Маршрут следования и продажа билетов
14:23
1 д. 14 ч. 17 мин.
04:40
40
Маршрут следования поезда 304С Сухум (Абхазия) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сухум (Абхазия) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сухум
14:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новый Афон
14:53
14:55
15 км.
0 ч. 30 мин.
Гудаута
15:20
15:22
33 км.
0 ч. 57 мин.
Гагра
16:27
16:29
64 км.
2 ч. 4 мин.
Цандрыпш
17:00
17:30
83 км.
2 ч. 37 мин.
Веселое
17:57
18:57
91 км.
3 ч. 34 мин.
Имеретинский Курорт
19:03
19:05
92 км.
4 ч. 40 мин.
Адлер
19:18
19:48
98 км.
4 ч. 55 мин.
Хоста
20:00
20:02
106 км.
5 ч. 37 мин.
Сочи
20:21
20:28
119 км.
5 ч. 58 мин.
Лоо
20:53
21:02
135 км.
6 ч. 30 мин.
Лазаревская
21:41
21:43
167 км.
7 ч. 18 мин.
Туапсе
22:21
22:31
194 км.
7 ч. 58 мин.
Горячий Ключ
00:01
00:50
255 км.
9 ч. 38 мин.
Краснодар 1
01:42
01:59
297 км.
11 ч. 19 мин.
Каневская
04:00
04:02
415 км.
13 ч. 37 мин.
Староминская-Тимашевск
04:46
04:48
462 км.
14 ч. 23 мин.
Ростов
Главный
06:27
06:50
553 км.
16 ч. 4 мин.
Новочеркасск
08:01
08:03
591 км.
17 ч. 38 мин.
Шахтная
09:07
09:09
627 км.
18 ч. 44 мин.
Сулин
09:35
09:37
645 км.
19 ч. 12 мин.
Зверево
09:59
10:01
660 км.
19 ч. 36 мин.
Лихая
10:23
10:43
676 км.
20 ч. 0 мин.
Каменская
11:10
11:12
695 км.
20 ч. 47 мин.
Миллерово
12:08
12:10
761 км.
21 ч. 45 мин.
Кутейниково
13:02
13:04
816 км.
22 ч. 39 мин.
Зайцевка
13:42
13:44
853 км.
23 ч. 19 мин.
Митрофановка
14:19
14:21
895 км.
23 ч. 56 мин.
Россошь
14:50
15:05
919 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:52
16:55
1007 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Воронеж 1
19:02
19:38
1087 км.
1 д. 4 ч. 39 мин.
Усмань
20:42
20:44
1142 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Грязи
Воронежские
21:24
21:30
1191 км.
1 д. 7 ч. 1 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:25
22:37
1247 км.
1 д. 8 ч. 2 мин.
Богоявленск
23:14
23:16
1287 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Ряжск 1
23:57
23:59
1339 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Кораблино
00:17
00:19
1363 км.
1 д. 9 ч. 54 мин.
Рязань 2
01:21
01:47
1444 км.
1 д. 10 ч. 58 мин.
Голутвин
03:06
03:08
1520 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:40
1625 км.
1 д. 14 ч. 17 мин.
