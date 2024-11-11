Волгоград: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Волгоград. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Волгоград работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Волгоград на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
506Э
Имеретинский Курорт (Адлер)
Саратов
00:20
Волгоград 1
1 д. 9 ч. 54 мин.
06:54
Саратов 1 (Пассажирский)
466С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Астрахань
00:33
Волгоград 1
1 д. 11 ч. 0 мин.
08:00
Астрахань
396С
Таврия
Симферополь
Астрахань
00:50
Волгоград 1
1 д. 11 ч. 22 мин.
07:52
Астрахань
079Ж
Волгоград
Санкт-Петербург
01:07
Волгоград 1
1 д. 11 ч. 18 мин.
12:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
526Ж
Саратов
Анапа
01:16
Волгоград 1
1 д. 4 ч. 42 мин.
22:25
Анапа
224Ж
Саратов
Анапа
01:16
Волгоград 1
1 д. 2 ч. 35 мин.
20:18
Анапа
515Э
Казань
Анапа
01:16
Волгоград 1
1 д. 19 ч. 12 мин.
20:52
Анапа
515Г
Ижевск
Анапа
01:16
Волгоград 1
2 д. 0 ч. 26 мин.
20:18
Анапа
501В
Москва
Махачкала
01:40
Волгоград 1
2 д. 2 ч. 27 мин.
02:26
Махачкала
089Ж
Волгоград
Санкт-Петербург
02:36
Волгоград 1
1 д. 9 ч. 34 мин.
12:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
319З
Куляб (Таджикистан)
Москва
02:52
Волгоград 1
4 д. 3 ч. 41 мин.
00:01
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
329З
Душанбе (Таджикистан)
Москва
02:52
Волгоград 1
3 д. 18 ч. 47 мин.
00:01
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
359З
Худжанд (Таджикистан)
Москва
02:52
Волгоград 1
2 д. 10 ч. 48 мин.
00:01
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
497Г
Ижевск
Адлер
03:36
Волгоград 1
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:57
Адлер
531Г
Киров
Адлер
03:36
Волгоград 1
2 д. 10 ч. 7 мин.
03:57
Адлер
589Е
Тюмень
Адлер
03:36
Волгоград 1
3 д. 1 ч. 49 мин.
04:15
Адлер
213С
Ростов-на-Дону
Саратов
04:06
Волгоград 1
18 ч. 13 мин.
10:15
Саратов 1 (Пассажирский)
241И
Иркутск
Адлер
04:30
Волгоград 1
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
269Ч
Чита
Адлер
04:30
Волгоград 1
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
252Н
Барнаул
Адлер
04:30
Волгоград 1
3 д. 20 ч. 17 мин.
04:37
Адлер
525С
Анапа
Саратов
04:35
Волгоград 1
1 д. 4 ч. 6 мин.
11:06
Саратов 1 (Пассажирский)
515С
Анапа
Ижевск
04:40
Волгоград 1
2 д. 2 ч. 50 мин.
10:25
Ижевск
223С
Анапа
Саратов
04:40
Волгоград 1
1 д. 3 ч. 35 мин.
11:10
Саратов 1 (Пассажирский)
549Ж
Волгоград
Москва
04:48
Волгоград 1
1 д. 1 ч. 0 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
142С
Таврия
Симферополь
Пермь
04:59
Волгоград 1
3 д. 1 ч. 37 мин.
03:47
Пермь 2
194Э
Таврия
Севастополь
Челябинск
04:59
Волгоград 1
2 д. 16 ч. 10 мин.
16:25
Челябинск-Главный
192Э
Таврия
Симферополь
Уфа
04:59
Волгоград 1
2 д. 5 ч. 19 мин.
07:29
Уфа
498С
Адлер
Ижевск
05:08
Волгоград 1
2 д. 10 ч. 25 мин.
17:54
Ижевск
532С
Адлер
Киров
05:08
Волгоград 1
2 д. 7 ч. 4 мин.
14:33
Киров (Пассажирский)
465Ж
Астрахань
Имеретинский Курорт (Адлер)
06:10
Волгоград 1
1 д. 11 ч. 19 мин.
09:04
Имеретинский Курорт
506Ж
Саратов
Имеретинский Курорт (Адлер)
06:10
Волгоград 1
1 д. 9 ч. 58 мин.
09:04
Имеретинский Курорт
465Й
Волгоград
Имеретинский Курорт (Адлер)
06:10
Волгоград 1
1 д. 2 ч. 54 мин.
09:04
Имеретинский Курорт
505Ж
Волгоград
Имеретинский Курорт (Адлер)
06:13
Волгоград 1
1 д. 3 ч. 31 мин.
09:44
Имеретинский Курорт
557Е
Тюмень
Анапа
06:25
Волгоград 1
2 д. 23 ч. 30 мин.
03:50
Анапа
405С
Волгоград
Москва
06:29
Волгоград 1
23 ч. 19 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
243С
Анапа
Новокузнецк
06:31
Волгоград 1
3 д. 15 ч. 57 мин.
01:47
Новокузнецк
457У
Челябинск
Анапа
06:31
Волгоград 1
2 д. 11 ч. 16 мин.
03:45
Анапа
503С
Анапа
Уфа
06:31
Волгоград 1
2 д. 0 ч. 24 мин.
10:14
Уфа
519С
Анапа
Орск
06:31
Волгоград 1
2 д. 4 ч. 57 мин.
14:47
Орск
279Й
Волгоград
Санкт-Петербург
06:36
Волгоград 1
1 д. 16 ч. 17 мин.
22:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
485С
Волгоград
Москва
06:40
Волгоград 1
23 ч. 8 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
419С
Анапа
Челябинск
07:03
Волгоград 1
2 д. 12 ч. 48 мин.
23:28
Челябинск-Главный
457С
Анапа
Челябинск
07:05
Волгоград 1
2 д. 10 ч. 5 мин.
20:20
Челябинск-Главный
395Й
Таврия
Астрахань
Симферополь
07:15
Волгоград 1
1 д. 9 ч. 56 мин.
08:50
Симферополь
585Й
Таврия
Волгоград
Симферополь
07:20
Волгоград 1
1 д. 1 ч. 30 мин.
08:50
Симферополь
243Н
Новокузнецк
Анапа
07:38
Волгоград 1
3 д. 18 ч. 43 мин.
03:50
Анапа
503Й
Уфа
Анапа
07:38
Волгоград 1
2 д. 1 ч. 29 мин.
03:50
Анапа
519У
Орск
Анапа
07:38
Волгоград 1
2 д. 6 ч. 30 мин.
03:50
Анапа
185Е
Таврия
Тюмень
Симферополь
07:38
Волгоград 1
3 д. 5 ч. 35 мин.
11:40
Симферополь
162Е
Таврия
Пермь
Симферополь
07:38
Волгоград 1
3 д. 5 ч. 53 мин.
11:40
Симферополь
451Й
Ульяновск
Адлер
07:52
Волгоград 1
1 д. 17 ч. 36 мин.
06:14
Адлер
357Й
Уфа
Имеретинский Курорт (Адлер)
07:53
Волгоград 1
2 д. 1 ч. 52 мин.
06:32
Имеретинский Курорт
363У
Челябинск
Имеретинский Курорт (Адлер)
07:53
Волгоград 1
2 д. 14 ч. 22 мин.
06:32
Имеретинский Курорт
363Е
Челябинск
Анапа
07:53
Волгоград 1
2 д. 11 ч. 40 мин.
03:50
Анапа
279Ж
Волгоград
Нижний Новгород
08:15
Волгоград 1
1 д. 1 ч. 5 мин.
09:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
477У
Челябинск
Адлер
08:30
Волгоград 1
2 д. 14 ч. 43 мин.
09:58
Адлер
577У
Челябинск
Имеретинский Курорт (Адлер)
08:30
Волгоград 1
2 д. 15 ч. 13 мин.
10:28
Имеретинский Курорт
931И
Тюмень
Тюмень
08:30
Волгоград 1
6 д. 14 ч. 3 мин.
