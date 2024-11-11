Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 558С Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
05:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
05:16
05:46
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
05:58
06:00
14 км.
0 ч. 55 мин.
Сочи
06:20
06:31
27 км.
1 ч. 17 мин.
Лоо
06:57
07:06
43 км.
1 ч. 54 мин.
Лазаревская
07:50
07:52
75 км.
2 ч. 47 мин.
Туапсе
09:12
09:20
102 км.
4 ч. 9 мин.
Хадыженская
11:14
11:18
151 км.
6 ч. 11 мин.
Белореченская
12:55
13:36
199 км.
7 ч. 52 мин.
Курганная
14:37
14:40
256 км.
9 ч. 34 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
15:43
15:48
296 км.
10 ч. 40 мин.
Кавказская
17:00
17:32
358 км.
11 ч. 57 мин.
Тихорецкая
18:30
18:40
416 км.
13 ч. 27 мин.
Кущевка
19:52
19:57
503 км.
14 ч. 49 мин.
Ростов
Главный
21:09
21:31
577 км.
16 ч. 6 мин.
Новочеркасск
22:29
22:31
615 км.
17 ч. 26 мин.
Зверево
00:15
00:17
683 км.
19 ч. 12 мин.
Лихая
00:41
01:01
699 км.
19 ч. 38 мин.
Каменская
01:28
01:30
718 км.
20 ч. 25 мин.
Миллерово
02:23
02:25
784 км.
21 ч. 20 мин.
Кутейниково
03:17
03:19
839 км.
22 ч. 14 мин.
Россошь
04:56
05:18
941 км.
23 ч. 53 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
06:55
07:09
1029 км.
1 д. 1 ч. 52 мин.
Таловая
08:46
08:48
1115 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Новохоперск
09:52
09:54
1173 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Поворино
10:52
11:40
1222 км.
1 д. 5 ч. 49 мин.
Борисоглебск
12:08
12:10
1242 км.
1 д. 7 ч. 5 мин.
Грибановка
12:31
12:33
1257 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Терновка
13:11
13:13
1292 км.
1 д. 8 ч. 8 мин.
Жердевка
13:30
13:32
1310 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Токаревка
13:59
14:01
1338 км.
1 д. 8 ч. 56 мин.
Оборона
14:25
14:27
1365 км.
1 д. 9 ч. 22 мин.
Добринка
14:53
14:55
1388 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Плавица
15:09
15:11
1399 км.
1 д. 10 ч. 6 мин.
Грязи
Воронежские
15:55
16:30
1438 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Липецк
17:16
17:29
1467 км.
1 д. 12 ч. 13 мин.
Елец
18:55
19:26
1537 км.
1 д. 13 ч. 52 мин.
Ефремов
21:00
21:02
1603 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Узловая 1
Московской жд
22:47
22:49
1695 км.
1 д. 17 ч. 44 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
03:50
1892 км.
1 д. 22 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Старый вагон который уже давно пора списывать. Додумался же кто-то поставить такие вагоны в такое дальнее путешествие.
Недостатки: В вагоне было душно, все скрипело и шаталось. Кондиционера не было, естественно, туалет был не био. Хотя давно пора бы уже поставить везде био. Плюсы: Хорошие проводницы, чистое белье, вкусный чай.
Очень довольна что взяла билеты именно на этот поезд. Тут очень хорошие проводницы. Все время ловила себя на мысли, что еду и отдыхаю.
Мало розеток. Это единственное что мне доставило неудобства в этом поезде, так как негде было нормально зарядить телефон и компьютер. В остальном поездка прошла замечательно.
Начальник поезда ходил и узнавал все ли хорошо и хорошо ли проходит поездка. Машинист вел поезд немного дерганно, как по мне. Но в целом нормально.