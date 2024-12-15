Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 038С Имеретинский Курорт (Адлер) — Нижний Новгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 038С Имеретинский Курорт (Адлер) — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
14:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
15:12
15:22
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
15:34
15:36
14 км.
0 ч. 35 мин.
Сочи
15:56
16:04
27 км.
0 ч. 57 мин.
Лоо
16:37
16:41
43 км.
1 ч. 38 мин.
Лазаревская
17:21
17:25
75 км.
2 ч. 22 мин.
Туапсе
18:12
18:24
102 км.
3 ч. 13 мин.
Горячий Ключ
20:54
21:30
163 км.
5 ч. 55 мин.
Краснодар 1
23:11
23:18
205 км.
8 ч. 12 мин.
Брюховецкая
00:41
01:04
291 км.
9 ч. 42 мин.
Каневская
01:31
01:33
323 км.
10 ч. 32 мин.
Староминская-Тимашевск
02:32
02:34
370 км.
11 ч. 33 мин.
Ростов
Главный
03:56
04:17
461 км.
12 ч. 57 мин.
Новочеркасск
05:17
05:19
499 км.
14 ч. 18 мин.
Шахтная
06:04
06:06
535 км.
15 ч. 5 мин.
Каменская
08:07
08:09
602 км.
17 ч. 8 мин.
Миллерово
08:59
09:01
668 км.
18 ч. 0 мин.
Зайцевка
10:22
10:24
755 км.
19 ч. 23 мин.
Россошь
11:27
11:42
820 км.
20 ч. 28 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:13
13:20
908 км.
22 ч. 14 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:24
14:29
983 км.
23 ч. 25 мин.
Грязи
Воронежские
16:18
16:30
1088 км.
1 д. 1 ч. 19 мин.
Мичуринск
Уральский
17:22
18:08
1146 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Богоявленск
18:40
18:42
1187 км.
1 д. 3 ч. 41 мин.
Рязань 2
20:48
20:53
1345 км.
1 д. 5 ч. 49 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:50
00:38
1526 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Владимир
03:03
03:31
1702 км.
1 д. 12 ч. 4 мин.
Ковров 1
04:08
04:10
1762 км.
1 д. 13 ч. 9 мин.
Вязники
04:42
04:44
1818 км.
1 д. 13 ч. 43 мин.
Ильино
05:20
05:22
1864 км.
1 д. 14 ч. 21 мин.
Дзержинск
05:43
05:45
1897 км.
1 д. 14 ч. 44 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
06:14
1929 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Имеретинский Курорт (Адлер) → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда