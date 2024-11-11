04:10
5 ч. 35 мин.
09:45
10
Маршрут следования поезда 927С Туапсе — Гагра (Абхазия) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Туапсе — Гагра (Абхазия) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Туапсе
04:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лазаревская
04:54
04:59
27 км.
0 ч. 44 мин.
Лоо
05:41
05:50
59 км.
1 ч. 31 мин.
Дагомыс
06:01
06:03
66 км.
1 ч. 51 мин.
Сочи
06:17
06:31
75 км.
2 ч. 7 мин.
Адлер
07:01
07:11
96 км.
2 ч. 51 мин.
Имеретинский Курорт
07:21
07:26
102 км.
3 ч. 11 мин.
Веселое
07:33
08:18
103 км.
3 ч. 23 мин.
Цандрыпш
08:44
09:14
111 км.
4 ч. 34 мин.
Гагра
09:45
130 км.
5 ч. 35 мин.
