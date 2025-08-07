Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 196С Симферополь — Москва.
20:00
1 д. 8 ч. 0 мин.
04:00
18
Маршрут следования поезда 196С Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
21:22
21:47
86 км.
1 ч. 22 мин.
Владиславовка
23:03
23:05
183 км.
3 ч. 3 мин.
Семь Колодезей
23:38
23:43
217 км.
3 ч. 38 мин.
Багерово
00:34
00:39
259 км.
4 ч. 34 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
00:57
01:02
269 км.
4 ч. 57 мин.
Тамань
01:30
02:00
313 км.
5 ч. 30 мин.
Тимашевская
05:32
05:35
469 км.
9 ч. 32 мин.
Ростов
Главный
08:06
08:24
654 км.
12 ч. 6 мин.
Лихая
11:20
11:31
764 км.
15 ч. 20 мин.
Каменская
11:57
11:59
783 км.
15 ч. 57 мин.
Россошь
15:20
15:35
994 км.
19 ч. 20 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:14
17:17
1082 км.
21 ч. 14 мин.
Придача
Воронеж-Южный
18:23
18:27
1157 км.
22 ч. 23 мин.
Грязи
Воронежские
20:40
20:48
1262 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Мичуринск
Воронежский
21:43
21:45
1318 км.
1 д. 1 ч. 43 мин.
Рязань 2
00:27
00:52
1516 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:00
1697 км.
1 д. 8 ч. 0 мин.
