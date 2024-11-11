Маршрут следования поезда 092С Севастополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Севастополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Севастополь
20:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бахчисарай
21:51
21:53
30 км.
0 ч. 56 мин.
Симферополь
22:30
23:10
59 км.
1 ч. 35 мин.
Джанкой
00:30
01:00
145 км.
3 ч. 35 мин.
Владиславовка
02:22
02:33
242 км.
5 ч. 27 мин.
Семь Колодезей
03:17
03:22
276 км.
6 ч. 22 мин.
Багерово
04:04
04:09
318 км.
7 ч. 9 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
04:26
04:31
328 км.
7 ч. 31 мин.
Тамань
04:57
05:27
372 км.
8 ч. 2 мин.
Краснодар 1
10:28
10:44
531 км.
13 ч. 33 мин.
Брюховецкая
12:22
12:24
617 км.
15 ч. 27 мин.
Каневская
12:54
12:56
649 км.
15 ч. 59 мин.
Староминская-Тимашевск
13:37
13:39
696 км.
16 ч. 42 мин.
Ростов
Главный
14:57
15:18
787 км.
18 ч. 2 мин.
Новочеркасск
16:06
16:08
825 км.
19 ч. 11 мин.
Шахтная
16:42
16:44
861 км.
19 ч. 47 мин.
Каменская
18:04
18:06
928 км.
21 ч. 9 мин.
Миллерово
18:57
18:59
994 км.
22 ч. 2 мин.
Россошь
21:18
21:23
1145 км.
1 д. 0 ч. 23 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
22:55
23:20
1233 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Придача
Воронеж-Южный
00:21
00:26
1308 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Грязи
Воронежские
01:49
01:54
1413 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Мичуринск
Воронежский
02:39
02:44
1469 км.
1 д. 5 ч. 44 мин.
Рязань 2
05:02
05:07
1667 км.
1 д. 8 ч. 7 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
08:23
1848 км.
1 д. 11 ч. 28 мин.
