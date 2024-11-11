Имеретинский Курорт (Адлер): билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Имеретинский Курорт (Адлер). Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Имеретинский Курорт (Адлер) работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Имеретинский Курорт (Адлер) на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
480С
Сухум (Абхазия)
Санкт-Петербург
01:04
Имеретинский Курорт
2 д. 10 ч. 50 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
479А
Санкт-Петербург
Сухум (Абхазия)
04:49
Имеретинский Курорт
2 д. 10 ч. 25 мин.
09:55
Сухум
Купить билеты
488С
Сухум (Абхазия)
Самара
04:50
Имеретинский Курорт
2 д. 2 ч. 23 мин.
02:26
Самара
Купить билеты
558С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
05:03
Имеретинский Курорт
1 д. 22 ч. 47 мин.
03:50
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
548С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Белгород
05:03
Имеретинский Курорт
1 д. 13 ч. 7 мин.
18:10
Белгород
Купить билеты
306М
Москва
Сухум (Абхазия)
05:57
Имеретинский Курорт
1 д. 14 ч. 53 мин.
10:43
Сухум
Купить билеты
304М
Москва
Сухум (Абхазия)
05:57
Имеретинский Курорт
1 д. 14 ч. 53 мин.
10:43
Сухум
Купить билеты
927Й
Фирменный «Сочи»
Сочи
Гагра (Абхазия)
07:26
Имеретинский Курорт
3 ч. 14 мин.
09:45
Гагра
Купить билеты
927С
Туристический Поезд «Сочи»
Туапсе
Гагра (Абхазия)
07:26
Имеретинский Курорт
5 ч. 35 мин.
09:45
Гагра
Купить билеты
921В
Ласточка
Сочи
Гагра (Абхазия)
10:46
Имеретинский Курорт
4 ч. 16 мин.
13:06
Гагра
Купить билеты
804С
Ласточка
Имеретинский Курорт (Адлер)
Краснодар
12:25
Имеретинский Курорт
5 ч. 4 мин.
17:29
Краснодар 1
Купить билеты
574Й
Имеретинский Курорт (Адлер)
Самара
13:08
Имеретинский Курорт
1 д. 15 ч. 15 мин.
04:23
Самара
Купить билеты
358С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Уфа
13:19
Имеретинский Курорт
2 д. 0 ч. 11 мин.
13:30
Уфа
Купить билеты
364С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
13:19
Имеретинский Курорт
2 д. 13 ч. 6 мин.
02:25
Челябинск-Главный
Купить билеты
578С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
13:41
Имеретинский Курорт
2 д. 18 ч. 4 мин.
07:45
Челябинск-Главный
Купить билеты
038С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Нижний Новгород
14:59
Имеретинский Курорт
1 д. 15 ч. 15 мин.
06:14
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
562С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
15:10
Имеретинский Курорт
1 д. 14 ч. 38 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
922С
Ласточка
Гагра (Абхазия)
Сочи
15:48
Имеретинский Курорт
4 ч. 7 мин.
17:33
Сочи
Купить билеты
487Й
Самара
Сухум (Абхазия)
15:50
Имеретинский Курорт
2 д. 3 ч. 37 мин.
20:40
Сухум
Купить билеты
812С
Ласточка
Имеретинский Курорт (Адлер)
Кропоткин (ст. Кавказская)
15:57
Имеретинский Курорт
7 ч. 47 мин.
23:44
Кавказская
Купить билеты
834С
Ласточка
Имеретинский Курорт (Адлер)
Майкоп
15:57
Имеретинский Курорт
5 ч. 54 мин.
21:51
Майкоп
Купить билеты
884С
Ласточка
Имеретинский Курорт (Адлер)
Майкоп
15:57
Имеретинский Курорт
5 ч. 59 мин.
21:56
Майкоп
Купить билеты
250Н
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
17:46
Имеретинский Курорт
4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
Новокузнецк
Купить билеты
546С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Орск
17:46
Имеретинский Курорт
2 д. 13 ч. 49 мин.
07:35
Орск
Купить билеты
014С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Саратов
18:01
Имеретинский Курорт
1 д. 2 ч. 15 мин.
20:16
Саратов 1 (Пассажирский)
Купить билеты
358Э
Имеретинский Курорт (Адлер)
Самара
18:51
Имеретинский Курорт
1 д. 16 ч. 21 мин.
11:12
Самара
Купить билеты
582С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новосибирск
18:56
Имеретинский Курорт
3 д. 15 ч. 42 мин.
10:38
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
268С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
19:05
Имеретинский Курорт
1 д. 9 ч. 35 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
306С
Сухум (Абхазия)
Москва
19:05
Имеретинский Курорт
1 д. 14 ч. 29 мин.
04:52
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
304С
Сухум (Абхазия)
Москва
19:05
Имеретинский Курорт
1 д. 14 ч. 17 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
822С
Ласточка
Имеретинский Курорт (Адлер)
Краснодар
19:25
Имеретинский Курорт
5 ч. 6 мин.
00:31
Краснодар 1
Купить билеты
354С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Пермь
19:33
Имеретинский Курорт
2 д. 14 ч. 48 мин.
10:21
Пермь 2
Купить билеты
576С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Саратов
19:33
Имеретинский Курорт
1 д. 5 ч. 50 мин.
01:23
Саратов 1 (Пассажирский)
Купить билеты
202С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
19:37
Имеретинский Курорт
1 д. 10 ч. 30 мин.
06:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
044С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
19:42
Имеретинский Курорт
1 д. 10 ч. 8 мин.
05:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
468С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Смоленск
20:16
Имеретинский Курорт
1 д. 20 ч. 13 мин.
16:29
Смоленск (Центральный)
Купить билеты
172С
Таврия
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
20:36
Имеретинский Курорт
3 д. 22 ч. 24 мин.
19:00
Новокузнецк
Купить билеты
466С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Астрахань
21:00
Имеретинский Курорт
1 д. 11 ч. 0 мин.
08:00
Астрахань
Купить билеты
506Э
Имеретинский Курорт (Адлер)
Саратов
21:00
Имеретинский Курорт
1 д. 9 ч. 54 мин.
06:54
Саратов 1 (Пассажирский)
Купить билеты
934Щ
Москва
Москва
21:00
Имеретинский Курорт
3 д. 22 ч. 19 мин.
21:55
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
928С
Фирменный «Сочи»
Гагра (Абхазия)
Туапсе
22:02
Имеретинский Курорт
5 ч. 25 мин.
01:05
Туапсе
Купить билеты
928Э
Фирменный «Сочи»
Гагра (Абхазия)
Сочи
22:02
Имеретинский Курорт
3 ч. 21 мин.
22:46
Сочи
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Имеретинский Курорт (Адлер) включает 90 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:03 по направлению к станции Сухум;
  • последний поезд прибывает в 22:46 от станции Сочи.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Имеретинский Курорт (Адлер).

Актуальное расписание поездов станции Имеретинский Курорт (Адлер), учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Имеретинский Курорт (Адлер) можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Имеретинский Курорт (Адлер)

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн