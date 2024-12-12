Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 182С Симферополь — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
18:40
1 д. 18 ч. 26 мин.
13:06
23
Маршрут следования поезда 182С Симферополь — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
18:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
20:00
20:25
86 км.
1 ч. 20 мин.
Владиславовка
21:42
21:47
183 км.
3 ч. 2 мин.
Семь Колодезей
22:33
22:38
217 км.
3 ч. 53 мин.
Багерово
23:19
23:22
259 км.
4 ч. 39 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
23:37
23:42
269 км.
4 ч. 57 мин.
Тамань
00:10
00:40
313 км.
5 ч. 30 мин.
Тимашевская
04:13
04:15
469 км.
9 ч. 33 мин.
Ростов
Главный
07:00
07:21
654 км.
12 ч. 20 мин.
Россошь
14:25
14:40
983 км.
19 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:18
16:27
1071 км.
21 ч. 38 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:35
17:39
1146 км.
22 ч. 55 мин.
Грязи
Воронежские
19:50
20:10
1251 км.
1 д. 1 ч. 10 мин.
Мичуринск
Воронежский
20:57
21:02
1307 км.
1 д. 2 ч. 17 мин.
Богоявленск
21:45
21:47
1347 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Рязань 2
00:07
00:33
1505 км.
1 д. 5 ч. 27 мин.
Тверь
06:00
06:02
1847 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Вышний Волочек
07:08
07:09
1963 км.
1 д. 12 ч. 28 мин.
Бологое-Московское
08:02
08:14
2006 км.
1 д. 13 ч. 22 мин.
Угловка
08:48
08:49
2056 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Малая Вишера
10:37
10:38
2157 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Чудово-Московское
11:05
11:06
2200 км.
1 д. 16 ч. 25 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:06
2316 км.
1 д. 18 ч. 26 мин.
