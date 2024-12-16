Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 086Я Москва — Серов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Серов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
16:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
19:31
19:59
176 км.
2 ч. 41 мин.
Ковров 1
21:03
21:05
236 км.
4 ч. 13 мин.
Ильино
22:12
22:14
336 км.
5 ч. 22 мин.
Дзержинск
22:35
22:37
369 км.
5 ч. 45 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:07
23:19
401 км.
6 ч. 17 мин.
Урень
01:22
01:24
570 км.
8 ч. 32 мин.
Шахунья
02:04
02:06
624 км.
9 ч. 14 мин.
Котельнич 1
03:39
03:41
748 км.
10 ч. 49 мин.
Киров
Пассажирский
04:55
05:20
829 км.
12 ч. 5 мин.
Зуевка
06:48
06:50
917 км.
13 ч. 58 мин.
Яр
07:45
07:47
976 км.
14 ч. 55 мин.
Глазов
08:20
08:22
1011 км.
15 ч. 30 мин.
Балезино
08:49
09:19
1037 км.
15 ч. 59 мин.
Пермь 2
12:56
13:19
1224 км.
20 ч. 6 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:59
20:11
1517 км.
1 д. 2 ч. 9 мин.
Верх-Нейвинск
21:22
21:24
1569 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Невьянск
21:50
21:52
1595 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Нижний Тагил
22:43
23:00
1642 км.
1 д. 5 ч. 53 мин.
Верхотурье
01:40
01:49
1758 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Серов
03:32
1837 км.
1 д. 10 ч. 42 мин.