20:40
Тюмень Тур
343У
Челябинск
Адлер
08:37
Волгоград 1
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
537Й
Уфа
Адлер
08:37
Волгоград 1
2 д. 1 ч. 30 мин.
07:10
Адлер
491Э
Казань
Адлер
08:38
Волгоград 1
1 д. 23 ч. 1 мин.
06:19
Адлер
451Г
Ижевск
Адлер
08:38
Волгоград 1
2 д. 10 ч. 37 мин.
06:19
Адлер
463У
Челябинск
Адлер
08:38
Волгоград 1
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
346У
Адлер
Нижневартовск
08:47
Волгоград 1
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
538С
Адлер
Уфа
09:24
Волгоград 1
2 д. 1 ч. 28 мин.
12:14
Уфа
273И
Северобайкальск
Адлер
09:25
Волгоград 1
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
09:25
Волгоград 1
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
464С
Адлер
Челябинск
09:25
Волгоград 1
2 д. 16 ч. 14 мин.
03:00
Челябинск-Главный
211Ы
Красноярск
Анапа
09:25
Волгоград 1
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
269Ь
Чита
Адлер
09:25
Волгоград 1
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
589У
Челябинск
Адлер
09:41
Волгоград 1
2 д. 12 ч. 27 мин.
08:38
Адлер
590Е
Екатеринбург
Адлер
09:41
Волгоград 1
2 д. 18 ч. 26 мин.
08:38
Адлер
167Ы
Красноярск
Адлер
09:41
Волгоград 1
4 д. 4 ч. 3 мин.
08:38
Адлер
551У
Таврия
Челябинск
Адлер
09:41
Волгоград 1
2 д. 12 ч. 27 мин.
08:38
Адлер
589Й
Уфа
Имеретинский Курорт (Адлер)
09:50
Волгоград 1
2 д. 5 ч. 16 мин.
10:34
Имеретинский Курорт
357Ж
Самара
Имеретинский Курорт (Адлер)
09:50
Волгоград 1
1 д. 18 ч. 48 мин.
10:34
Имеретинский Курорт
492С
Адлер
Казань
09:56
Волгоград 1
1 д. 22 ч. 4 мин.
08:45
Казань (Пассажирская)
452С
Адлер
Ижевск
09:56
Волгоград 1
2 д. 7 ч. 49 мин.
18:30
Ижевск
205И
Иркутск
Анапа
10:14
Волгоград 1
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
235Э
Тында
Анапа
10:14
Волгоград 1
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
201Ы
Красноярск
Анапа
10:14
Волгоград 1
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
529Й
Уфа
Анапа
10:14
Волгоград 1
1 д. 22 ч. 32 мин.
06:25
Анапа
129Ы
Красноярск
Анапа
10:21
Волгоград 1
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
229И
Северобайкальск
Анапа
10:21
Волгоград 1
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
358С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Уфа
10:27
Волгоград 1
2 д. 0 ч. 11 мин.
13:30
Уфа
364С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
10:27
Волгоград 1
2 д. 13 ч. 6 мин.
02:25
Челябинск-Главный
363С
Анапа
Челябинск
10:27
Волгоград 1
2 д. 9 ч. 32 мин.
02:25
Челябинск-Главный
552У
Оренбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
10:37
Волгоград 1
4 д. 2 ч. 20 мин.
08:54
Имеретинский Курорт
574Й
Имеретинский Курорт (Адлер)
Самара
10:57
Волгоград 1
1 д. 15 ч. 15 мин.
04:23
Самара
590Й
Адлер
Тюмень
10:58
Волгоград 1
2 д. 22 ч. 32 мин.
10:07
Тюмень
524С
Адлер
Екатеринбург
10:58
Волгоград 1
2 д. 15 ч. 49 мин.
04:25
Екатеринбург (Пассажирский)
368Г
Киров
Кисловодск
11:05
Волгоград 1
2 д. 12 ч. 22 мин.
07:12
Кисловодск
365Е
Пермь
Кисловодск
11:05
Волгоград 1
2 д. 10 ч. 52 мин.
07:12
Кисловодск
119Е
Тюмень
Кисловодск
11:05
Волгоград 1
2 д. 16 ч. 30 мин.
