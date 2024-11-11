Поезд 161Э Владивосток — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

06:45

Владивосток

6 д. 9 ч. 15 мин.

16:00

Москва

105

Маршрут следования поезда 161Э Владивосток — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Владивосток — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Владивосток

06:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Угольная

07:27

2 мин.

07:29

26 км.

0 ч. 42 мин.

Уссурийск

08:48

5 мин.

08:53

81 км.

2 ч. 3 мин.

Озерная Падь

09:32

1 мин.

09:33

110 км.

2 ч. 47 мин.

Сибирцево

10:05

2 мин.

10:07

139 км.

3 ч. 20 мин.

Мучная

10:25

1 мин.

10:26

155 км.

3 ч. 40 мин.

Спасск-Дальний

11:01

2 мин.

11:03

192 км.

4 ч. 16 мин.

Шмаковка

12:05

1 мин.

12:06

261 км.

5 ч. 20 мин.

Ружино

12:52

15 мин.

13:07

303 км.

6 ч. 7 мин.

Дальнереченск 1

13:58

2 мин.

14:00

357 км.

7 ч. 13 мин.

Лучегорск

15:06

2 мин.

15:08

426 км.

8 ч. 21 мин.

Бикин

15:46

2 мин.

15:48

464 км.

9 ч. 1 мин.

Вяземская

17:26

15 мин.

17:41

552 км.

10 ч. 41 мин.

Хабаровск 1

19:42

30 мин.

20:12

661 км.

12 ч. 57 мин.

Биробиджан

22:39

7 мин.

22:46

821 км.

15 ч. 54 мин.

Известковая

00:39

1 мин.

00:40

923 км.

17 ч. 54 мин.

Облучье

01:32

15 мин.

01:47

959 км.

18 ч. 47 мин.

Архара

03:41

2 мин.

03:43

1043 км.

20 ч. 56 мин.

Бурея

04:34

2 мин.

04:36

1090 км.

21 ч. 49 мин.

Завитая

05:21

2 мин.

05:23

1132 км.

22 ч. 36 мин.

Екатеринославка

06:05

2 мин.

06:07

1169 км.

23 ч. 20 мин.

Поздеевка

06:34

2 мин.

06:36

1197 км.

23 ч. 49 мин.

Белогорск

07:31

30 мин.

08:01

1244 км.

1 д. 0 ч. 46 мин.

Серышево

08:20

2 мин.

08:22

1263 км.

1 д. 1 ч. 35 мин.

Свободный

08:54

5 мин.

08:59

1300 км.

1 д. 2 ч. 9 мин.

Ледяная

09:34

2 мин.

09:36

1339 км.

1 д. 2 ч. 49 мин.

Шимановская

10:14

2 мин.

10:16

1378 км.

1 д. 3 ч. 29 мин.

Тыгда

12:20

2 мин.

12:22

1531 км.

1 д. 5 ч. 35 мин.

Магдагачи

13:21

15 мин.

13:36

1582 км.

1 д. 6 ч. 36 мин.

Талдан

15:10

1 мин.

15:11

1652 км.

1 д. 8 ч. 25 мин.

Сковородино

16:54

46 мин.

17:40

1718 км.

1 д. 10 ч. 9 мин.

Уруша

19:23

2 мин.

19:25

1787 км.

1 д. 12 ч. 38 мин.

Ерофей Павлович

21:10

21 мин.

21:31

1848 км.

1 д. 14 ч. 25 мин.

Амазар

23:18

18 мин.

23:36

1918 км.

1 д. 16 ч. 33 мин.

Могоча

01:17

15 мин.

01:32

1992 км.

1 д. 18 ч. 32 мин.

Ксеньевская

03:22

2 мин.

03:24

2063 км.

1 д. 20 ч. 37 мин.

Зилово

05:39

2 мин.

05:41

2160 км.

1 д. 22 ч. 54 мин.

Жирекен

06:17

2 мин.

06:19

2191 км.

