Симферополь: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Симферополь.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Симферополь работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Симферополь на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
176Э
Таврия
Симферополь
Москва
01:25
Симферополь
1 д. 13 ч. 1 мин.
14:26
Москва (Павелецкий Вокзал)
098С
Симферополь
Москва
01:25
Симферополь
1 д. 13 ч. 1 мин.
14:26
Москва (Павелецкий Вокзал)
535А
Анапа

01:55
Симферополь
9 ч. 40 мин.
04:30
Евпатория
517А
Анапа
Ялта
01:55
Симферополь
9 ч. 40 мин.
04:30
Ялта
076С
Таврия
Симферополь
Омск
02:10
Симферополь
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
Омск (Пассажирский)
142С
Таврия
Симферополь
Пермь
02:10
Симферополь
3 д. 1 ч. 37 мин.
03:47
Пермь 2
194Э
Таврия
Севастополь
Челябинск
02:10
Симферополь
2 д. 16 ч. 10 мин.
16:25
Челябинск-Главный
184С
Таврия
Севастополь
Мурманск
02:10
Симферополь
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
Мурманск
192Э
Таврия
Симферополь
Уфа
02:10
Симферополь
2 д. 5 ч. 19 мин.
07:29
Уфа
007А
Таврия
Санкт-Петербург
Севастополь
05:50
Симферополь
1 д. 14 ч. 10 мин.
07:25
Севастополь
595А
Анапа
Севастополь
06:05
Симферополь
8 ч. 40 мин.
07:40
Севастополь
512А
Ялта
Анапа
06:30
Симферополь
7 ч. 40 мин.
13:30
Анапа
915Г
Казань
Севастополь
07:10
Симферополь
2 д. 20 ч. 22 мин.
09:00
Севастополь
592А

Анапа
08:20
Симферополь
7 ч. 40 мин.
15:20
Анапа
607Й
Таврия
Симферополь

09:25
Симферополь
2 ч. 40 мин.
12:05
Евпатория
092М
Таврия
Москва
Севастополь
09:40
Симферополь
1 д. 11 ч. 23 мин.
11:15
Севастополь
374С
Таврия
Симферополь
Смоленск
10:10
Симферополь
2 д. 2 ч. 58 мин.
13:08
Смоленск (Центральный)
018Й
Таврия
Симферополь
Москва
10:40
Симферополь
1 д. 13 ч. 0 мин.
23:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
526А

Анапа
12:15
Симферополь
7 ч. 40 мин.
19:15
Анапа
166С
Таврия
Симферополь
Москва
12:30
Симферополь
1 д. 17 ч. 5 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)
561А
Анапа
Ялта
12:35
Симферополь
9 ч. 40 мин.
15:10
Ялта
474С
Таврия
Симферополь
Смоленск
13:30
Симферополь
1 д. 23 ч. 52 мин.
13:22
Смоленск (Центральный)
598Й
Симферополь
Тамань
13:35
Симферополь
6 ч. 19 мин.
19:54
Тамань
316С
Таврия
Симферополь
Адлер
14:15
Симферополь
18 ч. 58 мин.
09:13
Адлер
190С
Таврия
Симферополь
Москва
14:25
Симферополь
1 д. 14 ч. 5 мин.
04:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
591А
Анапа

15:55
Симферополь
9 ч. 40 мин.
18:30
Евпатория
492Э
Таврия
Симферополь
Москва
16:00
Симферополь
1 д. 21 ч. 59 мин.
13:59
Москва (Киевский Вокзал)
186С
Таврия
Симферополь
Москва
16:00
Симферополь
1 д. 12 ч. 40 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
193У
Таврия
Челябинск
Севастополь
16:20
Симферополь
2 д. 16 ч. 50 мин.
18:25
Севастополь
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
16:20
Симферополь
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
Севастополь
172Э
Таврия
Симферополь
Москва
16:30
Симферополь
1 д. 11 ч. 38 мин.
04:08
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
028С
Таврия Экспресс
Симферополь
Москва
17:10
Симферополь
1 д. 3 ч. 45 мин.
20:55
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
513А
Анапа
Ялта
17:35
Симферополь
9 ч. 40 мин.
20:10
Ялта
170Э
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
18:35
Симферополь
1 д. 18 ч. 26 мин.
13:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
182С
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
18:40
Симферополь
1 д. 18 ч. 26 мин.
13:06
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
008С
Таврия
Севастополь
Санкт-Петербург
19:10
Симферополь
1 д. 14 ч. 50 мин.
08:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
068С
Таврия
Симферополь
Москва
19:50
Симферополь
1 д. 8 ч. 40 мин.
04:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
196С
Таврия
Симферополь
Москва
20:00
Симферополь
1 д. 8 ч. 0 мин.
04:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
396С
Таврия
Симферополь
Астрахань
20:30
Симферополь
1 д. 11 ч. 22 мин.
07:52
Астрахань
426С
Таврия
Симферополь
Кисловодск
20:30
Симферополь
19 ч. 57 мин.
16:27
Кисловодск
586Э
Таврия
Симферополь
Волгоград
20:30
Симферополь
1 д. 2 ч. 14 мин.
22:44
Волгоград 1
328С
Таврия
Симферополь
Кисловодск
20:30
Симферополь
19 ч. 57 мин.
16:27
Кисловодск
579А
Анапа
Севастополь
20:40
Симферополь
8 ч. 40 мин.
22:15
Севастополь
178С
Таврия
Симферополь
Москва
21:10
Симферополь
1 д. 16 ч. 50 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
158С
Таврия
Симферополь
Москва
21:10
Симферополь
1 д. 14 ч. 42 мин.
11:52
Москва (Павелецкий Вокзал)
576Э
Симферополь
Белгород
21:10
Симферополь
1 д. 13 ч. 5 мин.
10:15
Белгород
456С
Таврия
Симферополь
Белгород
21:10
Симферополь
1 д. 13 ч. 20 мин.
10:30
Белгород
208С
Таврия
Симферополь
Белгород
21:10
Симферополь
1 д. 11 ч. 50 мин.
09:00
Белгород
078С
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
21:10
Симферополь
2 д. 0 ч. 45 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
573А
Анапа
Ялта
21:55
Симферополь
9 ч. 40 мин.
00:30
Ялта
552А
Ялта
Анапа
22:10
Симферополь
7 ч. 40 мин.
05:10
Анапа
196Э
Таврия
Симферополь
Москва
22:20
Симферополь
1 д. 11 ч. 20 мин.
09:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
092С
Таврия
Севастополь
Москва
23:10
Симферополь
1 д. 11 ч. 28 мин.
08:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
597А
Анапа

23:50
Симферополь
9 ч. 40 мин.
02:25
Евпатория
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Симферополь включает 110 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:15 по направлению к станции Севастополь;
  • последний поезд прибывает в 23:55 от станции Симферополь.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Симферополь.

Актуальное расписание поездов станции Симферополь, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Симферополь можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Симферополь

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
