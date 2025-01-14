Поезд 162Е Пермь — Симферополь (Таврия)

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 162Е Пермь — Симферополь. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

05:47

Пермь

3 д. 5 ч. 53 мин.

11:40

Симферополь

42

Купить билеты

Маршрут следования поезда 162Е Пермь — Симферополь на карте со всеми остановками

Расписание поезда Пермь — Симферополь с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Пермь 2

05:47

0 км.

0 ч. 0 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

11:13

37 мин.

11:50

293 км.

5 ч. 26 мин.

Каменск-Уральский

13:27

2 мин.

13:29

386 км.

7 ч. 40 мин.

Челябинск-Главный

16:10

40 мин.

16:50

532 км.

10 ч. 23 мин.

Чебаркуль

17:58

2 мин.

18:00

601 км.

12 ч. 11 мин.

Миасс 1

18:24

2 мин.

18:26

616 км.

12 ч. 37 мин.

Златоуст

19:37

2 мин.

19:39

648 км.

13 ч. 50 мин.

Бердяуш

20:37

2 мин.

20:39

684 км.

14 ч. 50 мин.

Сулея

21:07

2 мин.

21:09

700 км.

15 ч. 20 мин.

Вязовая

21:58

2 мин.

22:00

742 км.

16 ч. 11 мин.

Усть-Катав

22:15

2 мин.

22:17

753 км.

16 ч. 28 мин.

Кропачево

22:42

23 мин.

23:05

768 км.

16 ч. 55 мин.

Уфа

01:52

29 мин.

02:21

901 км.

20 ч. 5 мин.

Аксаково

06:03

2 мин.

06:05

1042 км.

1 д. 0 ч. 16 мин.

Абдулино

06:53

12 мин.

07:05

1091 км.

1 д. 1 ч. 6 мин.

Бугуруслан

08:18

2 мин.

08:20

1172 км.

1 д. 2 ч. 31 мин.

Кинель

10:09

2 мин.

10:11

1298 км.

1 д. 4 ч. 22 мин.

Самара

10:55

69 мин.

12:04

1332 км.

1 д. 5 ч. 8 мин.

Сызрань Город

16:04

7 мин.

16:11

1441 км.

1 д. 10 ч. 17 мин.

Возрождение

17:35

3 мин.

17:38

1493 км.

1 д. 11 ч. 48 мин.

Сенная

19:10

5 мин.

19:15

1594 км.

1 д. 13 ч. 23 мин.

Саратов 1
Пассажирский

22:16

37 мин.

22:53

1689 км.

1 д. 16 ч. 29 мин.

Петров Вал

03:29

2 мин.

03:31

1854 км.

1 д. 21 ч. 42 мин.

Волгоград 1

06:44

54 мин.

07:38

2020 км.

2 д. 0 ч. 57 мин.

Суровикино

10:20

3 мин.

10:23

2143 км.

2 д. 4 ч. 33 мин.

Обливская

10:50

3 мин.

10:53

2169 км.

2 д. 5 ч. 3 мин.

Чернышков

11:24

2 мин.

11:26

2193 км.

2 д. 5 ч. 37 мин.

Морозовская

12:00

38 мин.

12:38

2222 км.

2 д. 6 ч. 13 мин.

Тацинская

13:43

2 мин.

13:45

2266 км.

2 д. 7 ч. 56 мин.

Белая Калитва

14:58

2 мин.

15:00

2302 км.

2 д. 9 ч. 11 мин.

Лихая

16:13

53 мин.

17:06

2346 км.

2 д. 10 ч. 26 мин.

Ростов
Главный

20:47

25 мин.

21:12

2456 км.

2 д. 15 ч. 0 мин.

Староминская-Тимашевск

22:42

2 мин.

22:44

2547 км.

2 д. 16 ч. 55 мин.

Тимашевская

00:11

2 мин.

00:13

2644 км.

2 д. 18 ч. 24 мин.

Протока

01:35

2 мин.

01:37

2720 км.

2 д. 19 ч. 48 мин.

Тамань

05:10

40 мин.

05:50

2810 км.

2 д. 23 ч. 23 мин.

Керчь Южная
Новый Парк

06:18

8 мин.

06:26

2854 км.

3 д. 0 ч. 31 мин.

Багерово

06:41

3 мин.

06:44

2864 км.

3 д. 0 ч. 54 мин.

Семь Колодезей

07:20

3 мин.

07:23

2906 км.

3 д. 1 ч. 33 мин.

Владиславовка

08:07

3 мин.

08:10

2940 км.

3 д. 2 ч. 20 мин.

Джанкой

09:50

25 мин.

10:15

3037 км.

3 д. 4 ч. 3 мин.

Симферополь

11:40

3123 км.

3 д. 5 ч. 53 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Пермь → Симферополь Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Пермь и Симферополь

Информация о поезде 162Е

Планируете поездку по маршруту Пермь — Симферополь? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 162Е. Этот поезд отправляется со станции Пермь в 05:47 и прибывает на конечную станцию Симферополь в 11:40. Вся дорога занимает 3 д. 5 ч. 53 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 16 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 162Е

Количество остановок поезда:

42 станции

Самая длинная остановка:

69 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв о поезде 162Е:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн