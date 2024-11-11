Маршрут следования и продажа билетов
1 д. 13 ч. 7 мин.
18:10
36
Маршрут следования поезда 548С Имеретинский Курорт (Адлер) — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
05:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
05:16
05:46
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
05:58
06:00
14 км.
0 ч. 55 мин.
Сочи
06:20
06:31
27 км.
1 ч. 17 мин.
Лоо
06:57
07:06
43 км.
1 ч. 54 мин.
Лазаревская
07:50
07:52
75 км.
2 ч. 47 мин.
Туапсе
09:12
09:20
102 км.
4 ч. 9 мин.
Хадыженская
11:14
11:18
151 км.
6 ч. 11 мин.
Белореченская
12:55
13:36
199 км.
7 ч. 52 мин.
Курганная
14:37
14:40
256 км.
9 ч. 34 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
15:43
15:48
296 км.
10 ч. 40 мин.
Кавказская
17:00
17:32
358 км.
11 ч. 57 мин.
Тихорецкая
18:30
18:40
416 км.
13 ч. 27 мин.
Кущевка
19:52
19:57
503 км.
14 ч. 49 мин.
Ростов
Главный
21:09
21:31
577 км.
16 ч. 6 мин.
Новочеркасск
22:29
22:31
615 км.
17 ч. 26 мин.
Зверево
00:15
00:17
683 км.
19 ч. 12 мин.
Лихая
00:41
01:01
699 км.
19 ч. 38 мин.
Каменская
01:28
01:30
718 км.
20 ч. 25 мин.
Миллерово
02:23
02:25
784 км.
21 ч. 20 мин.
Кутейниково
03:17
03:19
839 км.
22 ч. 14 мин.
Россошь
04:56
05:18
941 км.
23 ч. 53 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
06:55
07:58
1029 км.
1 д. 1 ч. 52 мин.
Острогожск
08:41
08:43
1060 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Алексеевка
09:18
09:20
1099 км.
1 д. 4 ч. 15 мин.
Валуйки
10:30
10:45
1159 км.
1 д. 5 ч. 27 мин.
Волоконовка
11:29
11:31
1196 км.
1 д. 6 ч. 26 мин.
Новый Оскол
12:01
12:03
1225 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Чернянка
12:28
12:30
1245 км.
1 д. 7 ч. 25 мин.
Старый Оскол
13:17
13:53
1286 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Губкин
14:36
14:38
1305 км.
1 д. 9 ч. 33 мин.
Чаплыжное
15:11
15:13
1323 км.
1 д. 10 ч. 8 мин.
Кривецкая
15:36
15:38
1340 км.
1 д. 10 ч. 33 мин.
Ржава
16:20
16:22
1368 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Прохоровка
16:44
16:46
1390 км.
1 д. 11 ч. 41 мин.
Белгород
18:10
1439 км.
1 д. 13 ч. 7 мин.
