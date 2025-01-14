Маршрут следования и продажа билетов
05:47
3 д. 5 ч. 53 мин.
11:40
42
Маршрут следования поезда 162Е Пермь — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
05:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
11:13
11:50
293 км.
5 ч. 26 мин.
Каменск-Уральский
13:27
13:29
386 км.
7 ч. 40 мин.
Челябинск-Главный
16:10
16:50
532 км.
10 ч. 23 мин.
Чебаркуль
17:58
18:00
601 км.
12 ч. 11 мин.
Миасс 1
18:24
18:26
616 км.
12 ч. 37 мин.
Златоуст
19:37
19:39
648 км.
13 ч. 50 мин.
Бердяуш
20:37
20:39
684 км.
14 ч. 50 мин.
Сулея
21:07
21:09
700 км.
15 ч. 20 мин.
Вязовая
21:58
22:00
742 км.
16 ч. 11 мин.
Усть-Катав
22:15
22:17
753 км.
16 ч. 28 мин.
Кропачево
22:42
23:05
768 км.
16 ч. 55 мин.
Уфа
01:52
02:21
901 км.
20 ч. 5 мин.
Аксаково
06:03
06:05
1042 км.
1 д. 0 ч. 16 мин.
Абдулино
06:53
07:05
1091 км.
1 д. 1 ч. 6 мин.
Бугуруслан
08:18
08:20
1172 км.
1 д. 2 ч. 31 мин.
Кинель
10:09
10:11
1298 км.
1 д. 4 ч. 22 мин.
Самара
10:55
12:04
1332 км.
1 д. 5 ч. 8 мин.
Сызрань Город
16:04
16:11
1441 км.
1 д. 10 ч. 17 мин.
Возрождение
17:35
17:38
1493 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Сенная
19:10
19:15
1594 км.
1 д. 13 ч. 23 мин.
Саратов 1
Пассажирский
22:16
22:53
1689 км.
1 д. 16 ч. 29 мин.
Петров Вал
03:29
03:31
1854 км.
1 д. 21 ч. 42 мин.
Волгоград 1
06:44
07:38
2020 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Суровикино
10:20
10:23
2143 км.
2 д. 4 ч. 33 мин.
Обливская
10:50
10:53
2169 км.
2 д. 5 ч. 3 мин.
Чернышков
11:24
11:26
2193 км.
2 д. 5 ч. 37 мин.
Морозовская
12:00
12:38
2222 км.
2 д. 6 ч. 13 мин.
Тацинская
13:43
13:45
2266 км.
2 д. 7 ч. 56 мин.
Белая Калитва
14:58
15:00
2302 км.
2 д. 9 ч. 11 мин.
Лихая
16:13
17:06
2346 км.
2 д. 10 ч. 26 мин.
Ростов
Главный
20:47
21:12
2456 км.
2 д. 15 ч. 0 мин.
Староминская-Тимашевск
22:42
22:44
2547 км.
2 д. 16 ч. 55 мин.
Тимашевская
00:11
00:13
2644 км.
2 д. 18 ч. 24 мин.
Протока
01:35
01:37
2720 км.
2 д. 19 ч. 48 мин.
Тамань
05:10
05:50
2810 км.
2 д. 23 ч. 23 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
06:18
06:26
2854 км.
3 д. 0 ч. 31 мин.
Багерово
06:41
06:44
2864 км.
3 д. 0 ч. 54 мин.
Семь Колодезей
07:20
07:23
2906 км.
3 д. 1 ч. 33 мин.
Владиславовка
08:07
08:10
2940 км.
3 д. 2 ч. 20 мин.
Джанкой
09:50
10:15
3037 км.
3 д. 4 ч. 3 мин.
Симферополь
11:40
3123 км.
3 д. 5 ч. 53 мин.