07:12
Кисловодск
153Н
Новокузнецк
Анапа
11:38
Волгоград 1
4 д. 8 ч. 40 мин.
10:14
Анапа
587Й
Самара
Анапа
11:38
Волгоград 1
1 д. 18 ч. 19 мин.
10:14
Анапа
153И
Новокузнецк
Анапа
11:38
Волгоград 1
4 д. 12 ч. 20 мин.
10:14
Анапа
499И
Тюмень
Анапа
11:38
Волгоград 1
3 д. 0 ч. 34 мин.
10:14
Анапа
497И
Тюмень
Анапа
11:39
Волгоград 1
2 д. 21 ч. 3 мин.
11:10
Анапа
497Е
Нижневартовск
Анапа
11:39
Волгоград 1
3 д. 15 ч. 20 мин.
11:10
Анапа
279Х
Москва
Астрахань
11:50
Волгоград 1
1 д. 7 ч. 2 мин.
18:42
Астрахань
254Э
Новороссийск
Уфа
11:50
Волгоград 1
1 д. 18 ч. 46 мин.
14:01
Уфа
256С
Новороссийск
Челябинск
11:50
Волгоград 1
2 д. 4 ч. 40 мин.
23:55
Челябинск-Главный
493Й
Ульяновск
Анапа
11:57
Волгоград 1
1 д. 17 ч. 59 мин.
11:10
Анапа
583Г
Казань
Анапа
11:57
Волгоград 1
1 д. 23 ч. 48 мин.
11:10
Анапа
499Е
Новый Уренгой
Анапа
11:57
Волгоград 1
4 д. 5 ч. 10 мин.
11:10
Анапа
598У
Челябинск
Анапа
11:57
Волгоград 1
2 д. 21 ч. 13 мин.
11:10
Анапа
275Ж
Волгоград
Москва
12:00
Волгоград 1
22 ч. 38 мин.
10:38
Москва (Павелецкий Вокзал)
340С
Новороссийск
Нижний Новгород
12:19
Волгоград 1
2 д. 2 ч. 0 мин.
15:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
470С
Новороссийск
Саратов
12:19
Волгоград 1
1 д. 6 ч. 0 мин.
19:05
Саратов 1 (Пассажирский)
157И
Иркутск
Анапа
12:38
Волгоград 1
4 д. 18 ч. 4 мин.
10:14
Анапа
219С
Волгоград
Астрахань
12:50
Волгоград 1
6 ч. 45 мин.
19:35
Астрахань
329Ж
Волгоград
Душанбе (Таджикистан)
13:12
Волгоград 1
2 д. 14 ч. 54 мин.
04:06
Душанбе 1
359Ж
Волгоград
Худжанд (Таджикистан)
13:12
Волгоград 1
2 д. 11 ч. 2 мин.
00:14
Худжанд
319Ж
Волгоград
Куляб (Таджикистан)
13:12
Волгоград 1
3 д. 0 ч. 39 мин.
13:51
Куляб
454Й
Новороссийск
Уфа
13:14
Волгоград 1
1 д. 23 ч. 12 мин.
17:57
Уфа
456У
Новороссийск
Челябинск
13:14
Волгоград 1
2 д. 9 ч. 15 мин.
04:00
Челябинск-Главный
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
13:24
Волгоград 1
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
367С
Кисловодск
Киров
13:24
Волгоград 1
2 д. 13 ч. 41 мин.
05:00
Киров (Пассажирский)
252С
Адлер
Барнаул
13:24
Волгоград 1
3 д. 17 ч. 53 мин.
07:25
Барнаул
119Э
Кисловодск
Тюмень
13:24
Волгоград 1
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
Тюмень
365С
Кисловодск
Пермь
13:24
Волгоград 1
2 д. 15 ч. 12 мин.
06:31
Пермь 2
097С
Кисловодск
Тында
13:32
Волгоград 1
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
059С
Кисловодск
Новокузнецк
13:32
Волгоград 1
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
205С
Анапа
Иркутск
13:59
Волгоград 1
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
235С
Анапа
Тында
13:59
Волгоград 1
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
201С
Анапа
Красноярск
13:59
Волгоград 1
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
529С
Анапа
Уфа
13:59
Волгоград 1
1 д. 21 ч. 38 мин.
