Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 561А Анапа — Ялта. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 561А Анапа — Ялта на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Ялта с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
05:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Симферополь
12:30
12:35
254 км.
7 ч. 0 мин.
Ялта
15:10
304 км.
9 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Нормальный поезд. Конечно не новый, но ехать можно) Проводница очень внимательная и приветливая девушка.
В вагоне постоянно убирались, общий уровень обслуживания хороший. Туалет не био, но так как было мало остановок считай не ощущалось даже.
Проводница приятная девушка. Можно было поговорить о чем угодно, видно было что не впервые на рейсе.
Задолбали дети, за которыми не смотрят родители и которые бегают всю дорогу туда сюда по вагону и орут. Родители вообще не смотрят з ними.
Купе дороговато. Можно было сделать и подешевле. Учитывая что вагон не первой свежести.