Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 586Э Симферополь — Волгоград. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:30
1 д. 2 ч. 14 мин.
22:44
19
Маршрут следования поезда 586Э Симферополь — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
20:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
21:52
22:17
86 км.
1 ч. 22 мин.
Владиславовка
23:36
23:43
183 км.
3 ч. 6 мин.
Семь Колодезей
00:30
00:33
217 км.
4 ч. 0 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
01:23
01:28
269 км.
4 ч. 53 мин.
Тамань
01:53
02:23
313 км.
5 ч. 23 мин.
Краснодар 1
06:40
06:54
472 км.
10 ч. 10 мин.
Усть-Лабинская
08:28
08:30
531 км.
11 ч. 58 мин.
Кавказская
09:52
10:48
603 км.
13 ч. 22 мин.
Белоглинская
12:57
13:00
678 км.
16 ч. 27 мин.
Сальск
14:20
14:40
747 км.
17 ч. 50 мин.
Двойная
15:55
15:58
805 км.
19 ч. 25 мин.
Куберле
16:22
16:25
824 км.
19 ч. 52 мин.
Зимовники
17:00
17:10
849 км.
20 ч. 30 мин.
Ремонтная
17:50
17:53
885 км.
21 ч. 20 мин.
Котельниково
18:46
18:48
922 км.
22 ч. 16 мин.
Жутово
19:45
19:46
975 км.
23 ч. 15 мин.
Сарепта
21:47
21:50
1063 км.
1 д. 1 ч. 17 мин.
Волгоград 1
22:44
1084 км.
1 д. 2 ч. 14 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Симферополь → Волгоград Распечатать расписание поезда