19:25
3 ч. 21 мин.
22:46
6
Маршрут следования поезда 928Э Гагра (Абхазия) — Сочи на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гагра (Абхазия) — Сочи с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гагра
19:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Цандрыпш
19:58
20:43
19 км.
0 ч. 33 мин.
Веселое
21:07
21:52
27 км.
1 ч. 42 мин.
Имеретинский Курорт
21:59
22:02
28 км.
2 ч. 34 мин.
Адлер
22:12
22:16
34 км.
2 ч. 47 мин.
Сочи
22:46
55 км.
3 ч. 21 мин.