1 д. 23 ч. 32 мин.

Чернышевск-Забайкальск

07:11

30 мин.

07:41

2229 км.

2 д. 0 ч. 26 мин.

Куэнга

08:47

2 мин.

08:49

2278 км.

2 д. 2 ч. 2 мин.

Приисковая

09:34

2 мин.

09:36

2312 км.

2 д. 2 ч. 49 мин.

Шилка

10:20

2 мин.

10:22

2351 км.

2 д. 3 ч. 35 мин.

Солнцевая

11:01

2 мин.

11:03

2379 км.

2 д. 4 ч. 16 мин.

Карымская

13:03

18 мин.

13:21

2471 км.

2 д. 6 ч. 18 мин.

Чита 2

15:03

37 мин.

15:40

2544 км.

2 д. 8 ч. 18 мин.

Могзон

18:13

1 мин.

18:14

2654 км.

2 д. 11 ч. 28 мин.

Харагун

19:10

1 мин.

19:11

2711 км.

2 д. 12 ч. 25 мин.

Хушенга

19:35

1 мин.

19:36

2732 км.

2 д. 12 ч. 50 мин.

Хилок

20:18

15 мин.

20:33

2765 км.

2 д. 13 ч. 33 мин.

Бада

21:30

2 мин.

21:32

2806 км.

2 д. 14 ч. 45 мин.

Петровский Завод

23:27

2 мин.

23:29

2876 км.

2 д. 16 ч. 42 мин.

Новоильинский

00:22

1 мин.

00:23

2920 км.

2 д. 17 ч. 37 мин.

Заудинский

01:34

1 мин.

01:35

2992 км.

2 д. 18 ч. 49 мин.

Улан-Удэ

01:50

30 мин.

02:20

2998 км.

2 д. 19 ч. 5 мин.

Мысовая

04:43

2 мин.

04:45

3116 км.

2 д. 21 ч. 58 мин.

Байкальск

06:52

2 мин.

06:54

3231 км.

3 д. 0 ч. 7 мин.

Слюдянка 1

07:36

3 мин.

07:39

3269 км.

3 д. 0 ч. 51 мин.

Иркутск
Пассажирский

10:05

45 мин.

10:50

3347 км.

3 д. 3 ч. 20 мин.

Иркутск
Сортировочный

11:02

2 мин.

11:04

3353 км.

3 д. 4 ч. 17 мин.

Ангарск

11:39

3 мин.

11:42

3384 км.

3 д. 4 ч. 54 мин.

Усолье-Сибирское

12:07

2 мин.

12:09

3410 км.

3 д. 5 ч. 22 мин.

Черемхово

13:02

2 мин.

13:04

3470 км.

3 д. 6 ч. 17 мин.

Залари

13:58

2 мин.

14:00

3529 км.

3 д. 7 ч. 13 мин.

Зима

14:53

22 мин.

15:15

3579 км.

3 д. 8 ч. 8 мин.

Куйтун

16:06

2 мин.

16:08

3636 км.

3 д. 9 ч. 21 мин.

Тулун

17:10

2 мин.

17:12

3705 км.

3 д. 10 ч. 25 мин.

Нижнеудинск

18:45

13 мин.

18:58

3807 км.

3 д. 12 ч. 0 мин.

Тайшет

21:37

3 мин.

21:40

3940 км.

3 д. 14 ч. 52 мин.

Юрты

22:05

1 мин.

22:06

3965 км.

3 д. 15 ч. 20 мин.

Решоты

22:38

1 мин.

22:39

3994 км.

3 д. 15 ч. 53 мин.

Ингашская

23:21

1 мин.

23:22

4037 км.

3 д. 16 ч. 36 мин.

Иланская

23:52

17 мин.

00:09

4064 км.

3 д. 17 ч. 7 мин.

Канск-Енисейский

00:36

4 мин.

00:40

4087 км.

3 д. 17 ч. 51 мин.

