 км.
1 д. 1 ч. 17 мин.
Балезино
21:45
22:13
1933 км.
1 д. 5 ч. 28 мин.
Глазов
22:42
22:44
1959 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Зуевка
00:21
00:23
2053 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Киров
Пассажирский
01:56
02:11
2141 км.
1 д. 9 ч. 39 мин.
Котельнич 1
03:28
03:30
2222 км.
1 д. 11 ч. 11 мин.
Шахунья
05:00
05:02
2346 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:06
08:23
2566 км.
1 д. 15 ч. 49 мин.
Ковров 1
10:19
10:21
2728 км.
1 д. 18 ч. 2 мин.
Владимир
11:04
11:30
2788 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
14:08
2964 км.
1 д. 21 ч. 51 мин.
