Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Нижний Новгород с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Имеретинский Курорт 14:59 0 км. 0 ч. 0 мин. Адлер 15:12 10 мин. 15:22 6 км. 0 ч. 13 мин. Хоста 15:34 2 мин. 15:36 14 км. 0 ч. 35 мин. Сочи 15:56 8 мин. 16:04 27 км. 0 ч. 57 мин. Лоо 16:37 4 мин. 16:41 43 км. 1 ч. 38 мин. Лазаревская 17:21 4 мин. 17:25 75 км. 2 ч. 22 мин. Туапсе 18:12 12 мин. 18:24 102 км. 3 ч. 13 мин. Горячий Ключ 20:54 36 мин. 21:30 163 км. 5 ч. 55 мин. Краснодар 1 23:11 7 мин. 23:18 205 км. 8 ч. 12 мин. Брюховецкая 00:41 23 мин. 01:04 291 км. 9 ч. 42 мин. Каневская 01:31 2 мин. 01:33 323 км. 10 ч. 32 мин. Староминская-Тимашевск 02:32 2 мин. 02:34 370 км. 11 ч. 33 мин. Ростов

Главный 03:56 21 мин. 04:17 461 км. 12 ч. 57 мин. Новочеркасск 05:17 2 мин. 05:19 499 км. 14 ч. 18 мин. Шахтная 06:04 2 мин. 06:06 535 км. 15 ч. 5 мин. Каменская 08:07 2 мин. 08:09 602 км. 17 ч. 8 мин. Миллерово 08:59 2 мин. 09:01 668 км. 18 ч. 0 мин. Зайцевка 10:22 2 мин. 10:24 755 км. 19 ч. 23 мин. Россошь 11:27 15 мин. 11:42 820 км. 20 ч. 28 мин. Лиски

Юго-Восточная жд 13:13 7 мин. 13:20 908 км. 22 ч. 14 мин. Придача

Воронеж-Южный 14:24 5 мин. 14:29 983 км. 23 ч. 25 мин. Грязи

Воронежские 16:18 12 мин. 16:30 1088 км. 1 д. 1 ч. 19 мин. Мичуринск

Уральский 17:22 46 мин. 18:08 1146 км. 1 д. 2 ч. 23 мин. Богоявленск 18:40 2 мин. 18:42 1187 км. 1 д. 3 ч. 41 мин. Рязань 2 20:48 5 мин. 20:53 1345 км. 1 д. 5 ч. 49 мин. Москва Казанская

Казанский Вокзал 23:50 48 мин. 00:38 1526 км. 1 д. 8 ч. 51 мин. Владимир 03:03 28 мин. 03:31 1702 км. 1 д. 12 ч. 4 мин. Ковров 1 04:08 2 мин. 04:10 1762 км. 1 д. 13 ч. 9 мин. Вязники 04:42 2 мин. 04:44 1818 км. 1 д. 13 ч. 43 мин. Ильино 05:20 2 мин. 05:22 1864 км. 1 д. 14 ч. 21 мин. Дзержинск 05:43 2 мин. 05:45 1897 км. 1 д. 14 ч. 44 мин. Нижний Новгород

Московский Вокзал 06:14 1929 км. 1 д. 15 ч. 15 мин.