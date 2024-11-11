Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 219С Волгоград — Астрахань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 219С Волгоград — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
12:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волжский
13:27
13:29
21 км.
0 ч. 37 мин.
Разъезд 85км
14:33
14:35
97 км.
1 ч. 43 мин.
Владимировка
15:19
15:21
142 км.
2 ч. 29 мин.
Верхний Баскунчак
16:07
16:23
183 км.
3 ч. 17 мин.
Харабалинская
17:38
17:40
282 км.
4 ч. 48 мин.
Аксарайская
18:49
18:51
370 км.
5 ч. 59 мин.
Астрахань
19:35
418 км.
6 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Волгоград → Астрахань Распечатать расписание поезда