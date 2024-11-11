1 д. 15 ч. 15 мин.
04:23
30
Маршрут следования поезда 574Й Имеретинский Курорт (Адлер) — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
13:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
13:21
13:50
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
14:02
14:04
14 км.
0 ч. 54 мин.
Сочи
14:24
14:30
27 км.
1 ч. 16 мин.
Лоо
14:55
14:58
43 км.
1 ч. 47 мин.
Лазаревская
15:38
15:43
75 км.
2 ч. 30 мин.
Туапсе
16:35
16:50
102 км.
3 ч. 27 мин.
Горячий Ключ
18:37
19:08
163 км.
5 ч. 29 мин.
Краснодар 1
20:20
20:25
205 км.
7 ч. 12 мин.
Динская
20:56
21:00
232 км.
7 ч. 48 мин.
Кореновск
21:50
21:53
266 км.
8 ч. 42 мин.
Выселки
22:25
22:35
285 км.
9 ч. 17 мин.
Тихорецкая
23:54
00:12
332 км.
10 ч. 46 мин.
Ровное
01:03
01:08
368 км.
11 ч. 55 мин.
Белоглинская
01:47
01:52
394 км.
12 ч. 39 мин.
Сальск
03:21
03:47
463 км.
14 ч. 13 мин.
Пролетарская
04:24
04:27
490 км.
15 ч. 16 мин.
Зимовники
05:56
05:59
566 км.
16 ч. 48 мин.
Ремонтная
06:33
06:36
602 км.
17 ч. 25 мин.
Котельниково
07:17
07:19
639 км.
18 ч. 9 мин.
Жутово
08:12
08:15
692 км.
19 ч. 4 мин.
Сарепта
09:46
09:48
780 км.
20 ч. 38 мин.
Волгоград 1
10:22
10:57
801 км.
21 ч. 14 мин.
Петров Вал
14:36
14:39
967 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Саратов 1
Пассажирский
18:37
19:17
1132 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Сенная
21:45
21:47
1227 км.
1 д. 8 ч. 37 мин.
Кулатка
22:53
22:55
1302 км.
1 д. 9 ч. 45 мин.
Возрождение
23:20
23:22
1328 км.
1 д. 10 ч. 12 мин.
Сызрань Город
00:40
00:47
1380 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Самара
04:23
1489 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