Заозерная

01:50

3 мин.

01:53

4154 км.

3 д. 19 ч. 5 мин.

Уяр

02:30

1 мин.

02:31

4182 км.

3 д. 19 ч. 45 мин.

Красноярск
Пассажирский

04:34

21 мин.

04:55

4278 км.

3 д. 21 ч. 49 мин.

Ачинск 1

07:41

2 мин.

07:43

4424 км.

4 д. 0 ч. 56 мин.

Боготол

08:44

2 мин.

08:46

4485 км.

4 д. 1 ч. 59 мин.

Тяжин

09:46

1 мин.

09:47

4548 км.

4 д. 3 ч. 1 мин.

Мариинск

10:36

35 мин.

11:11

4597 км.

4 д. 3 ч. 51 мин.

Яя

12:26

4 мин.

12:30

4678 км.

4 д. 5 ч. 41 мин.

Анжерская

12:55

15 мин.

13:10

4705 км.

4 д. 6 ч. 10 мин.

Тайга

13:40

30 мин.

14:10

4731 км.

4 д. 6 ч. 55 мин.

Яшкино

14:38

2 мин.

14:40

4755 км.

4 д. 7 ч. 53 мин.

Юрга 1

15:25

5 мин.

15:30

4795 км.

4 д. 8 ч. 40 мин.

Новосибирск
Главный

17:37

66 мин.

18:43

4939 км.

4 д. 10 ч. 52 мин.

Барабинск

21:58

30 мин.

22:28

5229 км.

4 д. 15 ч. 13 мин.

Озеро-Карачинское

23:39

5 мин.

23:44

5317 км.

4 д. 16 ч. 54 мин.

Татарская

00:29

2 мин.

00:31

5380 км.

4 д. 17 ч. 44 мин.

Омск
Пассажирский

02:31

16 мин.

02:47

5546 км.

4 д. 19 ч. 46 мин.

Ишим

05:50

3 мин.

05:53

5822 км.

4 д. 23 ч. 5 мин.

Тюмень

09:40

19 мин.

09:59

6091 км.

5 д. 2 ч. 55 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

14:40

29 мин.

15:09

6390 км.

5 д. 7 ч. 55 мин.

Кунгур

19:02

2 мин.

19:04

6616 км.

5 д. 12 ч. 17 мин.

Пермь 2

20:26

20 мин.

20:46

6696 км.

5 д. 13 ч. 41 мин.

Верещагино

22:25

2 мин.

22:27

6786 км.

5 д. 15 ч. 40 мин.

Балезино

00:09

28 мин.

00:37

6883 км.

5 д. 17 ч. 24 мин.

Глазов

01:05

2 мин.

01:07

6909 км.

5 д. 18 ч. 20 мин.

Зуевка

02:22

2 мин.

02:24

7003 км.

5 д. 19 ч. 37 мин.

Киров
Пассажирский

03:49

15 мин.

04:04

7091 км.

5 д. 21 ч. 4 мин.

Семенов

08:32

2 мин.

08:34

7456 км.

6 д. 1 ч. 47 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

09:24

24 мин.

09:48

7517 км.

6 д. 2 ч. 39 мин.

Ковров 1

11:41

2 мин.

11:43

7679 км.

6 д. 4 ч. 56 мин.

Владимир

12:40

29 мин.

13:09

7739 км.

6 д. 5 ч. 55 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

16:00

7915 км.

6 д. 9 ч. 15 мин.

Погода на станциях Владивосток и Москва

Информация о поезде 161Э

Планируете поездку по маршруту Владивосток — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 161Э. Этот поезд отправляется со станции Владивосток в 06:45 и прибывает на конечную станцию Москва в 16:00. Вся дорога занимает 6 д. 9 ч. 15 мин., а суммарное время стоянок составляет - 16 ч. 15 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 161Э

Количество остановок поезда:

105 станций

Самая длинная остановка:

66 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Оставить отзыв о поезде 161Э:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
