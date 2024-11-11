Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 583Г Казань — Анапа.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 583Г Казань — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
11:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
12:22
12:24
34 км.
1 ч. 0 мин.
Ульяновск
Центральный
16:31
17:11
209 км.
5 ч. 9 мин.
Сызрань Город
21:06
21:13
334 км.
9 ч. 44 мин.
Возрождение
22:21
22:23
386 км.
10 ч. 59 мин.
Кулатка
22:45
22:47
412 км.
11 ч. 23 мин.
Сенная
23:50
23:52
487 км.
12 ч. 28 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:45
03:25
582 км.
15 ч. 23 мин.
Петров Вал
07:42
07:44
747 км.
20 ч. 20 мин.
Волгоград 1
11:14
11:57
913 км.
23 ч. 52 мин.
Морозовская
15:59
16:03
1113 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Лихая
18:58
19:24
1236 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Первомайская
23:34
00:05
1351 км.
1 д. 12 ч. 12 мин.
Кущевка
01:22
01:37
1422 км.
1 д. 14 ч. 0 мин.
Краснодар 1
06:27
06:39
1599 км.
1 д. 19 ч. 5 мин.
Абинская
08:33
08:35
1667 км.
1 д. 21 ч. 11 мин.
Анапа
11:10
1732 км.
1 д. 23 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 4
Был опыт поездки летом вагоном не просто люкс, а люкс-премиум, который был дороже. За дополнительную оплату я получила: грязный туалет, пещерное освещение в туалете, отсутствие штор на окне в купе, так как они просто не держались на планке и тупо падали.
Антисептик, туалетная бумага, освежитель (правда противный) в наличии. Мыло не проверяла, так как чужим не пользуюсь. Чисто. Наконец то нормальное освещение. А в коридоре наконец-то есть расписание, а электронная панелька показывает температуру "за бортом" и не врёт. На двери первого купе термометр.
Для меня было немного жарко, но это субъективно. Проводник умничка, сама вежливость. Правда перестаралась и разбудила меня на час раньше, просто перепутала. Я не в претензии, всякое бывает... Но зато с чемоданом помогала без просьбы.
Первое замечание: дикость проводников. Неприветливые, спросить ничего нельзя, грубят. А проводника первого вагона вообще уволить нужно - ещё никто никогда меня так не оскорблял!!! Грубиян! Вообще этот поезд никому не рекомендую