17:08
Уфа
014С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Саратов
14:16
Волгоград 1
1 д. 2 ч. 15 мин.
20:16
Саратов 1 (Пассажирский)
113С
Кисловодск
Челябинск
14:23
Волгоград 1
2 д. 11 ч. 29 мин.
06:30
Челябинск-Главный
191Й
Таврия
Уфа
Симферополь
14:33
Волгоград 1
2 д. 3 ч. 29 мин.
15:00
Симферополь
142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
14:33
Волгоград 1
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
Симферополь
445С
Кисловодск
Екатеринбург
14:33
Волгоград 1
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
193У
Таврия
Челябинск
Севастополь
14:33
Волгоград 1
2 д. 16 ч. 50 мин.
18:25
Севастополь
215Ж
Волгоград
Москва
14:45
Волгоград 1
23 ч. 15 мин.
14:00
Москва (Павелецкий Вокзал)
353Е
Пермь
Имеретинский Курорт (Адлер)
14:46
Волгоград 1
2 д. 16 ч. 52 мин.
11:09
Имеретинский Курорт
576Ж
Саратов
Имеретинский Курорт (Адлер)
14:46
Волгоград 1
1 д. 4 ч. 13 мин.
11:09
Имеретинский Курорт
128Ы
Адлер
Красноярск
15:06
Волгоград 1
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
270С
Адлер
Чита
15:06
Волгоград 1
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
15:06
Волгоград 1
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
211Э
Анапа
Красноярск
15:06
Волгоград 1
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
129С
Анапа
Красноярск
15:07
Волгоград 1
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
229С
Анапа
Северобайкальск
15:07
Волгоград 1
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
497С
Анапа
Тюмень
15:31
Волгоград 1
2 д. 23 ч. 37 мин.
14:42
Тюмень
493С
Анапа
Ульяновск
15:33
Волгоград 1
1 д. 18 ч. 37 мин.
09:57
Ульяновск (Центральный)
583С
Анапа
Казань
15:33
Волгоград 1
2 д. 0 ч. 25 мин.
15:45
Казань (Пассажирская)
591С
Анапа
Нижневартовск
15:33
Волгоград 1
3 д. 20 ч. 35 мин.
11:55
Нижневартовск 1
593С
Анапа
Новокузнецк
15:33
Волгоград 1
4 д. 9 ч. 2 мин.
00:22
Новокузнецк
499С
Анапа
Новый Уренгой
15:33
Волгоград 1
4 д. 7 ч. 28 мин.
22:48
Новый Уренгой
157С
Анапа
Иркутск
15:33
Волгоград 1
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
587С
Анапа
Самара
15:36
Волгоград 1
1 д. 18 ч. 19 мин.
09:44
Самара
153Э
Анапа
Челябинск
15:36
Волгоград 1
2 д. 15 ч. 25 мин.
06:50
Челябинск-Главный
153С
Анапа
Новокузнецк
15:36
Волгоград 1
4 д. 9 ч. 19 мин.
00:44
Новокузнецк
553С
Анапа
Новокузнецк
15:36
Волгоград 1
4 д. 13 ч. 53 мин.
05:18
Новокузнецк
495Й
Самара
Кисловодск
15:52
Волгоград 1
1 д. 14 ч. 13 мин.
13:28
Кисловодск
497Э
Анапа
Нижневартовск
15:55
Волгоград 1
3 д. 14 ч. 31 мин.
05:36
Нижневартовск 1
045С
Урал
Кисловодск
Екатеринбург
15:58
Волгоград 1
2 д. 6 ч. 21 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
001Ж
Волгоград
Волгоград
Москва
16:02
Волгоград 1
17 ч. 28 мин.
09:30
Москва (Павелецкий Вокзал)
915Г
Казань
Севастополь
16:07
Волгоград 1
2 д. 20 ч. 22 мин.
09:00
Севастополь
041Ж
Волгоград
Астрахань
16:10
Волгоград 1
6 ч. 7 мин.
22:17
Астрахань
555Ж
Волгоград
Москва
16:35
Волгоград 1
1 д. 7 ч. 21 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
557С
Анапа
Екатеринбург
16:38
Волгоград 1
2 д. 22 ч. 59 мин.
14:24
Екатеринбург (Пассажирский)
499Э
Анапа
Новый Уренгой
16:38
Волгоград 1
4 д. 7 ч. 42 мин.
23:07
Новый Уренгой
345Е
Нижневартовск
Адлер
16:58
Волгоград 1
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
461Й
Уфа
Адлер
16:58
Волгоград 1
2 д. 1 ч. 31 мин.
14:14
Адлер
015Ж
Волгоград
Москва
17:13
Волгоград 1
20 ч. 47 мин.
14:00
Москва (Павелецкий Вокзал)
014Ж
Саратов
Имеретинский Курорт (Адлер)
17:13
Волгоград 1
1 д. 3 ч. 0 мин.
13:28
Имеретинский Курорт
045Е
Урал
Екатеринбург
Кисловодск
17:50
Волгоград 1
2 д. 13 ч. 43 мин.
13:28
Кисловодск
354С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Пермь
18:09
Волгоград 1
2 д. 14 ч. 48 мин.
10:21
Пермь 2
576С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Саратов
18:09
Волгоград 1
1 д. 5 ч. 50 мин.
01:23
Саратов 1 (Пассажирский)
588Й
Адлер
Самара
18:09
Волгоград 1
1 д. 14 ч. 29 мин.
10:25
Самара
358Э
Имеретинский Курорт (Адлер)
Самара
18:27
Волгоград 1
1 д. 16 ч. 21 мин.
11:12
Самара
577Ж
Волгоград
Москва
18:30
Волгоград 1
1 д. 5 ч. 26 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
097Э
Тында
Кисловодск
18:33
Волгоград 1
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
18:33
Волгоград 1
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
346С
Адлер
Нижневартовск
18:44
Волгоград 1
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
462С
Адлер
Уфа
18:44
Волгоград 1
2 д. 3 ч. 3 мин.
22:13
Уфа
528С
Таврия
Новороссийск
Оренбург
18:44
Волгоград 1
1 д. 20 ч. 33 мин.
19:05
Оренбург
939М
Москва
Москва
18:50
Волгоград 1
3 д. 20 ч. 15 мин.
07:35
Москва Киевская Тур
445Е
Тюмень
Адлер
18:54
Волгоград 1
3 д. 12 ч. 32 мин.
18:49
Адлер
937Ж
Волгоград
Нижний Новгород
18:55
Волгоград 1
1 д. 1 ч. 7 мин.
20:02
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
582С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новосибирск
19:09
Волгоград 1
3 д. 15 ч. 42 мин.
10:38
Новосибирск (Главный)
934Ж
Волгоград
Самара
19:10
Волгоград 1
16 ч. 4 мин.
11:14
Самара
523Е
Екатеринбург
Адлер
19:15
Волгоград 1
2 д. 17 ч. 38 мин.
18:38
Адлер
510С
Новороссийск
Казань
19:36
Волгоград 1
1 д. 17 ч. 58 мин.
18:23
Казань (Пассажирская)
522С
Новороссийск
Приобье
19:36
Волгоград 1
3 д. 8 ч. 50 мин.
09:15
Приобье
453Й
Уфа
Новороссийск
19:41
Волгоград 1
1 д. 21 ч. 28 мин.
13:35
Новороссийск
455У
Челябинск
Новороссийск
19:41
Волгоград 1
2 д. 7 ч. 16 мин.
13:35
Новороссийск
495С
Кисловодск
Самара
19:49
Волгоград 1
1 д. 15 ч. 6 мин.
13:07
Самара
123Ф
Волгоград
Ташкент (Узбекистан)
19:59
Волгоград 1
2 д. 8 ч. 49 мин.
04:48
Ташкент (Центральный)
339Г
Нижний Новгород
Новороссийск
20:23
Волгоград 1
2 д. 2 ч. 43 мин.
18:30
Новороссийск
470Ж
Саратов
Новороссийск
20:23
Волгоград 1
1 д. 7 ч. 1 мин.
18:30
Новороссийск
559Ж
Волгоград
Ростов-на-Дону
20:23
Волгоград 1
13 ч. 0 мин.
09:23
Ростов (Главный)
339Ж
Нижний Новгород
Новороссийск
20:23
Волгоград 1
2 д. 2 ч. 43 мин.
18:30
Новороссийск
253Й
Уфа
Новороссийск
20:35
Волгоград 1
1 д. 21 ч. 30 мин.
13:33
Новороссийск
255У
Челябинск
Новороссийск
20:35
Волгоград 1
2 д. 7 ч. 11 мин.
13:33
Новороссийск
207С
Волгоград
Воронеж
20:40
Волгоград 1
14 ч. 40 мин.
11:20
Воронеж 1
478У
Адлер
Челябинск
20:42
Волгоград 1
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
408С
Адлер
Челябинск
20:42
Волгоград 1
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
579Ж
Волгоград
Москва
20:48
Волгоград 1
1 д. 4 ч. 42 мин.
01:30
Москва (Павелецкий Вокзал)
478С
Адлер
Челябинск
20:48
Волгоград 1
2 д. 17 ч. 39 мин.
07:45
Челябинск-Главный
935Ж
Волгоград
Самара
20:48
Волгоград 1
15 ч. 52 мин.
12:40
Самара
578С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
20:48
Волгоград 1
2 д. 18 ч. 4 мин.
07:45
Челябинск-Главный
935Т
Волгоград
Оренбург
20:48
Волгоград 1
1 д. 0 ч. 22 мин.
21:10
Оренбург
301С
Волгоград
Грозный
21:02
Волгоград 1
1 д. 0 ч. 55 мин.
21:57
Грозный
207В
Волгоград
Воронеж
21:37
Волгоград 1
13 ч. 58 мин.
11:35
Воронеж 1
509Г
Казань
Новороссийск
21:45
Волгоград 1
1 д. 16 ч. 32 мин.
15:20
Новороссийск
522Е
Приобье
Новороссийск
21:45
Волгоград 1
3 д. 3 ч. 38 мин.
15:20
Новороссийск
168С
Таврия
Адлер
Красноярск
22:29
Волгоград 1
4 д. 4 ч. 26 мин.
00:42
Красноярск (Пассажирский)
590С
Адлер
Екатеринбург
22:29
Волгоград 1
2 д. 19 ч. 39 мин.
15:55
Екатеринбург (Пассажирский)
590Ж
Адлер
Челябинск
22:29
Волгоград 1
2 д. 13 ч. 44 мин.
10:00
Челябинск-Главный
590Э
Адлер
Тюмень
22:29
Волгоград 1
3 д. 3 ч. 56 мин.
00:12
Тюмень
172С
Таврия
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
22:29
Волгоград 1
3 д. 22 ч. 24 мин.
19:00
Новокузнецк
214Ж
Таврия
Саратов
Ростов-на-Дону
22:58
Волгоград 1
17 ч. 12 мин.
09:12
Ростов (Главный)
517Ж
Волгоград
Ростов-на-Дону
23:00
Волгоград 1
11 ч. 24 мин.
10:24
Ростов (Главный)
107Ж
Волгоград
Нижневартовск
23:10
Волгоград 1
2 д. 14 ч. 20 мин.
13:30
Нижневартовск 1
105Ж
Волгоград
Нижневартовск
23:10
Волгоград 1
2 д. 15 ч. 2 мин.
14:12
Нижневартовск 1
107С
Волгоград
Екатеринбург
23:10
Волгоград 1
1 д. 15 ч. 0 мин.
14:10
Екатеринбург (Пассажирский)
503Э
Уфа
Анапа
23:11
Волгоград 1
1 д. 22 ч. 29 мин.
19:05
Анапа
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Волгоград включает 441 поезд дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:15 по направлению к станции Севастополь;
  • последний поезд прибывает в 23:59 от станции Волгоград.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Волгоград.

Актуальное расписание поездов станции Волгоград, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
