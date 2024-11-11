Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 562С Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва.
1 д. 14 ч. 38 мин.
05:48
37
Маршрут следования поезда 562С Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
15:23
15:41
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
15:53
15:55
14 км.
0 ч. 43 мин.
Сочи
16:14
16:23
27 км.
1 ч. 4 мин.
Лоо
16:48
16:57
43 км.
1 ч. 38 мин.
Лазаревская
17:40
17:45
75 км.
2 ч. 30 мин.
Туапсе
18:45
18:50
102 км.
3 ч. 35 мин.
Хадыженская
20:32
20:36
151 км.
5 ч. 22 мин.
Белореченская
21:51
22:24
199 км.
6 ч. 41 мин.
Курганная
23:26
23:28
256 км.
8 ч. 16 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
00:05
00:12
296 км.
8 ч. 55 мин.
Отрадо-Кубанская
00:42
00:44
329 км.
9 ч. 32 мин.
Кавказская
01:16
01:48
358 км.
10 ч. 6 мин.
Тихорецкая
02:41
02:45
416 км.
11 ч. 31 мин.
Сосыка-Ростовская
03:21
03:23
453 км.
12 ч. 11 мин.
Кущевка
04:05
04:07
503 км.
12 ч. 55 мин.
Ростов
Главный
05:20
05:45
577 км.
14 ч. 10 мин.
Новочеркасск
06:40
06:42
615 км.
15 ч. 30 мин.
Шахтная
07:27
07:29
651 км.
16 ч. 17 мин.
Сулин
08:26
08:28
669 км.
17 ч. 16 мин.
Зверево
08:50
08:52
684 км.
17 ч. 40 мин.
Лихая
09:16
09:33
700 км.
18 ч. 6 мин.
Каменская
10:05
10:07
719 км.
18 ч. 55 мин.
Миллерово
11:11
11:13
785 км.
20 ч. 1 мин.
Кутейниково
12:06
12:08
840 км.
20 ч. 56 мин.
Зайцевка
12:44
12:46
877 км.
21 ч. 34 мин.
Россошь
13:47
14:02
942 км.
22 ч. 37 мин.
Евдаково
15:10
15:12
1001 км.
1 д. 0 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:54
16:00
1031 км.
1 д. 0 ч. 44 мин.
Воронеж 1
18:45
19:28
1111 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Усмань
20:32
20:34
1166 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Грязи
Воронежские
21:11
21:14
1215 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:03
22:15
1271 км.
1 д. 6 ч. 53 мин.
Богоявленск
22:58
23:00
1311 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Раненбург
23:22
23:24
1333 км.
1 д. 8 ч. 12 мин.
Узуново
02:48
03:14
1501 км.
1 д. 11 ч. 38 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:48
1646 км.
1 д. 14 ч. 38 мин.
