Маршрут следования и продажа билетов
12:30
1 д. 17 ч. 5 мин.
05:35
23
Маршрут следования поезда 166С Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
12:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
13:50
14:20
86 км.
1 ч. 20 мин.
Владиславовка
16:54
16:59
183 км.
4 ч. 24 мин.
Семь Колодезей
17:52
17:55
217 км.
5 ч. 22 мин.
Багерово
18:33
18:36
259 км.
6 ч. 3 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
18:52
18:57
269 км.
6 ч. 22 мин.
Тамань
19:24
19:54
313 км.
6 ч. 54 мин.
Тимашевская
00:01
00:03
469 км.
11 ч. 31 мин.
Ростов
Главный
03:23
03:46
654 км.
14 ч. 53 мин.
Новочеркасск
04:42
04:44
692 км.
16 ч. 12 мин.
Шахтная
05:21
05:23
728 км.
16 ч. 51 мин.
Сулин
05:58
06:00
746 км.
17 ч. 28 мин.
Россошь
11:49
12:05
1004 км.
23 ч. 19 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:38
13:42
1092 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Воронеж 1
15:30
16:32
1172 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Липецк
18:47
18:57
1279 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Елец
20:34
21:05
1349 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Ефремов
22:40
22:42
1415 км.
1 д. 10 ч. 10 мин.
Волово
23:44
23:46
1461 км.
1 д. 11 ч. 14 мин.
Узловая 1
Московской жд
00:50
00:54
1508 км.
1 д. 12 ч. 20 мин.
Венев
01:55
02:00
1549 км.
1 д. 13 ч. 25 мин.
Ожерелье
03:06
03:36
1599 км.
1 д. 14 ч. 36 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:35
1709 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
