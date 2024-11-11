Маршрут следования и продажа билетов
1 д. 5 ч. 50 мин.
01:23
27
Маршрут следования поезда 576С Имеретинский Курорт (Адлер) — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
19:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
19:46
19:56
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
20:08
20:10
14 км.
0 ч. 35 мин.
Сочи
20:30
20:37
27 км.
0 ч. 57 мин.
Лоо
21:08
21:17
43 км.
1 ч. 35 мин.
Лазаревская
21:57
22:10
75 км.
2 ч. 24 мин.
Туапсе
22:49
22:59
102 км.
3 ч. 16 мин.
Горячий Ключ
00:33
01:17
163 км.
5 ч. 0 мин.
Краснодар 1
02:49
03:05
205 км.
7 ч. 16 мин.
Динская
03:33
03:38
232 км.
8 ч. 0 мин.
Кореновск
04:28
04:40
266 км.
8 ч. 55 мин.
Выселки
05:10
05:20
285 км.
9 ч. 37 мин.
Тихорецкая
06:38
06:56
332 км.
11 ч. 5 мин.
Ея
07:55
07:58
377 км.
12 ч. 22 мин.
Белоглинская
08:22
08:27
395 км.
12 ч. 49 мин.
Песчанокопская
08:49
08:52
415 км.
13 ч. 16 мин.
Сальск
09:56
10:16
464 км.
14 ч. 23 мин.
Пролетарская
10:53
10:56
491 км.
15 ч. 20 мин.
Двойная
11:31
11:34
523 км.
15 ч. 58 мин.
Зимовники
12:32
12:35
567 км.
16 ч. 59 мин.
Ремонтная
13:10
13:13
603 км.
17 ч. 37 мин.
Котельниково
13:52
13:54
640 км.
18 ч. 19 мин.
Жутово
14:47
14:49
693 км.
19 ч. 14 мин.
Сарепта
16:33
16:35
781 км.
21 ч. 0 мин.
Волгоград 1
17:20
18:09
802 км.
21 ч. 47 мин.
Петров Вал
21:32
21:34
968 км.
1 д. 1 ч. 59 мин.
Саратов 1
Пассажирский
01:23
1133 км.
1 д. 5 ч. 50 мин.
